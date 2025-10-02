Тайны ущелья Ааре: швейцарский каньон с голубыми водами ждет

Швейцария славится не только своими Альпами, озёрами и идеальными пейзажами, но и удивительными скрытыми уголками, где природа проявила фантазию во всей красе. Одно из таких мест — ущелье реки Ааре (Aareschlucht) в долине Хасли. Это впечатляющий каньон, прорезанный ледниковыми водами, и одна из самых доступных природных достопримечательностей страны.

Природное чудо в сердце Швейцарии

На протяжении тысячелетий поток воды с ледника Ааре пробивал путь в твёрдом известняке, образовав пропасть глубиной до 200 метров. Сегодня это место открыто для прогулок: вдоль ущелья построены деревянные настилы и мосты, прикреплённые прямо к скалам. Пройти весь маршрут можно примерно за час, наслаждаясь видом бирюзовой воды и отвесных стен.

В отличие от многих мировых каньонов, доступных лишь альпинистам или каякерам, ущелье Ааре рассчитано на широкий круг туристов. Маршрут безопасен и даже подходит для людей с ограниченной подвижностью — редкость для альпийских "походов".

Как добраться

Добраться сюда проще всего на поезде Zentralbahnlinie Meiringen:

из Интерлакена путь займёт около 45 минут;

из Цюриха — примерно 2 часа 40 минут.

Поезда отправляются каждый час, а само путешествие проходит через живописные альпийские пейзажи. Вход возможен как с западной, так и с восточной стороны ущелья.

Время работы и особенности посещения

Сезон: с 12 апреля по 2 ноября.

Часы работы: с 8:30 до 17:30-18:30 (в зависимости от месяца).

В разгар лета, с 4 июля по конец августа, западный вход открыт до 22:00 и подсвечивается атмосферной иллюминацией.

Прогулка впечатляет и в солнечный день, и в дождь. В жару каньон дарит прохладу, а в ненастье превращается в мистическое место с туманом и бликами на скалах.

Стоимость посещения

Взрослые: около 15 долларов.

Дети до 6 лет: бесплатно.

Дети 6-16 лет: около 9 долларов.

Скидки:

для владельцев карты SBB RailAway (часто доступны комбинированные билеты с посещением водопада Рейхенбах);

для гостей местных отелей, которые могут оформить специальные тарифы.

Что посмотреть рядом

Посещение ущелья Ааре часто совмещают с экскурсией к Рейхенбахскому водопаду — знаменитому месту, где Конан Дойл "свел" Шерлока Холмса и профессора Мориарти. Эта комбинация позволяет за один день окунуться и в мир природы, и в литературную историю.

Уточнения

