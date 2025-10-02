Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Морские инженеры: как эти крошечные обитатели глубин восстанавливают баланс в экосистемах
Доверие на кончике языка: кошачий ритуал, который люди не замечают — проявление любви без слов
Пять растений для октябрьского чуда: весной сад взорвётся цветами без вашей помощи
Сорвал цветок — стал банкротом: туристам в Турции выставлен огромный счёт
Усталость ворует жизнь: эти простые привычки спасают от выгорания и хронической боли
Фантастика на экране: какие литературные шедевры, по мнению Кузнецова, должны быть экранизированы
Муравьиная армия сдаст позиции: этот порошок превращает участок в зону бегства насекомых
Самолёты «Волга-Днепр» продали «Аэрофлоту», но летать они не будут
Счета за свет растут из-за одной ошибки с холодильником, которую совершают 9 из 10 хозяек

Тайны ущелья Ааре: швейцарский каньон с голубыми водами ждет

2:54
Туризм

Швейцария славится не только своими Альпами, озёрами и идеальными пейзажами, но и удивительными скрытыми уголками, где природа проявила фантазию во всей красе. Одно из таких мест — ущелье реки Ааре (Aareschlucht) в долине Хасли. Это впечатляющий каньон, прорезанный ледниковыми водами, и одна из самых доступных природных достопримечательностей страны.

Швейцария, Альпы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Швейцария, Альпы

Природное чудо в сердце Швейцарии

На протяжении тысячелетий поток воды с ледника Ааре пробивал путь в твёрдом известняке, образовав пропасть глубиной до 200 метров. Сегодня это место открыто для прогулок: вдоль ущелья построены деревянные настилы и мосты, прикреплённые прямо к скалам. Пройти весь маршрут можно примерно за час, наслаждаясь видом бирюзовой воды и отвесных стен.

В отличие от многих мировых каньонов, доступных лишь альпинистам или каякерам, ущелье Ааре рассчитано на широкий круг туристов. Маршрут безопасен и даже подходит для людей с ограниченной подвижностью — редкость для альпийских "походов".

Как добраться

Добраться сюда проще всего на поезде Zentralbahnlinie Meiringen:

  • из Интерлакена путь займёт около 45 минут;
  • из Цюриха — примерно 2 часа 40 минут.

Поезда отправляются каждый час, а само путешествие проходит через живописные альпийские пейзажи. Вход возможен как с западной, так и с восточной стороны ущелья.

Время работы и особенности посещения

  • Сезон: с 12 апреля по 2 ноября.
  • Часы работы: с 8:30 до 17:30-18:30 (в зависимости от месяца).
  • В разгар лета, с 4 июля по конец августа, западный вход открыт до 22:00 и подсвечивается атмосферной иллюминацией.

Прогулка впечатляет и в солнечный день, и в дождь. В жару каньон дарит прохладу, а в ненастье превращается в мистическое место с туманом и бликами на скалах.

Стоимость посещения

  • Взрослые: около 15 долларов.
  • Дети до 6 лет: бесплатно.
  • Дети 6-16 лет: около 9 долларов.

Скидки:

  • для владельцев карты SBB RailAway (часто доступны комбинированные билеты с посещением водопада Рейхенбах);
  • для гостей местных отелей, которые могут оформить специальные тарифы.

Что посмотреть рядом

Посещение ущелья Ааре часто совмещают с экскурсией к Рейхенбахскому водопаду — знаменитому месту, где Конан Дойл "свел" Шерлока Холмса и профессора Мориарти. Эта комбинация позволяет за один день окунуться и в мир природы, и в литературную историю.

Уточнения

Швейца́рская Конфедера́ция (нем. Schweizerische Eidgenossenschaft, фр. Confédération suisse, итал. Confederazione Svizzera, романш. Confederaziun svizra, лат. Confoederatio Helvetica) — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Наука и техника
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Последние материалы
Зима съедает металл: чем обработать кузов осенью, чтобы не искать дыры весной
Компактный сад или дорогое разочарование: колонновидные яблони проверили на практике
Нежный яблочный пирог без лишних калорий: десерт, который не вызывает чувства вины
Глянцевый эффект изнутри: омега-3 против морщин, сухости и ломких ногтей
Внедорожник с крыльями: обычная курица стала пассажиром элитного автомобиля — 40 километров свободы
Один кошелек — один риск: как отпуск превращается в финансовый провал
Эра мицелия: как грибы изменили облик планеты задолго до появления растений
Тайны ущелья Ааре: швейцарский каньон с голубыми водами ждет
Сон — тайный фитнес для ленивых: почему он работает лучше любых диет и тренировок
Блондинка или рыжая? Памела Андерсон удивила всех смелым решением — мнение Собчак
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.