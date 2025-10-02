Хватит мучиться в полете: эти хитрости изменят ваше представление об дальних перелетах

3:59 Your browser does not support the audio element. Туризм

Дальнемагистральные перелеты — испытание даже для самых стойких путешественников. Много часов в тесном кресле эконом-класса, ограниченные возможности передвижения, один воздух на всех и усталость от дороги — всё это превращает полёт в марафон на выносливость. Но правильные аксессуары и несколько простых лайфхаков помогут заметно облегчить путешествие.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с телефоном в самолете

Комфорт и гигиена в полете

Чтобы сделать многочасовое пребывание в самолете более приятным, стоит подумать о мелочах:

одноразовые чехлы для столиков защищают еду, ноутбук и руки от сомнительной чистоты подносов;

гамак для ног крепится к подлокотникам и позволяет приподнять ноги;

адаптер для Bluetooth-наушников избавит от одноразовых проводных гарнитур авиакомпаний;

держатели для телефона крепятся к столику и позволяют смотреть фильмы без напряжения.

Каждый из этих аксессуаров занимает минимум места и облегчает дорогу, но требует дополнительных затрат.

Аксессуары для сна

Основная проблема в полете — это сон. Даже при наличии подушки для шеи заснуть сидя непросто.

Подушки-обручи фиксируют шею и поддерживают голову сбоку.

Более доступные решения — подголовники с фиксацией на 360 градусов, которые крепятся к маске для сна и ограничивают движение головы.

Наушники с шумоподавлением помогают блокировать шум салона и плач детей. Их можно найти за очень дешево, но нужно следить за зарядом.

Совет: пристегивайтесь во время сна — при турбулентности это обезопасит вас от травм.

Как сократить расходы почти до нуля

Необязательно покупать все аксессуары, многие вещи легко заменить:

Чехол для столика заменит тонкое полотенце или шарф, а в крайнем случае — бумажные полотенца из туалета.

Гамак для ног можно заменить собственной сумкой, положив её под ноги.

В некоторых авиакомпаниях, например Japan Airlines, пассажирам выдают одноразовые тапочки.

Вместо Bluetooth-адаптера просто загрузите сериалы и музыку на телефон или ноутбук.

Такие решения позволяют чувствовать себя комфортнее и при этом не тратить лишнего.

А что если…

А что если у вас ограниченный бюджет? Тогда делайте ставку на универсальные вещи. Шарф послужит и чехлом для столика, и подушкой. Сумка заменит гамак для ног. Влажные салфетки справятся с ролью дезинфицирующего средства. Даже без покупок можно обеспечить себе базовый комфорт.

FAQ

Стоит ли покупать дорогие аксессуары?

Если вы часто летаете — да. Если это разовый полет, достаточно подручных средств.

Какой аксессуар самый полезный?

Наушники с шумоподавлением: они помогают заснуть и убирают фоновый шум.

Можно ли обойтись без подушки?

Можно, но сон будет прерывистым. Лучше взять хотя бы бюджетный вариант.

Мифы и правда

Миф: без аксессуаров дальний перелет невозможен.

Правда: можно обойтись простыми вещами вроде шарфа и салфеток.

Правда: можно обойтись простыми вещами вроде шарфа и салфеток. Миф: подушки для шеи одинаковы.

Правда: новые модели (обручи, подголовники) значительно удобнее классических U-подушек.

Правда: новые модели (обручи, подголовники) значительно удобнее классических U-подушек. Миф: шумоподавление — это дорого.

Правда: есть рабочие варианты даже за $9.

Три любопытных факта

На самых длинных рейсах, таких как Нью-Йорк — Сингапур, пассажиры проводят в воздухе до 19 часов подряд.

Японские авиакомпании первыми ввели выдачу одноразовых тапочек для пассажиров эконом-класса.

Многие пилоты советуют брать с собой увлажняющий крем: сухой воздух в салоне сильно обезвоживает кожу.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

