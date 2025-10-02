Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше не старая развалюха: как ATLAS модернизирует космическую оборону США
Кожаные, прозрачные, вязаные: перчатки вернулись и теперь задают стиль
Инжир стал символом плодородия: чем древний плод полезен и какие тайные риски несёт
Калужский козырь: Tenet T4 обещает доступные запчасти и проблемы для конкурентов
Питаетесь правильно, а жир не уходит? Вот список продуктов, которые мешают прогрессу
Миллионы окрашенных голов и один вопрос: может ли краска для волос провоцировать рак
Материал мечты? Чешский стартап создал материал для космоса, печатаемый на обычном принтере
Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30
Китайские горки от Пекина? Крупнейшая австралийская компания BHP под ударом из-за железной руды

Хватит мучиться в полете: эти хитрости изменят ваше представление об дальних перелетах

3:59
Туризм

Дальнемагистральные перелеты — испытание даже для самых стойких путешественников. Много часов в тесном кресле эконом-класса, ограниченные возможности передвижения, один воздух на всех и усталость от дороги — всё это превращает полёт в марафон на выносливость. Но правильные аксессуары и несколько простых лайфхаков помогут заметно облегчить путешествие.

Девушка с телефоном в самолете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с телефоном в самолете

Комфорт и гигиена в полете

Чтобы сделать многочасовое пребывание в самолете более приятным, стоит подумать о мелочах:

  • одноразовые чехлы для столиков защищают еду, ноутбук и руки от сомнительной чистоты подносов;
  • гамак для ног крепится к подлокотникам и позволяет приподнять ноги;
  • адаптер для Bluetooth-наушников избавит от одноразовых проводных гарнитур авиакомпаний;
  • держатели для телефона крепятся к столику и позволяют смотреть фильмы без напряжения.

Каждый из этих аксессуаров занимает минимум места и облегчает дорогу, но требует дополнительных затрат.

Аксессуары для сна

Основная проблема в полете — это сон. Даже при наличии подушки для шеи заснуть сидя непросто.

  • Подушки-обручи фиксируют шею и поддерживают голову сбоку.
  • Более доступные решения — подголовники с фиксацией на 360 градусов, которые крепятся к маске для сна и ограничивают движение головы.
  • Наушники с шумоподавлением помогают блокировать шум салона и плач детей. Их можно найти за очень дешево, но нужно следить за зарядом.

Совет: пристегивайтесь во время сна — при турбулентности это обезопасит вас от травм.

Как сократить расходы почти до нуля

Необязательно покупать все аксессуары, многие вещи легко заменить:

  • Чехол для столика заменит тонкое полотенце или шарф, а в крайнем случае — бумажные полотенца из туалета.
  • Гамак для ног можно заменить собственной сумкой, положив её под ноги.
  • В некоторых авиакомпаниях, например Japan Airlines, пассажирам выдают одноразовые тапочки.
  • Вместо Bluetooth-адаптера просто загрузите сериалы и музыку на телефон или ноутбук.
    Такие решения позволяют чувствовать себя комфортнее и при этом не тратить лишнего.

А что если…

А что если у вас ограниченный бюджет? Тогда делайте ставку на универсальные вещи. Шарф послужит и чехлом для столика, и подушкой. Сумка заменит гамак для ног. Влажные салфетки справятся с ролью дезинфицирующего средства. Даже без покупок можно обеспечить себе базовый комфорт.

FAQ

Стоит ли покупать дорогие аксессуары?
Если вы часто летаете — да. Если это разовый полет, достаточно подручных средств.

Какой аксессуар самый полезный?
Наушники с шумоподавлением: они помогают заснуть и убирают фоновый шум.

Можно ли обойтись без подушки?
Можно, но сон будет прерывистым. Лучше взять хотя бы бюджетный вариант.

Мифы и правда

  • Миф: без аксессуаров дальний перелет невозможен.
    Правда: можно обойтись простыми вещами вроде шарфа и салфеток.
  • Миф: подушки для шеи одинаковы.
    Правда: новые модели (обручи, подголовники) значительно удобнее классических U-подушек.
  • Миф: шумоподавление — это дорого.
    Правда: есть рабочие варианты даже за $9.

Три любопытных факта

  • На самых длинных рейсах, таких как Нью-Йорк — Сингапур, пассажиры проводят в воздухе до 19 часов подряд.
  • Японские авиакомпании первыми ввели выдачу одноразовых тапочек для пассажиров эконом-класса.
  • Многие пилоты советуют брать с собой увлажняющий крем: сухой воздух в салоне сильно обезвоживает кожу.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Домашние животные
Кошка спит на вас не из-за любви: настоящая причина удивит даже опытных владельцев
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Домашние животные
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Материал мечты? Чешский стартап создал материал для космоса, печатаемый на обычном принтере
Тина Канделаки — о старости и ошибке бывшего мужа: как телеведущая в 50 лет выглядит лучше, чем в 30
Китайские горки от Пекина? Крупнейшая австралийская компания BHP под ударом из-за железной руды
Пьёшь ради пользы — получаешь и риск: что таит чайный гриб помимо пробиотиков
Водителей загоняют в угол: закон оставит их без работы и пассажиров без такси
Овсянникова набирала по 40 тысяч подписчиков в день — и Бородина нажала кнопку, которая стала ударом
Дерево, которое сможет пережить морозы до –40 °C и всё равно даст сладкие плоды
Биотин, масло и стеклянная пилочка — формула здоровых ногтей
Зачем ехать на Лошинь в бархатный сезон: трюфели, лангустины и атмосфера античности
В контейнерах завелась плесень? Срочно сделайте это, и она вас больше не побеспокоит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.