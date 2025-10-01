Взлетит ли ваш power bank? Emirates ужесточает правила безопасности с 1 октября

4:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Emirates объявила о введении новых правил безопасности, которые коснутся миллионов пассажиров: с 1 октября 2025 года запрещено использовать любые внешние аккумуляторы на борту самолётов. Хотя перевозка таких устройств в ручной клади остаётся возможной, их эксплуатация в полёте теперь ограничена.

Фото: flickr.com by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Самолёт Emirates

Почему введено новое правило

Главная причина — риски, связанные с литиевыми батареями. Внешние аккумуляторы (power banks) работают на основе литий-ионной или литий-полимерной технологии, что делает их потенциально опасными при перегреве, повреждении или неправильной зарядке.

Опасность заключается в явлении "теплового разгона", когда батарея начинает выделять больше тепла, чем может рассеять. Это приводит к:

возгоранию,

взрыву,

выделению токсичных газов.

Рост числа инцидентов по всему миру с портативными зарядными устройствами вынудил авиакомпанию пересмотреть меры безопасности.

Новые правила Emirates

Согласно официальным разъяснениям, пассажирам необходимо учитывать следующие ограничения:

Разрешается взять с собой не более одного внешнего аккумулятора ёмкостью до 100 Вт⋅ч .

Использование power bank для зарядки телефонов, ноутбуков или других устройств на борту запрещено.

Зарядка внешних аккумуляторов от бортовой сети или розеток под сиденьем запрещена.

На корпусе устройства должна быть чётко указана его ёмкость.

Аккумуляторы можно хранить только в кармане сиденья или в сумке под передним сиденьем .

Перевозка power bank в зарегистрированном багаже строго запрещена (это правило действовало и ранее).

Встроенные альтернативы

Emirates напоминает, что каждый самолёт авиакомпании оснащён розетками и USB-портами, встроенными в кресла, поэтому у пассажиров остаётся возможность подзарядить гаджеты во время перелёта.

Однако авиакомпания советует:

заранее полностью заряжать устройства перед вылетом,

использовать экономные режимы энергопотребления на смартфонах и ноутбуках,

для длинных перелётов планировать использование встроенных розеток.

Факты о рисках литиевых батарей

По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), ежегодно фиксируются сотни инцидентов, связанных с возгоранием power bank на борту.

Около 30% таких случаев происходят из-за поддельных или низкокачественных устройств .

Большинство авиакомпаний мира уже ограничивают перевозку и использование аккумуляторов, но Emirates стала одной из первых, кто полностью запретил их эксплуатацию в полёте.

Требование хранить устройство в доступном месте позволяет экипажу оперативно реагировать в случае чрезвычайной ситуации.

Советы пассажирам

Проверяйте маркировку: если на аккумуляторе нет информации о ёмкости, его могут не пустить на борт. Покупайте только сертифицированные устройства с системой защиты от перегрева и перезаряда. Не используйте повреждённые батареи (с трещинами, вздутием или следами нагрева). Заранее заряжайте устройства, особенно перед дальними перелётами. Уточняйте правила других авиакомпаний, так как ограничения могут различаться.

FAQ

❓ Можно ли взять power bank на борт Emirates?

Да, но только один, ёмкостью до 100 Вт⋅ч, и использовать его в полёте нельзя.

❓ Можно ли положить внешний аккумулятор в багаж?

Нет. Перевозка в зарегистрированном багаже строго запрещена.

❓ Что будет, если я начну заряжать телефон от power bank в полёте?

Это нарушение правил. Экипаж имеет право изъять устройство до конца полёта.

❓ Чем заменить power bank?

Можно использовать встроенные розетки и USB-порты в креслах.

Пассажирам придётся привыкнуть к новым ограничениям, но встроенные возможности зарядки в креслах и рекомендации по подготовке устройств делают запрет вполне выполнимым.