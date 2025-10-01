Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моё гражданство — подмостки: почему Чулпан Хаматова больше не чувствует себя своей ни в одной стране
Генетический пазл сложился? Раскрыта главная загадка дислексии
Один из высших советских сановников будет привлечен к ответственности за то, что он одновременно имел 9 жен... — писала газета Новое Русское Слово 2 октября 1931 года
Павел Дуров решил тюремную загадку: неожиданный ответ о двух стульях
Километровая воронка под морем: что произошло в день, когда астероид ударил по Европе
Киркоров снова заговорил о Бузовой — его слова заставят поверить в тайный роман
Эти породы не для новичков: каких собак категорически нельзя заводить без опыта и дисциплины
Золотистые коржи и ананасы в главной роли: закусочный Наполеон ломает стереотипы
Пятиминутная уборка с обманом для глаз: гости решат, что вы трудились часами

Взлетит ли ваш power bank? Emirates ужесточает правила безопасности с 1 октября

4:15
Туризм

Авиакомпания Emirates объявила о введении новых правил безопасности, которые коснутся миллионов пассажиров: с 1 октября 2025 года запрещено использовать любые внешние аккумуляторы на борту самолётов. Хотя перевозка таких устройств в ручной клади остаётся возможной, их эксплуатация в полёте теперь ограничена.

Самолёт Emirates
Фото: flickr.com by Kambui, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Самолёт Emirates

Почему введено новое правило

Главная причина — риски, связанные с литиевыми батареями. Внешние аккумуляторы (power banks) работают на основе литий-ионной или литий-полимерной технологии, что делает их потенциально опасными при перегреве, повреждении или неправильной зарядке.

Опасность заключается в явлении "теплового разгона", когда батарея начинает выделять больше тепла, чем может рассеять. Это приводит к:

  • возгоранию,

  • взрыву,

  • выделению токсичных газов.

Рост числа инцидентов по всему миру с портативными зарядными устройствами вынудил авиакомпанию пересмотреть меры безопасности.

Новые правила Emirates

Согласно официальным разъяснениям, пассажирам необходимо учитывать следующие ограничения:

  • Разрешается взять с собой не более одного внешнего аккумулятора ёмкостью до 100 Вт⋅ч.

  • Использование power bank для зарядки телефонов, ноутбуков или других устройств на борту запрещено.

  • Зарядка внешних аккумуляторов от бортовой сети или розеток под сиденьем запрещена.

  • На корпусе устройства должна быть чётко указана его ёмкость.

  • Аккумуляторы можно хранить только в кармане сиденья или в сумке под передним сиденьем.

  • Перевозка power bank в зарегистрированном багаже строго запрещена (это правило действовало и ранее).

Встроенные альтернативы

Emirates напоминает, что каждый самолёт авиакомпании оснащён розетками и USB-портами, встроенными в кресла, поэтому у пассажиров остаётся возможность подзарядить гаджеты во время перелёта.

Однако авиакомпания советует:

  • заранее полностью заряжать устройства перед вылетом,

  • использовать экономные режимы энергопотребления на смартфонах и ноутбуках,

  • для длинных перелётов планировать использование встроенных розеток.

Факты о рисках литиевых батарей

  • По данным Международной организации гражданской авиации (ICAO), ежегодно фиксируются сотни инцидентов, связанных с возгоранием power bank на борту.

  • Около 30% таких случаев происходят из-за поддельных или низкокачественных устройств.

  • Большинство авиакомпаний мира уже ограничивают перевозку и использование аккумуляторов, но Emirates стала одной из первых, кто полностью запретил их эксплуатацию в полёте.

  • Требование хранить устройство в доступном месте позволяет экипажу оперативно реагировать в случае чрезвычайной ситуации.

Советы пассажирам

  1. Проверяйте маркировку: если на аккумуляторе нет информации о ёмкости, его могут не пустить на борт.

  2. Покупайте только сертифицированные устройства с системой защиты от перегрева и перезаряда.

  3. Не используйте повреждённые батареи (с трещинами, вздутием или следами нагрева).

  4. Заранее заряжайте устройства, особенно перед дальними перелётами.

  5. Уточняйте правила других авиакомпаний, так как ограничения могут различаться.

FAQ

❓ Можно ли взять power bank на борт Emirates?
Да, но только один, ёмкостью до 100 Вт⋅ч, и использовать его в полёте нельзя.

❓ Можно ли положить внешний аккумулятор в багаж?
Нет. Перевозка в зарегистрированном багаже строго запрещена.

❓ Что будет, если я начну заряжать телефон от power bank в полёте?
Это нарушение правил. Экипаж имеет право изъять устройство до конца полёта.

❓ Чем заменить power bank?
Можно использовать встроенные розетки и USB-порты в креслах.

Пассажирам придётся привыкнуть к новым ограничениям, но встроенные возможности зарядки в креслах и рекомендации по подготовке устройств делают запрет вполне выполнимым.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Садоводство, цветоводство
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Садоводство, цветоводство
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Последние материалы
Киркоров снова заговорил о Бузовой — его слова заставят поверить в тайный роман
Эти породы не для новичков: каких собак категорически нельзя заводить без опыта и дисциплины
Золотистые коржи и ананасы в главной роли: закусочный Наполеон ломает стереотипы
Пятиминутная уборка с обманом для глаз: гости решат, что вы трудились часами
Красивые, но смертельно опасные: какие растения на даче могут обернуться для хозяина уголовным делом
Адреналин зашкаливает: список самых опасных дорог мира, которые манят любителей острых ощущений
Водители спорят, а коробка страдает: правда о буксировке автоматов
Россия и Африка на одной волне: что объединяет их в битве за зелёную энергетику
Падающие звёзды над Москвой: когда и где увидеть осенние метеорные потоки
Мифы и правда об антиоксидантах: почему морщины они не уберут, но замедлят
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.