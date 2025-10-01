Адреналин зашкаливает: список самых опасных дорог мира, которые манят любителей острых ощущений

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Мир туризма делится на два лагеря: одни путешественники ищут комфорт и безопасность, другие — адреналин и острые ощущения. Именно для второй категории настоящим магнитом остаются экстремальные маршруты, где красивая природа соседствует с реальной угрозой для жизни. Одно из самых ярких таких мест — знаменитая боливийская "Дорога смерти", или "Камино де ла Муэрте". Этот маршрут и сегодня вызывает у туристов смесь страха и восторга.

опасные туристические маршруты мира
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
опасные туристические маршруты мира

Боливийская "Дорога смерти"

Дорога Юнгас соединяет Ла-Пас с регионом Юнгас и протянулась примерно на 60 км. Её прозвище полностью оправдано: узкая, часто не превышающая трёх метров ширина, крутые обрывы, туман, дожди и оползни создают смертельно опасные условия. Малейшая ошибка на руле — и машина может сорваться вниз с высоты до 600 метров.

Исторически дорогу построили в 1930-е годы с привлечением военнопленных Чакской войны. Она начинается на высоте 4650 метров и уходит в низины, меняя климатические зоны от холодного Альтиплано до влажных тропиков.

До 2007 года по ней проходил основной поток транспорта, и ежегодно погибали сотни людей. После ввода безопасной объездной дороги количество трагедий снизилось до нескольких десятков, но риск остаётся.

Несмотря на это, "Дорога смерти" привлекает около 25 тысяч туристов в год — в основном велосипедистов, для которых спуск по этому маршруту стал символом экстремального туризма.

Другие опасные дороги и маршруты мира

Каракорумское шоссе (Пакистан/Китай)

Высокогорная магистраль соединяет Пакистан и Китай и славится оползнями, наводнениями и непредсказуемым климатом. Даже опытные водители испытывают здесь серьёзные трудности.

Перевал Зоджи-Ла (Индия)

Расположенный в Гималаях, этот перевал зимой превращается в полосу препятствий. Снег, грязь, обвалы и узкие серпантины делают проезд крайне рискованным.

Тоннель Гуолян (Китай)

Прорубленный прямо в скале жителями деревни, тоннель известен отсутствием защитных ограждений и резкими поворотами. Каждое движение здесь требует максимальной осторожности.

Шоссе Джеймса Далтона (Аляска, США)

Дорога протянулась от Фэрбанкса до залива Прудхоу. Изоляция, метели, гололёд и ограниченная инфраструктура превращают её в испытание для тех, кто плохо подготовлен.

Тропа Хуашань (Китай)

Маршрут по отвесным скалам оборудован узкими деревянными настилами без перил. Пройти его решаются только самые смелые туристы.

Озеро Натрон (Танзания)

Уровень щёлочи в воде настолько высок, что превращает животных в настоящие "статуи". Для человека купание может закончиться ожогами кожи и глаз.

Национальный парк Мадиди (Боливия)

Тропические джунгли скрывают ядовитые растения, опасных насекомых и диких животных. Без опытного гида здесь легко оказаться в смертельной ситуации.

Остров Кеймада-Гранди (Бразилия)

Его также называют Змеиным. Тысячи ядовитых змей, включая смертельно опасных ботропсов, сделали его недоступным для посещения — власти строго запретили туры.

Вулкан Синабунг (Индонезия)

Этот действующий вулкан на Суматре периодически извергается, выбрасывая пепел и газы. Опасность для туристов и местных жителей остаётся высокой.

Чернобыльская зона отчуждения (СНГ)

Несмотря на популярность у любителей индустриального туризма, уровень радиации здесь по-прежнему требует строгого контроля. Посещение возможно только в составе официальных экскурсий.

А что если…

Может показаться, что такие места — удел лишь экстремалов. Но многие туристы выбирают их не ради риска, а ради уникальных впечатлений. Спуск по "Дороге смерти" или проход по тропе Хуашань — это не только проверка смелости, но и возможность увидеть мир под другим углом. Главное — трезво оценивать свои силы, пользоваться услугами опытных гидов и соблюдать правила безопасности.

FAQ

Почему туристы едут на "Дорогу смерти"?
Из-за сочетания адреналина, природной красоты и известности маршрута. Велосипедные спуски по ней стали символом приключенческого туризма.

Можно ли безопасно посетить эти места?
Относительная безопасность достигается при сопровождении гидов, правильной экипировке и строгом соблюдении инструкций.

Какая дорога считается самой смертельной?
Исторически лидировала боливийская "Дорога смерти", где в отдельные годы погибали сотни человек.

Сколько стоит экскурсия по "Дороге смерти"?
Организованные велотуры из Ла-Паса обычно стоят от $50 до $120 в зависимости от уровня сервиса.

Мифы и правда

  • Миф: экстремальные дороги доступны только профессионалам.
    Правда: при правильной подготовке и с гидом многие маршруты доступны и обычным туристам.
  • Миф: "Дорога смерти" закрыта.
    Правда: она официально открыта для туристических велосипедных спусков.
  • Миф: новые дороги полностью заменили старые.
    Правда: объездные трассы построены, но "Дорога смерти" сохранилась как туристическая достопримечательность.

Три любопытных факта

  1. На "Дороге смерти" до сих пор сохраняется правило левостороннего движения.
  2. В Китае тропу Хуашань называют "дорогой к небу".
  3. В Бразилии на острове Кеймада-Гранди змей так много, что власти разрешают посещение только учёным.

Уточнения

Дорога Смерти (исп. Camino de la Muerte), официальное название: Камино-Лос-Юнгас (Camino a Los Yungas) — дорога, соединяющая боливийские города Ла-Пас и Коройко. Является одной из самых опасных дорог в мире. По оценкам, к 2007 году в месяц крушилось две машины, и ежегодно на трассе погибало от 200 до 300 человек. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
