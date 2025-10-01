Адреналин зашкаливает: список самых опасных дорог мира, которые манят любителей острых ощущений

Мир туризма делится на два лагеря: одни путешественники ищут комфорт и безопасность, другие — адреналин и острые ощущения. Именно для второй категории настоящим магнитом остаются экстремальные маршруты, где красивая природа соседствует с реальной угрозой для жизни. Одно из самых ярких таких мест — знаменитая боливийская "Дорога смерти", или "Камино де ла Муэрте". Этот маршрут и сегодня вызывает у туристов смесь страха и восторга.
Дорога Юнгас соединяет Ла-Пас с регионом Юнгас и протянулась примерно на 60 км. Её прозвище полностью оправдано: узкая, часто не превышающая трёх метров ширина, крутые обрывы, туман, дожди и оползни создают смертельно опасные условия. Малейшая ошибка на руле — и машина может сорваться вниз с высоты до 600 метров.
Исторически дорогу построили в 1930-е годы с привлечением военнопленных Чакской войны. Она начинается на высоте 4650 метров и уходит в низины, меняя климатические зоны от холодного Альтиплано до влажных тропиков.
До 2007 года по ней проходил основной поток транспорта, и ежегодно погибали сотни людей. После ввода безопасной объездной дороги количество трагедий снизилось до нескольких десятков, но риск остаётся.
Несмотря на это, "Дорога смерти" привлекает около 25 тысяч туристов в год — в основном велосипедистов, для которых спуск по этому маршруту стал символом экстремального туризма.
Высокогорная магистраль соединяет Пакистан и Китай и славится оползнями, наводнениями и непредсказуемым климатом. Даже опытные водители испытывают здесь серьёзные трудности.
Расположенный в Гималаях, этот перевал зимой превращается в полосу препятствий. Снег, грязь, обвалы и узкие серпантины делают проезд крайне рискованным.
Прорубленный прямо в скале жителями деревни, тоннель известен отсутствием защитных ограждений и резкими поворотами. Каждое движение здесь требует максимальной осторожности.
Дорога протянулась от Фэрбанкса до залива Прудхоу. Изоляция, метели, гололёд и ограниченная инфраструктура превращают её в испытание для тех, кто плохо подготовлен.
Маршрут по отвесным скалам оборудован узкими деревянными настилами без перил. Пройти его решаются только самые смелые туристы.
Уровень щёлочи в воде настолько высок, что превращает животных в настоящие "статуи". Для человека купание может закончиться ожогами кожи и глаз.
Тропические джунгли скрывают ядовитые растения, опасных насекомых и диких животных. Без опытного гида здесь легко оказаться в смертельной ситуации.
Его также называют Змеиным. Тысячи ядовитых змей, включая смертельно опасных ботропсов, сделали его недоступным для посещения — власти строго запретили туры.
Этот действующий вулкан на Суматре периодически извергается, выбрасывая пепел и газы. Опасность для туристов и местных жителей остаётся высокой.
Несмотря на популярность у любителей индустриального туризма, уровень радиации здесь по-прежнему требует строгого контроля. Посещение возможно только в составе официальных экскурсий.
Может показаться, что такие места — удел лишь экстремалов. Но многие туристы выбирают их не ради риска, а ради уникальных впечатлений. Спуск по "Дороге смерти" или проход по тропе Хуашань — это не только проверка смелости, но и возможность увидеть мир под другим углом. Главное — трезво оценивать свои силы, пользоваться услугами опытных гидов и соблюдать правила безопасности.
Почему туристы едут на "Дорогу смерти"?
Из-за сочетания адреналина, природной красоты и известности маршрута. Велосипедные спуски по ней стали символом приключенческого туризма.
Можно ли безопасно посетить эти места?
Относительная безопасность достигается при сопровождении гидов, правильной экипировке и строгом соблюдении инструкций.
Какая дорога считается самой смертельной?
Исторически лидировала боливийская "Дорога смерти", где в отдельные годы погибали сотни человек.
Сколько стоит экскурсия по "Дороге смерти"?
Организованные велотуры из Ла-Паса обычно стоят от $50 до $120 в зависимости от уровня сервиса.
Уточнения
Дорога Смерти (исп. Camino de la Muerte), официальное название: Камино-Лос-Юнгас (Camino a Los Yungas) — дорога, соединяющая боливийские города Ла-Пас и Коройко. Является одной из самых опасных дорог в мире. По оценкам, к 2007 году в месяц крушилось две машины, и ежегодно на трассе погибало от 200 до 300 человек.
