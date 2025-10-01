Royal Caribbean меняет правила: лайфхак, чтобы избежать переплаты на карибском круизе

Круиз — это редкое сочетание свободы выбора и четкой организации. Днем вы можете карабкаться по скалодрому или пройти бортовой квест, вечером — слушать живую музыку, смотреть бродвейское шоу или просто лениво плескаться у бассейна. Но если речь о круизах Royal Caribbean и их популярных специализированных ресторанах — от семейного Giovanni's до концептуальных Royal Railway и Omakase — теперь к свободе добавляется одно важное правило: за пропущенное бронирование придется заплатить.
С 1 сентября 2025 года компания взимает плату за "незаезд" в спецресторан, если бронь не отменили минимум за 24 часа. Звучит строго, но на деле это способ навести порядок в расписании, чтобы ценные места не простаивали пустыми, а гости действительно получали то, чего ждут от круиза — выбор без разочарований.
Royal Caribbean уточнила правила посещения специализированных ресторанов: если гость не отменил бронь за 24 часа до времени визита или просто не явился, списывается $25 с человека. Для ряда площадок порог выше — $50 с человека (включая Royal Railway и Omakase). В Celebration Table удерживается половина стоимости фиксированного меню.
Исключения предусмотрены: плата не взимается для проживающих в люксе Star Class и для тех, кто купил пакет питания — в этих случаях спецменю уже включено в стоимость. Логика проста: ограниченные посадочные места должны работать на гостей, а не пустовать из-за забытых броней.
Круиз — это десятки активностей в день, от береговых экскурсий до фитнес-занятий. Перебронирование "на всякий случай" почти неизбежно, и именно оно приводит к пустым столам в популярных ресторанах.
Новая политика поощряет ответственное планирование: отмечайте в расписании все свои брони, сверяйте время шоу и экскурсий, держите под рукой приложение Royal Caribbean и личный кабинет My Royal Cruise — так вы сохраняете гибкость, а не платите за забывчивость.
Вы опаздываете на 10-15 минут. Подойдите к стойке как можно быстрее: иногда место удерживают короткое время, особенно в непиковые часы.
Сменились планы в день визита. Даже если 24 часа уже прошли, зайдите в приложение и попросите перенести бронь — шанс есть, особенно на поздние слоты.
Нет свободных мест на весь круиз. Подпишитесь на лист ожидания и заглядывайте к открытию смены: отмены случаются, а дисциплина гостей их только прибавит.
Вы в Star Class или с пакетом питания. Уточните детали в службе поддержки: ваши условия обычно мягче, а гибкость выше.
Сколько стоит неявка?
Стандартно — $25 с человека. В отдельных концепциях — $50 с человека. В Celebration Table удерживается 50% цены фиксированного меню.
За сколько можно отменить без штрафа?
Не позднее чем за 24 часа до времени брони — через приложение Royal Caribbean, личный кабинет My Royal Cruise или по телефону службы поддержки до начала круиза.
Кого не касается плата за незаезд?
Гостей в люкс-категории Star Class и пассажиров с купленным пакетом питания: спецменю уже включено в стоимость, штраф не применяется.
Можно ли перенести бронь в день визита?
Гарантий нет, но попытка стоит того: загляните к стойке ресторана или проверьте приложение — иногда появляются свободные слоты.
Что лучше: пакет питания или разовые визиты?
Если планируете 2-3 и более специализированных ужина, пакет обычно выгоднее и снимает часть организационных рисков.
Парадокс выбора легко портит отпуск: много вариантов — больше тревоги. Введите простое правило "одна бронь на вечер", заранее решите дни для шоу и экскурсий и зафиксируйте это в приложении. Такой "легкий каркас" придаст отдыху предсказуемость, а ужинам — вкус приятной спонтанности без штрафов.
Уточнения
Royal Caribbean International — американская круизная компания со штаб-квартирой в Майами, США, собственником которой является материнская компания Royal Caribbean Cruises Ltd., которая с помощью 42 судов под брендами пяти дочерних предприятий. Все суда, начиная с 1991 года имеют of the Seas в конце названия.
