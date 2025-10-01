На карте они есть, а в турах — нет: страны, куда туристы почти не заглядывают

Хотя мировая индустрия туризма ежегодно привлекает сотни миллионов людей, есть страны, в которые путешественники практически не заглядывают. Причина кроется не только в запретах или закрытых визах. Иногда сдерживающим фактором становятся дорогие перелёты, отсутствие инфраструктуры или стереотипы об опасности. Между тем, многие из этих мест обладают богатой культурой, красивой природой и уникальными особенностями.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ семья путешествует

Тувалу: страна, о которой почти никто не слышал

Крошечное островное государство в Тихом океане ежегодно принимает всего около двух тысяч туристов. Большинство приезжает на главный остров Фунафути, где расположен аэропорт. Здесь можно насладиться чистыми пляжами и океанскими пейзажами, но рассчитывать на развитую инфраструктуру не стоит.

Кирибати: Новый год раньше всех

Расположенное неподалёку от Фиджи государство Кирибати знаменито тем, что именно здесь встречают Новый год раньше всех на планете. Каждый год сюда прилетают около 6000 туристов. Несмотря на скромный туристический поток, Кирибати удивляет культурой и возможностью буквально "побывать в завтрашнем дне".

Туркменистан: страна ограничений

Туркменистан считается одним из самых закрытых для путешественников государств. Турист сталкивается здесь с визовыми трудностями и большим количеством запретов, например, на фотографирование зданий и свободное перемещение. В год сюда приезжает не более 10 тысяч гостей, в основном из соседних стран.

Соломоновы острова: музей Второй мировой под водой

Архипелаг из почти тысячи островов хранит в себе наследие военных событий. В водах и джунглях можно найти затонувшие суда, самолёты и брошенную технику. Ежегодно сюда приезжает около 25 тысяч туристов, в основном дайверы и любители экзотики.

Сан-Томе и Принсипи: африканская экзотика без роскоши

На первый взгляд, это островное государство в Африке похоже на рай: белоснежные пляжи, тропические джунгли, живописные виды. Но инфраструктуры практически нет, и туристический поток ограничивается 29 тысячами гостей в год.

Тонга: полинезийская сказка

Это государство ежегодно принимает около 63 тысяч туристов. Здесь можно отдохнуть на лазурных пляжах и познакомиться с полинезийской культурой. Лакшери-отдыха ожидать не стоит, но простая и душевная атмосфера — главная ценность Тонга.

Лихтенштейн: европейский карлик

Крошечное государство между Швейцарией и Австрией привлекает любителей горных походов, старинных замков и тихого отдыха. Несмотря на удобное расположение, сюда приезжает всего около 70 тысяч человек в год.

Сравнение стран

Страна Туристов в год Чем привлекает Главный минус Тувалу ~2 000 Чистые пляжи, тишина Нет инфраструктуры Кирибати ~6 000 Новый год раньше всех Дорогой перелёт Туркменистан ~10 000 Культура и архитектура Визовые и фото-запреты Соломоновы острова ~25 000 Дайвинг, следы Второй мировой Далёкое расположение Сан-Томе и Принсипи ~29 000 Тропики и пляжи Нет сервиса Тонга ~63 000 Полинезийская культура, пляжи Отсутствие "лакшери" отдыха Лихтенштейн ~70 000 Замки, горы, природа Крохотные размеры

Советы шаг за шагом

Изучите визовые правила заранее — некоторые страны требуют приглашений и особых разрешений. Рассчитайте бюджет на перелёт: самые малопосещаемые государства часто удалены от магистральных маршрутов. Уточните состояние инфраструктуры — в некоторых местах лучше бронировать жильё заранее. Планируйте активный отдых — дайвинг, треккинг, этнотуризм. Именно этим ценны "непопулярные" страны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

поехать без визы в закрытую страну → отказ во въезде → заранее оформить документы;

ждать высокого сервиса в бедной стране → разочарование → готовиться к минимализму;

игнорировать безопасность → риск болезней и конфликтов → проверить рекомендации МИД перед поездкой.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Уникальные впечатления Дорогие билеты Мало туристов, уединение Ограниченная инфраструктура Экзотика и самобытность Отсутствие сервиса и привычного комфорта

FAQ

Какая страна самая непосещаемая?

Тувалу — всего около 2000 туристов в год.

Какая из этих стран безопаснее всего?

Лихтенштейн — спокойное европейское государство.

Что выбрать любителям экзотики?

Соломоновы острова и Тонга с дайвингом и полинезийской культурой.