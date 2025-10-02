Путешествие под вопросом: как дефицит топлива в Крыму ударил по туристам и изменил их планы на отдых

С конца сентября в Крыму начались серьёзные перебои с поставками топлива. На АЗС исчез привычный 92-й и 95-й бензин, а власти вынуждены публиковать ежедневные отчёты о его наличии. Для туристов новость неприятная, но эксперты уверяют: катастрофы пока нет.

Где топлива нет, а где ещё держится

По данным крупнейших сетей ("Тавриданефтепродукт", "Кедр", "Орион", "Крым Ойл", "ТЭС"), бензина АИ-92 и АИ-95 нет примерно на 90% заправок.

Лучше ситуация в Симферополе, Феодосии и Ленинском районе (включая Керчь).

Хуже всего — на ЮБК: в Ялте, Алуште и западной части полуострова.

В наличии на многих АЗС остаётся АИ-95 премиум-категории.

Дизельное топливо доступно почти повсеместно, перебоев нет.

Как это сказалось на туристах

Проблемы в первую очередь почувствовали самостоятельные автопутешественники. Им приходится тщательно планировать маршруты и заправку.

Туроператоры же заявляют, что экскурсионный транспорт работает без сбоев.

"Изменений в графике проведения экскурсий или их подорожания нет. Коммерческий транспорт заправляется по талонам, купленным заранее", — сообщили в одном из крымских туроператоров.

Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин также подтвердил: экскурсии проводятся без изменений.

"На ценах перебои с поставками топлива пока не сказались. Надеемся, что ситуация в ближайшее время стабилизируется", — добавили в компании "Мультитур".

Ограничения и меры властей

Чтобы избежать ажиотажа, введено ограничение: не более 30 литров в одни руки.

Глава республики Сергей Аксёнов попросил жителей не скупать бензин впрок и пообещал скорое решение проблемы.

Цены на топливо зафиксированы:

дизель — до 75 руб./л,

АИ-92 — до 70 руб./л,

АИ-95 — до 76 руб./л,

АИ-95 Премиум — до 80 руб./л.

Сравнение: туристы и транспортные компании

Категория Как ощущают дефицит Примечание Экскурсионные автобусы Без изменений Заправка по талонам Туроператоры Сохраняют график Топливо закуплено заранее Самостоятельные туристы Чувствуют дефицит, ищут заправки Ограничение 30 литров Водители дизельных авто В выигрышном положении Дизель в наличии

Советы автотуристам

Планируйте маршрут с учётом точек заправки. Держите запас топлива в канистре (разрешено для личного пользования). Отдавайте предпочтение дизельным автомобилям. Следите за ежедневными публикациями Минтопэнерго Крыма. Старайтесь заправляться в будни, когда поток машин меньше.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пытаться залить полный бак сразу впрок.

Последствие: попадёте под ограничения и очереди.

Альтернатива: заправляться по мере необходимости.

Ошибка: ехать в поездку без предварительного плана заправок.

Последствие: риск остаться на трассе без топлива.

Альтернатива: заранее уточнить, где есть бензин.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы Цены зафиксированы Дефицит обычных марок топлива Дизель доступен Ограничение 30 литров Туристические экскурсии работают Автотуристы несут неудобства

FAQ

Можно ли ввозить топливо с собой?

Да, туристам разрешено брать канистры для личного пользования.

Что делать, если бензина нет на ближайшей заправке?

Следить за онлайн-отчётами Минтопэнерго и заранее планировать поездку.

Повлияет ли это на стоимость экскурсий?

Пока нет: транспортные компании заправляются по талонам.

Мифы и правда

Миф: в Крыму бензина нет совсем.

Правда: топливо есть, но выбор ограничен и действуют лимиты.

Миф: экскурсии отменены.

Правда: туроператоры работают в штатном режиме.

Миф: цены на бензин взлетели.

Правда: цены зафиксированы постановлением.

Исторический контекст

Подобные перебои с топливом на полуострове случались в 2014–2015 годах. Тогда причиной стали перебои в логистике, но туристический поток сильно не снизился. Сегодня ситуация повторяется, но власти пытаются стабилизировать рынок быстрее.

3 интересных факта

В Крыму ежедневно потребляется около 2 тыс. тонн топлива. Основной поток бензина поступает через Керченский мост. Ситуация с дизельным топливом традиционно стабильнее, чем с бензином.

Даже в условиях топливного кризиса отдых в Крыму остаётся возможным и комфортным, если сохранять спокойствие и планировать поездки заранее. Туристам важно не поддаваться панике, использовать актуальные данные о работе АЗС, заправляться без излишков и при необходимости брать небольшой запас в канистрах. Такой подход позволит без лишних нервов наслаждаться путешествием и не отменять планы из-за временных сложностей.