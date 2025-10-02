Путешествие под вопросом: как дефицит топлива в Крыму ударил по туристам и изменил их планы на отдых

С конца сентября в Крыму начались серьёзные перебои с поставками топлива. На АЗС исчез привычный 92-й и 95-й бензин, а власти вынуждены публиковать ежедневные отчёты о его наличии. Для туристов новость неприятная, но эксперты уверяют: катастрофы пока нет.
По данным крупнейших сетей ("Тавриданефтепродукт", "Кедр", "Орион", "Крым Ойл", "ТЭС"), бензина АИ-92 и АИ-95 нет примерно на 90% заправок.
Проблемы в первую очередь почувствовали самостоятельные автопутешественники. Им приходится тщательно планировать маршруты и заправку.
Туроператоры же заявляют, что экскурсионный транспорт работает без сбоев.
"Изменений в графике проведения экскурсий или их подорожания нет. Коммерческий транспорт заправляется по талонам, купленным заранее", — сообщили в одном из крымских туроператоров.
Вице-президент АТОР, гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин также подтвердил: экскурсии проводятся без изменений.
"На ценах перебои с поставками топлива пока не сказались. Надеемся, что ситуация в ближайшее время стабилизируется", — добавили в компании "Мультитур".
Чтобы избежать ажиотажа, введено ограничение: не более 30 литров в одни руки.
Глава республики Сергей Аксёнов попросил жителей не скупать бензин впрок и пообещал скорое решение проблемы.
|Категория
|Как ощущают дефицит
|Примечание
|Экскурсионные автобусы
|Без изменений
|Заправка по талонам
|Туроператоры
|Сохраняют график
|Топливо закуплено заранее
|Самостоятельные туристы
|Чувствуют дефицит, ищут заправки
|Ограничение 30 литров
|Водители дизельных авто
|В выигрышном положении
|Дизель в наличии
|Плюсы
|Минусы
|Цены зафиксированы
|Дефицит обычных марок топлива
|Дизель доступен
|Ограничение 30 литров
|Туристические экскурсии работают
|Автотуристы несут неудобства
Да, туристам разрешено брать канистры для личного пользования.
Следить за онлайн-отчётами Минтопэнерго и заранее планировать поездку.
Пока нет: транспортные компании заправляются по талонам.
Даже в условиях топливного кризиса отдых в Крыму остаётся возможным и комфортным, если сохранять спокойствие и планировать поездки заранее. Туристам важно не поддаваться панике, использовать актуальные данные о работе АЗС, заправляться без излишков и при необходимости брать небольшой запас в канистрах. Такой подход позволит без лишних нервов наслаждаться путешествием и не отменять планы из-за временных сложностей.
