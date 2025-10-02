Туроператоры ломают шаблоны: безвизовый Китай подарил креативные маршруты и открыл новые горизонты для туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Отмена виз для россиян открыла новый виток интереса к Китаю. Туроператоры не ограничиваются привычными Пекином и Шанхаем — в ассортименте появляются креативные авторские программы, необычные маршруты и уникальные экскурсионные концепции.

Прогулка по китайской площади
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прогулка по китайской площади

Туры с креативным акцентом

  • Для дизайнеров и архитекторов. Компания China Tour & Business Travel Company предложила программу "Очарование Цзянсу" — знакомство с классическими садами южного Китая, которые считаются произведением искусства.
  • Для биологов и географов. Новый маршрут "Затерянный мир Китая" охватывает Сычуань и Юньнань, богатые уникальной флорой и фауной.
  • Для художников. Тематический тур "Прогулки с художником Су Ши".
  • Для врачей. Повышение квалификации специалистов традиционной китайской медицины в провинции Цзянсу.
  • Праздничные программы. В ПАКС готовят новогодний тур в Пекине с шоу-программой и экскурсиями.

География расширяется

Туроператоры используют безвиз как шанс открыть новые регионы.

  • Anex запускает маршруты "Пекин — Шанхай — Сиань — Лоян", а также "Пекин — Чэнду — Лэшань".
  • Let's Fly готовят туры в Далянь, Харбин и Шэньчжэнь — центр высоких технологий у границы с Гонконгом.
  • Space Travel предложит круизы по Янцзы с посещением Чэнду.

"Нужно пересмотреть ассортимент предложений и расширить географию поездок, охватывая все регионы страны", — считает гендиректор China Travel Анастасия Витушинская.

Перспективные провинции

  • Юньнань. Рисовые террасы Юаньян, старинный город Лицзян, снежные вершины.
  • Гуйчжоу. Водопад Хуангошу и деревни народности Дун.
  • Гуанси. Город Гуйлинь с уникальными карстовыми пейзажами.
  • Чжэцзян. Ханчжоу — культурная столица Китая.
  • Чунцин. Город-гигант с богатой историей.
  • Цзянсу. Великий китайский канал и крупнейшая в мире бронзовая статуя Будды.
  • Гуандун. Гуанчжоу и Шэньчжэнь — деловые центры и шопинг.

Классика по-прежнему в моде

Несмотря на рост интереса к регионам, самые популярные туры остаются классическими.

  • Пекин и Шанхай — рост продаж в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом.
  • В ассортименте у туроператоров — десятки комбинаций: Пекин + Сиань (Терракотовая армия), Пекин + Чэнду (панды), Пекин + Ханчжоу, Пекин + круиз по Янцзы.

Сравнение туров

Формат Для кого Особенности
Классика (Пекин, Шанхай) Новички История, архитектура, городская жизнь
Авторские туры Профи и энтузиасты Сады, искусство, медицина
Природные маршруты Любители активного отдыха Пустыни, горы, реки, террасы
Круизы по Янцзы Семьи, спокойный отдых Комфорт + экскурсии

Советы туристам

  1. Определите цель поездки: отдых, образование, бизнес или лечение.
  2. Для первого визита выбирайте Пекин и Шанхай.
  3. Если интересует природа — смотрите в сторону Юньнани и Гуанси.
  4. Для деловых контактов подходят Гуанчжоу и Шэньчжэнь.
  5. Планируйте поездку заранее: спрос резко вырос, бронирование уходит в 2026 год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ограничиться только столицей.
  • Последствие: упущены природные и культурные богатства страны.
  • Альтернатива: добавить в маршрут хотя бы один региональный центр.
  • Ошибка: покупать тур без учёта специализации.
  • Последствие: программа не соответствует интересам (например, дизайнеры без садов).
  • Альтернатива: уточнять тематическую направленность маршрута.

Плюсы и минусы безвиза

Плюсы Минусы
Доступность поездок Рост спроса повышает цены
Новые маршруты и креативные туры Сложнее выбрать из изобилия
Упрощение въезда Иногда сохраняются внутренние бюрократические нюансы

FAQ

Какие города лучше выбрать для первого путешествия?

Пекин и Шанхай — идеальная стартовая точка.

Сколько стоит тур?

Классический тур на неделю — от 190-200 тыс. руб. за двоих. Авторские и тематические — дороже.

Есть ли круизы?

Да, всё популярнее становятся круизы по Янцзы, которые совмещают отдых и экскурсии.

А что если объединить классический и тематический тур?

Такой вариант особенно интересен для тех, кто впервые едет в Китай, но хочет получить не только стандартный набор впечатлений. Например:

  • начать поездку с классики — Пекин и Шанхай, где туристы знакомятся с Запретным городом, Великой стеной и современной архитектурой;
  • затем добавить региональный акцент: провинцию Цзянсу для дизайнеров и архитекторов, Чэнду для встречи с пандами или Юньнань для знакомства с культурой малых народов;
  • завершить тур круизом по Янцзы, чтобы в комфортных условиях увидеть ещё больше природных и культурных достопримечательностей.

Такое сочетание позволяет соединить "визитные карточки" страны с уникальными впечатлениями, которые редко встречаются в массовых маршрутах.

Мифы и правда

  • Миф: Китай интересен только историей.
  • Правда: маршруты охватывают природу, современность, бизнес и искусство.
  • Миф: безвиз действует только для групп.
  • Правда: он доступен и для индивидуальных туристов.
  • Миф: туры в Китай однообразные.
  • Правда: ассортимент расширяется от садов Цзянсу до хай-тек Шэньчжэня.

Исторический контекст

  1. Первые массовые туры россиян в Китай стартовали в 1990-е.
  2. В 2000-х лидерами стали Пекин и Шанхай.
  3. 2025 год — безвиз и старт новой волны интереса к регионам.

3 интересных факта

  1. Великий китайский канал длиннее Панамского и Суэцкого вместе взятых.
  2. В Чэнду находится крупнейший заповедник панд.
  3. Гуйлинь часто называют самым живописным местом Китая.

Безвизовый режим особенно выгоден нескольким категориям путешественников. Во-первых, это самостоятельные туристы, которые теперь могут гибко строить маршрут без сложных формальностей. Во-вторых, деловые путешественники: Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром России, а упрощённый въезд облегчает участие в выставках и встречах. В-третьих, это любители нишевых туров — художники, дизайнеры, биологи и врачи традиционной медицины, для которых открываются уникальные специализированные программы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
