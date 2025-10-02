Туроператоры ломают шаблоны: безвизовый Китай подарил креативные маршруты и открыл новые горизонты для туристов

Туризм

Отмена виз для россиян открыла новый виток интереса к Китаю. Туроператоры не ограничиваются привычными Пекином и Шанхаем — в ассортименте появляются креативные авторские программы, необычные маршруты и уникальные экскурсионные концепции.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Прогулка по китайской площади

Туры с креативным акцентом

Для дизайнеров и архитекторов. Компания China Tour & Business Travel Company предложила программу "Очарование Цзянсу" — знакомство с классическими садами южного Китая, которые считаются произведением искусства.

Для биологов и географов. Новый маршрут "Затерянный мир Китая" охватывает Сычуань и Юньнань, богатые уникальной флорой и фауной.

Для художников. Тематический тур "Прогулки с художником Су Ши".

Для врачей. Повышение квалификации специалистов традиционной китайской медицины в провинции Цзянсу.

Праздничные программы. В ПАКС готовят новогодний тур в Пекине с шоу-программой и экскурсиями.

География расширяется

Туроператоры используют безвиз как шанс открыть новые регионы.

Anex запускает маршруты "Пекин — Шанхай — Сиань — Лоян", а также "Пекин — Чэнду — Лэшань".

Let's Fly готовят туры в Далянь, Харбин и Шэньчжэнь — центр высоких технологий у границы с Гонконгом.

Space Travel предложит круизы по Янцзы с посещением Чэнду.

"Нужно пересмотреть ассортимент предложений и расширить географию поездок, охватывая все регионы страны", — считает гендиректор China Travel Анастасия Витушинская.

Перспективные провинции

Юньнань. Рисовые террасы Юаньян, старинный город Лицзян, снежные вершины.

Гуйчжоу. Водопад Хуангошу и деревни народности Дун.

Гуанси. Город Гуйлинь с уникальными карстовыми пейзажами.

Чжэцзян. Ханчжоу — культурная столица Китая.

Чунцин. Город-гигант с богатой историей.

Цзянсу. Великий китайский канал и крупнейшая в мире бронзовая статуя Будды.

Гуандун. Гуанчжоу и Шэньчжэнь — деловые центры и шопинг.

Классика по-прежнему в моде

Несмотря на рост интереса к регионам, самые популярные туры остаются классическими.

Пекин и Шанхай — рост продаж в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом.

В ассортименте у туроператоров — десятки комбинаций: Пекин + Сиань (Терракотовая армия), Пекин + Чэнду (панды), Пекин + Ханчжоу, Пекин + круиз по Янцзы.

Сравнение туров

Формат Для кого Особенности Классика (Пекин, Шанхай) Новички История, архитектура, городская жизнь Авторские туры Профи и энтузиасты Сады, искусство, медицина Природные маршруты Любители активного отдыха Пустыни, горы, реки, террасы Круизы по Янцзы Семьи, спокойный отдых Комфорт + экскурсии

Советы туристам

Определите цель поездки: отдых, образование, бизнес или лечение. Для первого визита выбирайте Пекин и Шанхай. Если интересует природа — смотрите в сторону Юньнани и Гуанси. Для деловых контактов подходят Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Планируйте поездку заранее: спрос резко вырос, бронирование уходит в 2026 год.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничиться только столицей.

Последствие: упущены природные и культурные богатства страны.

Альтернатива: добавить в маршрут хотя бы один региональный центр.

Ошибка: покупать тур без учёта специализации.

Последствие: программа не соответствует интересам (например, дизайнеры без садов).

Альтернатива: уточнять тематическую направленность маршрута.

Плюсы и минусы безвиза

Плюсы Минусы Доступность поездок Рост спроса повышает цены Новые маршруты и креативные туры Сложнее выбрать из изобилия Упрощение въезда Иногда сохраняются внутренние бюрократические нюансы

FAQ

Какие города лучше выбрать для первого путешествия?

Пекин и Шанхай — идеальная стартовая точка.

Сколько стоит тур?

Классический тур на неделю — от 190-200 тыс. руб. за двоих. Авторские и тематические — дороже.

Есть ли круизы?

Да, всё популярнее становятся круизы по Янцзы, которые совмещают отдых и экскурсии.

А что если объединить классический и тематический тур?

Такой вариант особенно интересен для тех, кто впервые едет в Китай, но хочет получить не только стандартный набор впечатлений. Например:

начать поездку с классики — Пекин и Шанхай, где туристы знакомятся с Запретным городом, Великой стеной и современной архитектурой;

затем добавить региональный акцент: провинцию Цзянсу для дизайнеров и архитекторов, Чэнду для встречи с пандами или Юньнань для знакомства с культурой малых народов;

завершить тур круизом по Янцзы, чтобы в комфортных условиях увидеть ещё больше природных и культурных достопримечательностей.

Такое сочетание позволяет соединить "визитные карточки" страны с уникальными впечатлениями, которые редко встречаются в массовых маршрутах.

Мифы и правда

Миф: Китай интересен только историей.

Правда: маршруты охватывают природу, современность, бизнес и искусство.

Миф: безвиз действует только для групп.

Правда: он доступен и для индивидуальных туристов.

Миф: туры в Китай однообразные.

Правда: ассортимент расширяется от садов Цзянсу до хай-тек Шэньчжэня.

Исторический контекст

Первые массовые туры россиян в Китай стартовали в 1990-е. В 2000-х лидерами стали Пекин и Шанхай. 2025 год — безвиз и старт новой волны интереса к регионам.

3 интересных факта

Великий китайский канал длиннее Панамского и Суэцкого вместе взятых. В Чэнду находится крупнейший заповедник панд. Гуйлинь часто называют самым живописным местом Китая.

Безвизовый режим особенно выгоден нескольким категориям путешественников. Во-первых, это самостоятельные туристы, которые теперь могут гибко строить маршрут без сложных формальностей. Во-вторых, деловые путешественники: Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром России, а упрощённый въезд облегчает участие в выставках и встречах. В-третьих, это любители нишевых туров — художники, дизайнеры, биологи и врачи традиционной медицины, для которых открываются уникальные специализированные программы.