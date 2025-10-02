Туроператоры ломают шаблоны: безвизовый Китай подарил креативные маршруты и открыл новые горизонты для туристов

Отмена виз для россиян открыла новый виток интереса к Китаю. Туроператоры не ограничиваются привычными Пекином и Шанхаем — в ассортименте появляются креативные авторские программы, необычные маршруты и уникальные экскурсионные концепции.
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прогулка по китайской площади
Туры с креативным акцентом
Для дизайнеров и архитекторов. Компания China Tour & Business Travel Company предложила программу "Очарование Цзянсу" — знакомство с классическими садами южного Китая, которые считаются произведением искусства.
Для биологов и географов. Новый маршрут "Затерянный мир Китая" охватывает Сычуань и Юньнань, богатые уникальной флорой и фауной.
Для художников. Тематический тур "Прогулки с художником Су Ши".
Для врачей. Повышение квалификации специалистов традиционной китайской медицины в провинции Цзянсу.
Праздничные программы. В ПАКС готовят новогодний тур в Пекине с шоу-программой и экскурсиями.
География расширяется
Туроператоры используют безвиз как шанс открыть новые регионы.
Anex запускает маршруты "Пекин — Шанхай — Сиань — Лоян", а также "Пекин — Чэнду — Лэшань".
Let's Fly готовят туры в Далянь, Харбин и Шэньчжэнь — центр высоких технологий у границы с Гонконгом.
Space Travel предложит круизы по Янцзы с посещением Чэнду.
"Нужно пересмотреть ассортимент предложений и расширить географию поездок, охватывая все регионы страны", — считает гендиректор China Travel Анастасия Витушинская.
Перспективные провинции
Юньнань. Рисовые террасы Юаньян, старинный город Лицзян, снежные вершины.
Гуйчжоу. Водопад Хуангошу и деревни народности Дун.
Гуанси. Город Гуйлинь с уникальными карстовыми пейзажами.
Чжэцзян. Ханчжоу — культурная столица Китая.
Чунцин. Город-гигант с богатой историей.
Цзянсу. Великий китайский канал и крупнейшая в мире бронзовая статуя Будды.
Гуандун. Гуанчжоу и Шэньчжэнь — деловые центры и шопинг.
Классика по-прежнему в моде
Несмотря на рост интереса к регионам, самые популярные туры остаются классическими.
Пекин и Шанхай — рост продаж в 2-3 раза по сравнению с прошлым годом.
В ассортименте у туроператоров — десятки комбинаций: Пекин + Сиань (Терракотовая армия), Пекин + Чэнду (панды), Пекин + Ханчжоу, Пекин + круиз по Янцзы.
Сравнение туров
Формат
Для кого
Особенности
Классика (Пекин, Шанхай)
Новички
История, архитектура, городская жизнь
Авторские туры
Профи и энтузиасты
Сады, искусство, медицина
Природные маршруты
Любители активного отдыха
Пустыни, горы, реки, террасы
Круизы по Янцзы
Семьи, спокойный отдых
Комфорт + экскурсии
Советы туристам
Определите цель поездки: отдых, образование, бизнес или лечение.
Для первого визита выбирайте Пекин и Шанхай.
Если интересует природа — смотрите в сторону Юньнани и Гуанси.
Для деловых контактов подходят Гуанчжоу и Шэньчжэнь.
Планируйте поездку заранее: спрос резко вырос, бронирование уходит в 2026 год.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
Ошибка: ограничиться только столицей.
Последствие: упущены природные и культурные богатства страны.
Альтернатива: добавить в маршрут хотя бы один региональный центр.
Ошибка: покупать тур без учёта специализации.
Последствие: программа не соответствует интересам (например, дизайнеры без садов).
Иногда сохраняются внутренние бюрократические нюансы
FAQ
Какие города лучше выбрать для первого путешествия?
Пекин и Шанхай — идеальная стартовая точка.
Сколько стоит тур?
Классический тур на неделю — от 190-200 тыс. руб. за двоих. Авторские и тематические — дороже.
Есть ли круизы?
Да, всё популярнее становятся круизы по Янцзы, которые совмещают отдых и экскурсии.
А что если объединить классический и тематический тур?
Такой вариант особенно интересен для тех, кто впервые едет в Китай, но хочет получить не только стандартный набор впечатлений. Например:
начать поездку с классики — Пекин и Шанхай, где туристы знакомятся с Запретным городом, Великой стеной и современной архитектурой;
затем добавить региональный акцент: провинцию Цзянсу для дизайнеров и архитекторов, Чэнду для встречи с пандами или Юньнань для знакомства с культурой малых народов;
завершить тур круизом по Янцзы, чтобы в комфортных условиях увидеть ещё больше природных и культурных достопримечательностей.
Такое сочетание позволяет соединить "визитные карточки" страны с уникальными впечатлениями, которые редко встречаются в массовых маршрутах.
Мифы и правда
Миф: Китай интересен только историей.
Правда: маршруты охватывают природу, современность, бизнес и искусство.
Миф: безвиз действует только для групп.
Правда: он доступен и для индивидуальных туристов.
Миф: туры в Китай однообразные.
Правда: ассортимент расширяется от садов Цзянсу до хай-тек Шэньчжэня.
Исторический контекст
Первые массовые туры россиян в Китай стартовали в 1990-е.
В 2000-х лидерами стали Пекин и Шанхай.
2025 год — безвиз и старт новой волны интереса к регионам.
3 интересных факта
Великий китайский канал длиннее Панамского и Суэцкого вместе взятых.
В Чэнду находится крупнейший заповедник панд.
Гуйлинь часто называют самым живописным местом Китая.
Безвизовый режим особенно выгоден нескольким категориям путешественников. Во-первых, это самостоятельные туристы, которые теперь могут гибко строить маршрут без сложных формальностей. Во-вторых, деловые путешественники: Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром России, а упрощённый въезд облегчает участие в выставках и встречах. В-третьих, это любители нишевых туров — художники, дизайнеры, биологи и врачи традиционной медицины, для которых открываются уникальные специализированные программы.
