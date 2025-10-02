Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Битва гурманов: 17 ресторанов Нижнего Новгорода претендуют на звание лучших в WHERETOEAT CENTER-2025
Пока ракеты-перехватчики разворачиваются: лазерный Apollo уничтожает целый рой дронов
Свадьба без белого: невесты выбирают прозрачность, пастель и костюмы вместо классики
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Копеечный трюк спасает одежду от запаха и плесени: ваш шкаф засияет свежестью
Мечта Аллы-Виктории рассыпалась: Киркоров отказался уступить даже в мелочи
Пицца в кружке и рыба с лимоном: блюда, которые проще приготовить в микроволновке
Популярный миф о гречневой диете рушится: лишние килограммы прячутся в деталях
Главная ошибка при чистке духовки, которую совершают 9 из 10 хозяек: как её избежать

Отельный рай или риск на улице: что нужно знать туристам о Маврикии, чтобы отдых не превратился в проблему

5:20
Туризм

Недавно Посольство РФ предупредило соотечественников о росте преступности на Маврикии. В официальном сообщении говорилось об учащении вооружённых нападений и краж в общественных местах. Однако российские туроператоры уверяют: ситуация на популярных курортах спокойная, а остров по-прежнему считается одним из самых безопасных направлений в Африке.

пляж
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
пляж

В чём суть предупреждения

Дипломаты рекомендовали россиянам быть осторожными в районах Гранд-Бей, Флореаль, Альбион и Кюрпип. В частности, прозвучали советы:

  • женщинам и детям не находиться на улице без сопровождения вечером;
  • не демонстрировать деньги и драгоценности;
  • не оставлять вещи без присмотра;
  • при нападении сохранять спокойствие и заботиться прежде всего о безопасности.

Для экстренной связи туристам напомнили номер круглосуточной горячей линии: +230-5729-4036.

Карта районов: где действительно бывают туристы

  • Гран-Бэ — курортный центр с отелями, магазинами, ресторанами.
  • Флореаль и Кюрпип — деловые и жилые районы в центре острова. Туристы бывают там редко.
  • Альбион — прибрежная деревня с несколькими отелями, но менее популярная у массового туриста.

Сравнение: туристические и нетуристические зоны

Район Характеристика Опасность для туристов
Гран-Бэ Популярный курорт Низкая, но требует бдительности
Флореаль Жилой и деловой центр Туристы бывают редко
Кюрпип Центр острова Не туристическая зона
Альбион Прибрежная деревня Несколько отелей, ограниченный поток

Советы шаг за шагом

  1. В отелях используйте сейф для хранения документов и ценностей.
  2. На пляже не оставляйте вещи без присмотра.
  3. Вечером избегайте плохо освещённых мест.
  4. При самостоятельных поездках уточняйте у принимающей стороны, какие районы безопасны.
  5. Запишите контакты туроператора и горячей линии посольства.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: свободно гулять ночью в нетуристических районах.
  • Последствие: риск столкнуться с уличной преступностью.
  • Альтернатива: передвигаться только в сопровождении или выбирать курортные зоны.
  • Ошибка: демонстрировать дорогие украшения или гаджеты.
  • Последствие: повышенное внимание со стороны злоумышленников.
  • Альтернатива: носить минимум ценностей и пользоваться сейфами.

А что если ситуация ухудшится?

Туроператоры отмечают: если появятся серьёзные угрозы, программы будут скорректированы. Но пока таких оснований нет. Важно помнить, что большинство туристов сталкивается лишь с бытовыми мелочами, а не с серьёзными инцидентами.

Плюсы и минусы отдыха на Маврикии сейчас

Плюсы Минусы
Высокая безопасность на курортах Единичные случаи криминала в нетуристических районах
Строгие законы в отношении преступлений Необходимость сохранять бдительность
Тропический климат и развитая инфраструктура Вечерние прогулки ограничены правилами безопасности

FAQ

Стоит ли отменять поездку на Маврикий?

Нет, туристические зоны остаются безопасными.

Какие районы лучше избегать?

Флореаль, Кюрпип и отдельные улицы Альбиона — не туристические и не нужны для отдыха.

Как обезопасить себя в поездке?

Соблюдать стандартные меры предосторожности: не носить ценности на виду, не гулять в одиночку ночью, хранить документы в сейфе.

Мифы и правда

  • Миф: Маврикий стал небезопасным направлением.
  • Правда: опасность касается в основном нетуристических районов.
  • Миф: все районы одинаково рискованны.
  • Правда: курортные зоны контролируются властями и считаются безопасными.
  • Миф: туристов часто грабят в отелях.
  • Правда: в отелях такие случаи крайне редки.

Исторический контекст

  1. Маврикий традиционно входит в список самых безопасных стран Африки.
  2. С 2000-х годов здесь действует строгая политика по охране туристов.
  3. Подобные единичные предупреждения уже появлялись ранее, но массовых проблем не фиксировалось.

3 интересных факта

  1. Маврикий считается одной из самых стабильных стран Африки по уровню жизни и безопасности.
  2. Гран-Бэ часто называют "туристической столицей" острова.
  3. Российские туроператоры продают туры на Маврикий круглый год, и отмен программ пока не было никогда.

Психологи отмечают, что тревожные новости о преступности нередко воспринимаются туристами острее, чем реальная статистика. Даже единичные инциденты способны вызвать ощущение небезопасности, тогда как вероятность столкнуться с проблемами в популярных курортных зонах минимальна. Эксперты советуют фильтровать информацию, доверяя официальным источникам и проверенным туроператорам, а также сосредоточиться на мерах предосторожности, которые универсальны для любой поездки.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Домашние животные
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Садоводство, цветоводство
Запах исчезает за 3 дня: средство за копейки спасает выгребную яму и работает до самой весны
Популярное
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад

Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.

Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
Беспечность на фоне СВО: Новороссийск и его жители удивляют реакцией на угрозу — тревожный урок Виктор Пахомов ЕрАЗ-762: как армянский фургон превратился в анекдот и объект ненависти Сергей Милешкин Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру Любовь Степушова
Евросоюз изымает $165 млрд замороженных российских активов. Кто заплатит за авантюру
Меньше значит больше: неожиданный диапазон повторений, который улучшает выносливость
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
Последние материалы
Пока ракеты-перехватчики разворачиваются: лазерный Apollo уничтожает целый рой дронов
Свадьба без белого: невесты выбирают прозрачность, пастель и костюмы вместо классики
Развалится через три года, но спасёт кошелёк: секрет китайских машин в цифрах
Копеечный трюк спасает одежду от запаха и плесени: ваш шкаф засияет свежестью
Мечта Аллы-Виктории рассыпалась: Киркоров отказался уступить даже в мелочи
Пицца в кружке и рыба с лимоном: блюда, которые проще приготовить в микроволновке
Отельный рай или риск на улице: что нужно знать туристам о Маврикии, чтобы отдых не превратился в проблему
Популярный миф о гречневой диете рушится: лишние килограммы прячутся в деталях
Главная ошибка при чистке духовки, которую совершают 9 из 10 хозяек: как её избежать
Земля без ящеров, но с монстром: змея-гигант весом в тонну правила джунглями палеоцена
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.