Горы, которые помнят ледниковый период: 5 парков Черногории, меняющих представление о Балканах

Туризм

Пока туристы выстраиваются в очереди у набережных Котора, настоящие искатели впечатлений уходят в горы. Черногория хранит пять природных жемчужин — свои национальные парки. Здесь нет суеты, торговых улиц и ресторанов. Зато есть каньоны, глубже знаменитого Гранд-Каньона, и леса, которые помнят ледниковый период.

Ловчен, Черногория
Фото: commons.wikimedia.org by Daniya.Mostovaya, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ловчен, Черногория

Ловчен: символ свободы

Национальный парк "Ловчен" — это сердце черногорской идентичности. Он расположен всего в нескольких километрах от побережья и знаменит не только панорамами, но и мавзолеем Негоша. Этот философ и поэт XIX века стал символом независимости страны, и его усыпальница на высоте 1657 метров словно парит над Балканами.

Подняться сюда можно двумя дорогами: из Цетинье или по серпантину из Котора. Каждый поворот открывает новые виды на Боко-Которскую бухту. С 2023 года туристам доступна и канатная дорога Котор — Ловчен, поднимающая на высоту 1348 метров.

Маршруты в парке проложены по старым австро-венгерским дорогам, среди буковых лесов. По пути стоит заехать в деревню Негуши, где путешественников ждут домашние сыры и знаменитый пршут.

Скадарское озеро: зеркало Балкан

Скадарское озеро, или Шкодер, частично принадлежит Албании, но именно черногорская часть поражает красотой. Гладь воды отражает горные вершины, а небольшие рыбацкие деревушки напоминают о традициях прошлого. Здесь можно купаться, рыбачить или кататься на лодках.

По берегам расположены винодельни, где предлагают попробовать местные сорта красного вина. Туристы часто приезжают сюда на экскурсиях: билеты можно приобрести прямо в отеле на побережье.

Дурмитор: горный гигант

Дурмитор — территория для тех, кто любит экстрим и высоту. В парке насчитывается 23 вершины выше 2300 метров, а самая высокая — Боботов-Кук (2522 м). Весной горные ручьи превращают долины в живописные водопады, а ледниковые озёра становятся настоящими зеркалами.

Здесь же находится каньон реки Тара — второй по глубине в мире (до 1300 м). Он идеально подходит для сплавов и каньонинга. Туристы не упускают возможность увидеть и мост Джурджевича, построенный в 1930-е годы. Его арки соединяют скалы, а смельчаки выбирают полёт по зиплайну вдоль каньона.

Особое место занимает Чёрное озеро — визитная карточка парка. Его спокойные воды отражают заснеженные пики и хвойные леса.

Биоградска гора: лес-исполин

Этот национальный парк — одно из трёх мест в Европе, где сохранился настоящий первозданный лес. Некоторые деревья здесь достигают 40 метров и живут более 500 лет. В центре парка расположено Биоградское озеро. Тропа длиной около трёх километров ведёт вдоль его берегов, открывая виды на горы и зеркальную гладь воды.

Парк создан для неспешных прогулок и уединения. Здесь можно взять лодку или пройти по экологическим тропам, которые знакомят с уникальной флорой и фауной.

Проклетие: край легенд

Самый молодой национальный парк Черногории раскинулся у границы с Албанией. Его площадь превышает 16 тысяч гектаров. Здесь поднимаются пики высотой до 2534 метров, прячутся ледниковые озёра и шумят водопады.

Особого внимания заслуживает Плавское озеро — крупнейшее ледниковое озеро страны. Наряду с природой здесь сохранились исторические памятники: башня Реджепагича, монастырь Брезоевица XIII века и Царская мечеть XV века.

Проклетие славится и своими деревнями. Каменные дома, ремесленные изделия, национальные костюмы — всё это оживляет традиции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • многие туристы приезжают в Ловчен без верхней одежды. На высоте температура ниже, и сильный ветер быстро портит впечатление. Стоит взять куртку или пиджак;
  • часто путешественники планируют поездку к Скадарскому озеру только для купания. Но из-за ветра вода бывает неспокойной. Альтернатива — лодочные прогулки и винодельни;
  • некоторые едут в Дурмитор неподготовленными. Без обуви для треккинга прогулки по горам становятся опасными. Лучше заранее запастись ботинками и картой маршрутов.

А что если выбрать только один парк

Для короткой поездки оптимален Ловчен: он ближе к побережью, сочетает природу и культуру, а виды с вершины запоминаются навсегда. Если хочется тишины — Биоградска гора. Любителям адреналина подойдёт Дурмитор.

Плюсы и минусы поездки в парки

Плюсы Минусы
Неповторимая природа Нужна физическая подготовка для некоторых маршрутов
Исторические памятники Погода меняется непредсказуемо
Разнообразие ландшафтов: горы, озёра, леса Не всегда развита туристическая инфраструктура
Возможность уединения Дороги к паркам занимают время

FAQ

Когда лучше ехать?
Оптимальное время — весна и осень, когда нет жары и туристов меньше.

Можно ли остановиться в парках с ночёвкой?
Да, в окрестностях работают гостевые дома, а в некоторых местах разрешён кемпинг.

Нужна ли специальная подготовка?
Для лёгких маршрутов достаточно базовой подготовки, для Дурмитора или Проклетия стоит тренироваться заранее.

