Горы, которые помнят ледниковый период: 5 парков Черногории, меняющих представление о Балканах

Пока туристы выстраиваются в очереди у набережных Котора, настоящие искатели впечатлений уходят в горы. Черногория хранит пять природных жемчужин — свои национальные парки. Здесь нет суеты, торговых улиц и ресторанов. Зато есть каньоны, глубже знаменитого Гранд-Каньона, и леса, которые помнят ледниковый период.
Национальный парк "Ловчен" — это сердце черногорской идентичности. Он расположен всего в нескольких километрах от побережья и знаменит не только панорамами, но и мавзолеем Негоша. Этот философ и поэт XIX века стал символом независимости страны, и его усыпальница на высоте 1657 метров словно парит над Балканами.
Подняться сюда можно двумя дорогами: из Цетинье или по серпантину из Котора. Каждый поворот открывает новые виды на Боко-Которскую бухту. С 2023 года туристам доступна и канатная дорога Котор — Ловчен, поднимающая на высоту 1348 метров.
Маршруты в парке проложены по старым австро-венгерским дорогам, среди буковых лесов. По пути стоит заехать в деревню Негуши, где путешественников ждут домашние сыры и знаменитый пршут.
Скадарское озеро, или Шкодер, частично принадлежит Албании, но именно черногорская часть поражает красотой. Гладь воды отражает горные вершины, а небольшие рыбацкие деревушки напоминают о традициях прошлого. Здесь можно купаться, рыбачить или кататься на лодках.
По берегам расположены винодельни, где предлагают попробовать местные сорта красного вина. Туристы часто приезжают сюда на экскурсиях: билеты можно приобрести прямо в отеле на побережье.
Дурмитор — территория для тех, кто любит экстрим и высоту. В парке насчитывается 23 вершины выше 2300 метров, а самая высокая — Боботов-Кук (2522 м). Весной горные ручьи превращают долины в живописные водопады, а ледниковые озёра становятся настоящими зеркалами.
Здесь же находится каньон реки Тара — второй по глубине в мире (до 1300 м). Он идеально подходит для сплавов и каньонинга. Туристы не упускают возможность увидеть и мост Джурджевича, построенный в 1930-е годы. Его арки соединяют скалы, а смельчаки выбирают полёт по зиплайну вдоль каньона.
Особое место занимает Чёрное озеро — визитная карточка парка. Его спокойные воды отражают заснеженные пики и хвойные леса.
Этот национальный парк — одно из трёх мест в Европе, где сохранился настоящий первозданный лес. Некоторые деревья здесь достигают 40 метров и живут более 500 лет. В центре парка расположено Биоградское озеро. Тропа длиной около трёх километров ведёт вдоль его берегов, открывая виды на горы и зеркальную гладь воды.
Парк создан для неспешных прогулок и уединения. Здесь можно взять лодку или пройти по экологическим тропам, которые знакомят с уникальной флорой и фауной.
Самый молодой национальный парк Черногории раскинулся у границы с Албанией. Его площадь превышает 16 тысяч гектаров. Здесь поднимаются пики высотой до 2534 метров, прячутся ледниковые озёра и шумят водопады.
Особого внимания заслуживает Плавское озеро — крупнейшее ледниковое озеро страны. Наряду с природой здесь сохранились исторические памятники: башня Реджепагича, монастырь Брезоевица XIII века и Царская мечеть XV века.
Проклетие славится и своими деревнями. Каменные дома, ремесленные изделия, национальные костюмы — всё это оживляет традиции.
Для короткой поездки оптимален Ловчен: он ближе к побережью, сочетает природу и культуру, а виды с вершины запоминаются навсегда. Если хочется тишины — Биоградска гора. Любителям адреналина подойдёт Дурмитор.
|Плюсы
|Минусы
|Неповторимая природа
|Нужна физическая подготовка для некоторых маршрутов
|Исторические памятники
|Погода меняется непредсказуемо
|Разнообразие ландшафтов: горы, озёра, леса
|Не всегда развита туристическая инфраструктура
|Возможность уединения
|Дороги к паркам занимают время
Когда лучше ехать?
Оптимальное время — весна и осень, когда нет жары и туристов меньше.
Можно ли остановиться в парках с ночёвкой?
Да, в окрестностях работают гостевые дома, а в некоторых местах разрешён кемпинг.
Нужна ли специальная подготовка?
Для лёгких маршрутов достаточно базовой подготовки, для Дурмитора или Проклетия стоит тренироваться заранее.
