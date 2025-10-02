Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Самолёты «Волга-Днепр» продали «Аэрофлоту», но летать они не будут

Группа "Волга-Днепр" заключила крупную сделку с "Аэрофлотом" на сумму 130 миллионов долларов. В рамках соглашения шесть Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 сменили владельца: новым собственником стала компания "НЛК Финанс". Однако вместо того чтобы пополнить парк российских авиакомпаний, эти машины будут разобраны на запчасти.

Фото: flickr.com by Анна Зверева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кому достанутся самолёты

По условиям соглашения воздушные суда будут переданы в авиакомпании "Победа" и "Россия" через схему финансового лизинга. Но реальной эксплуатации в полётах они не увидят. Основное предназначение этих лайнеров — стать донорами для поддержания действующих бортов.

Загадочная регистрация

В июне часть флота AirBridgeCargo, включая один Boeing 747-400F, неожиданно получила российскую регистрацию. Тогда это вызвало вопросы, ведь у перевозчика не было действующего сертификата эксплуатанта с ноября 2024 года. Большая часть самолётов, включая новые Boeing 747-8F, продолжала простаивать в Шереметьево. Теперь ясно: смена регистрации нужна была, чтобы упростить последующую продажу и легализовать передачу под запчасти.

Состояние флота

Сегодня единственным российским эксплуатантом Boeing 747-400 остаётся авиакомпания "Россия". В её парке восемь таких самолётов, но на крыло поднимаются только два. Остальные простаивают без обслуживания. Поставленные "на разбор" грузовые 747-400 содержат двигатели CF6-80С2 и множество унифицированных узлов. Это означает, что оставшиеся пассажирские "джамбо" в парке "России" смогут получить жизненно важные детали и вернуться в строй.

Для чего это нужно

Такая схема позволяет не только продлить ресурс действующих машин, но и снизить зависимость от импортных поставок. Использование "доноров" давно стало распространённой практикой в мировой авиации, особенно в условиях санкций и ограниченного доступа к оригинальным комплектующим.

"Истинной целью смены регистрации была легализация последующей продажи самолётов для использования в качестве доноров запчастей", — отмечают источники на рынке.

Что дальше

Для "Аэрофлота" сделка — это способ укрепить технический резерв. Авиакомпании "Россия" и "Победа" получат доступ к узлам и агрегатам, которые трудно или невозможно закупить напрямую у производителей. Вероятно, уже в ближайшее время число летающих Boeing 747-400 в стране возрастёт, пусть и не за счёт новых машин, а благодаря поддержке существующих.

Парк Boeing 747-400 авиакомпании "Россия"

Показатель До сделки После сделки (прогноз)
Общее количество в парке 8 8
Находятся в эксплуатации 2 4-5 (за счёт доноров)
На хранении/в простое 6 3-4
Доступ к новым запчастям Ограничен Существенно расширен
Источник деталей Импорт, складские остатки Разобранные Boeing 747-400 и 737-800BCF
Перспектива продления эксплуатации Под угрозой Повышенные шансы на продление ресурса

Эта таблица показывает, что сделка не увеличивает число самолётов, но реально повышает коэффициент готовности флота за счёт донорских деталей.

Парк Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"

Показатель До сделки После сделки (прогноз)
Общее количество в парке ~50 ~50 (без прироста)
Работоспособные борта Большинство в строю Поддержка стабильной эксплуатации
Доступ к новым запчастям Ограничен Значительно расширен
Источник деталей Импорт, внутренние резервы Донорские Boeing 737-800BCF
Риски простоя Повышенные Снижаются за счёт запчастей
Перспектива продления эксплуатации Ограничена Более устойчивая, ресурс продлевается

Таким образом, сделка позволяет "Победе" не расширить флот, а обеспечить устойчивое техническое обслуживание уже имеющихся самолётов, снизив риски простоев и задержек рейсов.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
