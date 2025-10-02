Самолёты «Волга-Днепр» продали «Аэрофлоту», но летать они не будут

Группа "Волга-Днепр" заключила крупную сделку с "Аэрофлотом" на сумму 130 миллионов долларов. В рамках соглашения шесть Boeing 737-800BCF и два Boeing 747-400 сменили владельца: новым собственником стала компания "НЛК Финанс". Однако вместо того чтобы пополнить парк российских авиакомпаний, эти машины будут разобраны на запчасти.
По условиям соглашения воздушные суда будут переданы в авиакомпании "Победа" и "Россия" через схему финансового лизинга. Но реальной эксплуатации в полётах они не увидят. Основное предназначение этих лайнеров — стать донорами для поддержания действующих бортов.
В июне часть флота AirBridgeCargo, включая один Boeing 747-400F, неожиданно получила российскую регистрацию. Тогда это вызвало вопросы, ведь у перевозчика не было действующего сертификата эксплуатанта с ноября 2024 года. Большая часть самолётов, включая новые Boeing 747-8F, продолжала простаивать в Шереметьево. Теперь ясно: смена регистрации нужна была, чтобы упростить последующую продажу и легализовать передачу под запчасти.
Сегодня единственным российским эксплуатантом Boeing 747-400 остаётся авиакомпания "Россия". В её парке восемь таких самолётов, но на крыло поднимаются только два. Остальные простаивают без обслуживания. Поставленные "на разбор" грузовые 747-400 содержат двигатели CF6-80С2 и множество унифицированных узлов. Это означает, что оставшиеся пассажирские "джамбо" в парке "России" смогут получить жизненно важные детали и вернуться в строй.
Такая схема позволяет не только продлить ресурс действующих машин, но и снизить зависимость от импортных поставок. Использование "доноров" давно стало распространённой практикой в мировой авиации, особенно в условиях санкций и ограниченного доступа к оригинальным комплектующим.
"Истинной целью смены регистрации была легализация последующей продажи самолётов для использования в качестве доноров запчастей", — отмечают источники на рынке.
Для "Аэрофлота" сделка — это способ укрепить технический резерв. Авиакомпании "Россия" и "Победа" получат доступ к узлам и агрегатам, которые трудно или невозможно закупить напрямую у производителей. Вероятно, уже в ближайшее время число летающих Boeing 747-400 в стране возрастёт, пусть и не за счёт новых машин, а благодаря поддержке существующих.
|Показатель
|До сделки
|После сделки (прогноз)
|Общее количество в парке
|8
|8
|Находятся в эксплуатации
|2
|4-5 (за счёт доноров)
|На хранении/в простое
|6
|3-4
|Доступ к новым запчастям
|Ограничен
|Существенно расширен
|Источник деталей
|Импорт, складские остатки
|Разобранные Boeing 747-400 и 737-800BCF
|Перспектива продления эксплуатации
|Под угрозой
|Повышенные шансы на продление ресурса
Эта таблица показывает, что сделка не увеличивает число самолётов, но реально повышает коэффициент готовности флота за счёт донорских деталей.
|Показатель
|До сделки
|После сделки (прогноз)
|Общее количество в парке
|~50
|~50 (без прироста)
|Работоспособные борта
|Большинство в строю
|Поддержка стабильной эксплуатации
|Доступ к новым запчастям
|Ограничен
|Значительно расширен
|Источник деталей
|Импорт, внутренние резервы
|Донорские Boeing 737-800BCF
|Риски простоя
|Повышенные
|Снижаются за счёт запчастей
|Перспектива продления эксплуатации
|Ограничена
|Более устойчивая, ресурс продлевается
Таким образом, сделка позволяет "Победе" не расширить флот, а обеспечить устойчивое техническое обслуживание уже имеющихся самолётов, снизив риски простоев и задержек рейсов.
