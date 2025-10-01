Новый барьер на пути к морю: в Кипр пустят только по новым правилам виз и строгому контролю

3:21 Your browser does not support the audio element. Туризм

Кипрские консульства в России временно перестали принимать заявления на визы через туристические агентства. Решение вызвало волну вопросов у путешественников, планирующих поездки на остров. Но, как оказалось, речь идёт не о закрытии направления, а о переходе к новым правилам, связанным с реформами в Евросоюзе.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Разбор докментов

Почему остановили приём заявлений

В конце сентября дипмиссии Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге приостановили аккредитацию турагентств. В консульстве пояснили: это связано сразу с двумя важными изменениями.

С 12 октября 2025 года в ЕС начнёт действовать система Entry/Exit System (EES). Она будет автоматически фиксировать все пересечения границ для граждан стран, не входящих в Евросоюз. При первом въезде турист обязан будет сдать отпечатки пальцев и биометрическое фото.

Кипр готовится к вхождению в Шенгенскую зону. Это требует более строгого контроля за въездом и полной унификации визовых процедур с европейскими стандартами.

"Помимо стандартного пакета документов, у заявителей будут собираться биометрические данные. Отпечатки пальцев и фото туристов будут делаться при подаче заявлений — как это принято в странах Шенгенской зоны", — уточнили в кипрской дипмиссии.

Когда возобновится выдача виз

С 6 октября 2025 года консульства снова начнут приём заявлений. Теперь процесс станет ближе к "шенгенскому": обязательна биометрия, исключение сделано только для детей младше 12 лет.

Что изменится для туристов

Раньше Теперь с октября 2025 года Визу можно оформить через турагентство Подача документов только в консульствах и визовых центрах Требовался лишь пакет документов Обязательная сдача отпечатков пальцев и фото Дети любого возраста освобождены от биометрии Только до 12 лет освобождаются от процедуры Особые правила Кипра Полное соответствие визовым правилам Шенгена

Совет туристам

Тем, кто собирается на Кипр осенью и зимой, стоит заранее записываться на подачу документов в консульство или визовый центр. В первые недели после запуска системы возможны очереди и задержки. Обратите внимание на срок действия паспорта (он должен быть действителен не менее трёх месяцев после поездки) и готовьте копии всех бумаг.

Популярность Кипра среди россиян

Несмотря на изменения, интерес к направлению растёт. По данным официальной статистики, за первые восемь месяцев 2025 года Кипр посетили 40,2 тысячи россиян. Это на 31,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Приостановка приёма заявлений оказалась временной мерой, связанной с техническими и организационными изменениями. Уже в октябре процесс возобновится, но по новым правилам. Туристы должны быть готовы к сдаче биометрии и более строгим процедурам, однако Кипр остаётся открытым и по-прежнему ждёт гостей.