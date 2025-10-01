Новый барьер на пути к морю: в Кипр пустят только по новым правилам виз и строгому контролю

Кипрские консульства в России временно перестали принимать заявления на визы через туристические агентства. Решение вызвало волну вопросов у путешественников, планирующих поездки на остров. Но, как оказалось, речь идёт не о закрытии направления, а о переходе к новым правилам, связанным с реформами в Евросоюзе.
В конце сентября дипмиссии Кипра в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Екатеринбурге приостановили аккредитацию турагентств. В консульстве пояснили: это связано сразу с двумя важными изменениями.
"Помимо стандартного пакета документов, у заявителей будут собираться биометрические данные. Отпечатки пальцев и фото туристов будут делаться при подаче заявлений — как это принято в странах Шенгенской зоны", — уточнили в кипрской дипмиссии.
С 6 октября 2025 года консульства снова начнут приём заявлений. Теперь процесс станет ближе к "шенгенскому": обязательна биометрия, исключение сделано только для детей младше 12 лет.
|Раньше
|Теперь с октября 2025 года
|Визу можно оформить через турагентство
|Подача документов только в консульствах и визовых центрах
|Требовался лишь пакет документов
|Обязательная сдача отпечатков пальцев и фото
|Дети любого возраста освобождены от биометрии
|Только до 12 лет освобождаются от процедуры
|Особые правила Кипра
|Полное соответствие визовым правилам Шенгена
Тем, кто собирается на Кипр осенью и зимой, стоит заранее записываться на подачу документов в консульство или визовый центр. В первые недели после запуска системы возможны очереди и задержки. Обратите внимание на срок действия паспорта (он должен быть действителен не менее трёх месяцев после поездки) и готовьте копии всех бумаг.
Несмотря на изменения, интерес к направлению растёт. По данным официальной статистики, за первые восемь месяцев 2025 года Кипр посетили 40,2 тысячи россиян. Это на 31,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Приостановка приёма заявлений оказалась временной мерой, связанной с техническими и организационными изменениями. Уже в октябре процесс возобновится, но по новым правилам. Туристы должны быть готовы к сдаче биометрии и более строгим процедурам, однако Кипр остаётся открытым и по-прежнему ждёт гостей.
