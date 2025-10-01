Горящие путёвки обжигают из-за протестов: какие выходы есть у туристов с билетами на Мадагаскар

Ситуация на Мадагаскаре остаётся напряжённой. Российское посольство в Антананариву рекомендует воздержаться от поездок в страну до стабилизации, а гражданам, находящимся на острове, проявлять осторожность.
Дипломаты подчеркнули, что усилили внутренние меры безопасности и выпустили рекомендации: не посещать места массового скопления людей, избегать участия в протестах и дождаться нормализации обстановки.
"Посольство усилило внутренние меры безопасности и выпустило рекомендации находящимся на острове российским гражданам соблюдать осторожность и воздерживаться от посещения мест массового скопления людей", — заявили ТАСС в диппредставительстве.
Основные волнения происходят в столице Антананариву и крупных городах. В акциях участвует в основном молодёжь и студенты. Хотя всплеск грабежей сошёл на нет, протестные акции продолжаются, что поддерживает атмосферу нестабильности.
При этом ранее закрытые магазины, заправки и учебные заведения начинают возобновлять работу, что свидетельствует о частичном восстановлении контроля со стороны властей.
В посольстве отметили, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Однако официальные сведения о числе погибших и раненых остаются противоречивыми. МИД Мадагаскара опроверг данные о 22 погибших, в то время как международные структуры подтверждают жертвы.
"Действительно, официально МИД Мадагаскара опроверг информацию о 22 погибших, однако они есть, как и большое число раненых", — пояснили в посольстве.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил обеспокоенность жёсткими действиями сил безопасности.
"Я шокирован жёстким ответом сил безопасности на проходящие на Мадагаскаре манифестации", — заявил Тюрк.
По его словам, речь идёт о более чем 20 погибших и свыше 100 раненых, среди которых оказались не только участники акций, но и случайные прохожие.
Волнения начались 25 сентября из-за перебоев с водой и электричеством. Со временем требования расширились: протестующие требуют отставки правительства и президента Андри Радзуэлины.
Для стабилизации создан национальный совещательный орган во главе с премьер-министром Кристианом Нтсаем. На заседании были представлены видеозаписи, где у протестующих изымали оружие. Это заявление вызвало новый виток обсуждений о природе протестов — мирных или вооружённых.
Президент Андри Радзуэлина провёл встречу с представителями армии, полиции и жандармерии. Ожидается его обращение к нации по телевидению, где будут обозначены дальнейшие шаги власти.
Связаться с авиакомпанией или туроператором. Чаще всего предлагают перенос дат, замену направления или возврат средств.
Обратиться в страховую компанию. При наличии страховки с пунктом "отмена поездки" можно получить компенсацию.
Поддерживать контакт с посольством РФ. Сообщить о своём местоположении и уточнять рекомендации.
Следить за официальными каналами. На сайте МИД и в телеграм-каналах публикуется актуальная информация.
Рассмотреть альтернативные направления. Вместо Мадагаскара можно выбрать Сейшелы, Танзанию или другие безопасные страны.
