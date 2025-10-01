Скрытый пожиратель денег: как смартфон незаметно запускает счётчик расходов за границей

Когда речь заходит о путешествиях за границу, большинство людей думают о билетах, отелях и экскурсиях. Но есть скрытая статья расходов, которая часто становится неприятным сюрпризом — международный роуминг. Для тех, кто привык к безлимитному интернету дома, счёт за пару дней использования телефона за границей может оказаться шокирующим.
Роуминг — это когда ваш оператор "передаёт" вас в сеть иностранного провайдера и взимает за это дополнительные деньги. Каждое действие — от входящего уведомления до просмотра карты — тарифицируется по международным расценкам.
Проблема в том, что это происходит незаметно. Как только вы отключаете режим полёта после приземления, телефон автоматически подключается к сети с самым сильным сигналом.
Если мобильные данные включены, приложения начинают обновляться, почта синхронизируется, а резервные копии уходят в облако. В результате счёт растёт даже тогда, когда вы сами не пользуетесь телефоном.
Истории о туристах, вернувшихся домой с многотысячными счетами за связь, встречаются регулярно. Несколько минут видеозвонка, просмотр карт или загрузка фотографий могут превратиться в сотни долларов расходов.
В таком случае лучше всего eSIM или местная SIM-карта. Это даст местные тарифы и избавит от неожиданных трат. А если менять номер неудобно, выбирайте международный пакет у своего оператора. Да, это дороже, но зато удобно: вы остаетесь на своём номере.
Как узнать, сколько стоит роуминг у моего оператора?
Посмотрите условия на сайте компании или позвоните в службу поддержки — тарифы зависят от страны.
Что лучше: SIM-карта или eSIM?
Если у вас новый телефон, eSIM удобнее — активация онлайн. Для старых моделей подойдёт обычная SIM.
Можно ли совсем не платить за связь?
Да, если отключить роуминг и пользоваться только бесплатным Wi-Fi.
Уточнения
Ро́уминг (англ. roaming от англ. roam - бродить, странствовать) — процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания "домашней" сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети. При этом абоненту не требуется заключать договор с непринимающим оператором, а плата за услуги списывается с его счёта.
