Путешествуете? Возьмите с собой эти фрукты и забудьте про стресс и усталость

В дороге мы часто задумываемся о том, как взять с собой перекусы, которые будут не только удобными, но и полезными. Чипсы или сладости помогают утолить голод, но не принесут долгосрочной пользы для здоровья. Совсем другое дело — грецкие орехи. Несмотря на то, что многие привыкли считать их орехами в привычном смысле, ботаники относят их к фруктам. И именно они могут стать идеальной закуской в путешествии.
Учёные всё чаще подтверждают, что качество сна напрямую связано с тем, что мы едим. В 2025 году в журнале Food & Function вышло исследование, где участникам предлагали ежедневно употреблять по 40 граммов грецких орехов перед ужином. Спустя два месяца результаты оказались впечатляющими: люди засыпали быстрее, спали глубже и чувствовали себя бодрее днём.
Секрет в мелатонине — гормоне, отвечающем за биологические часы организма. В грецких орехах содержится его растительная форма, которая естественным образом поддерживает циркадные ритмы.
Дополняет эффект триптофан — аминокислота, которая участвует в выработке серотонина и мелатонина. Поскольку наш организм не синтезирует её самостоятельно, орехи становятся отличным источником.
Берите уже очищенные орехи — так экономите время и место.
Храните их в герметичных пакетах или контейнерах, чтобы сохранить свежесть.
Ешьте небольшими порциями: горсть (около 40 г) достаточно для пользы.
Сочетайте с сухофруктами или кусочками горького шоколада — получится вкусный и питательный микс.
В этом случае можно рассмотреть альтернативы: миндаль, кешью или семена тыквы. Однако именно грецкие орехи выделяются высоким содержанием омега-3 жирных кислот и мелатонина. Если орехи не подходят из-за аллергии, попробуйте семена чиа или льна — они тоже содержат омега-3 и помогают регулировать сон.
Как выбрать качественные грецкие орехи?
Лучше покупать орехи в скорлупе — они дольше сохраняют свежесть. Если очищенные, выбирайте в герметичной упаковке.
Сколько стоит порция на день?
В среднем 200-граммовая упаковка стоит 250-400 рублей, этого хватит на 5 дней перекусов.
Что лучше — орехи в скорлупе или очищенные?
В скорлупе хранятся дольше, но очищенные удобнее в поездке.
Регулярное употребление орехов положительно сказывается не только на сне, но и на психоэмоциональном состоянии. Благодаря серотонину снижается тревожность, улучшается настроение, легче переносится смена часовых поясов. Для путешественников это особенно важно, ведь перелёты и новые условия часто вызывают стресс.
Уточнения
Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных. Антиоксидантное действие мелатонина выявлено и у растений. Так как мелатонин вырабатывается в основном в ночной период суток во время сна, он получил название "гормона сна".
Триптофа́н (β-(β-индолил)-α-аминопропионовая кислота, сокр.: Три, Трп, Trp, W) — ароматическая альфа-аминокислота. Существует в двух оптически изомерных формах, L и D, и в виде рацемата (рацемической смеси) (DL).
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.