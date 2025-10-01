Путешествуете? Возьмите с собой эти фрукты и забудьте про стресс и усталость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:27
Туризм

В дороге мы часто задумываемся о том, как взять с собой перекусы, которые будут не только удобными, но и полезными. Чипсы или сладости помогают утолить голод, но не принесут долгосрочной пользы для здоровья. Совсем другое дело — грецкие орехи. Несмотря на то, что многие привыкли считать их орехами в привычном смысле, ботаники относят их к фруктам. И именно они могут стать идеальной закуской в путешествии.

путешествия, закуска, питание
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
путешествия, закуска, питание

Почему грецкие орехи полезны для сна

Учёные всё чаще подтверждают, что качество сна напрямую связано с тем, что мы едим. В 2025 году в журнале Food & Function вышло исследование, где участникам предлагали ежедневно употреблять по 40 граммов грецких орехов перед ужином. Спустя два месяца результаты оказались впечатляющими: люди засыпали быстрее, спали глубже и чувствовали себя бодрее днём.

Секрет в мелатонине — гормоне, отвечающем за биологические часы организма. В грецких орехах содержится его растительная форма, которая естественным образом поддерживает циркадные ритмы.

Дополняет эффект триптофан — аминокислота, которая участвует в выработке серотонина и мелатонина. Поскольку наш организм не синтезирует её самостоятельно, орехи становятся отличным источником.

Как правильно есть грецкие орехи в дороге

Берите уже очищенные орехи — так экономите время и место.
Храните их в герметичных пакетах или контейнерах, чтобы сохранить свежесть.
Ешьте небольшими порциями: горсть (около 40 г) достаточно для пользы.
Сочетайте с сухофруктами или кусочками горького шоколада — получится вкусный и питательный микс.

А что если я не люблю орехи?

В этом случае можно рассмотреть альтернативы: миндаль, кешью или семена тыквы. Однако именно грецкие орехи выделяются высоким содержанием омега-3 жирных кислот и мелатонина. Если орехи не подходят из-за аллергии, попробуйте семена чиа или льна — они тоже содержат омега-3 и помогают регулировать сон.

FAQ

Как выбрать качественные грецкие орехи?
Лучше покупать орехи в скорлупе — они дольше сохраняют свежесть. Если очищенные, выбирайте в герметичной упаковке.

Сколько стоит порция на день?
В среднем 200-граммовая упаковка стоит 250-400 рублей, этого хватит на 5 дней перекусов.

Что лучше — орехи в скорлупе или очищенные?
В скорлупе хранятся дольше, но очищенные удобнее в поездке.

Мифы и правда

  • Миф: грецкие орехи делают вас сонными в любое время.
    Правда: они лишь помогают наладить биоритмы, не вызывая сонливости днём.
  • Миф: орехи вредны для фигуры.
    Правда: при умеренном употреблении они помогают контролировать аппетит.
  • Миф: только таблетки мелатонина влияют на сон.
    Правда: продукты, богатые мелатонином, также эффективны и более безопасны.

Сон и психология

Регулярное употребление орехов положительно сказывается не только на сне, но и на психоэмоциональном состоянии. Благодаря серотонину снижается тревожность, улучшается настроение, легче переносится смена часовых поясов. Для путешественников это особенно важно, ведь перелёты и новые условия часто вызывают стресс.

3 интересных факта

  • В Древнем Риме грецкие орехи считались символом плодородия и их дарили на свадьбах.
  • В Китае орехи использовали как средство для укрепления памяти ещё в средневековье.
  • В Индии грецкий орех называли "пищей для мозга" за характерную форму ядра, напоминающую полушария.

Исторический контекст

  • В Европу грецкий орех привезли ещё в античные времена, и с тех пор он стал неотъемлемой частью кулинарии.
  • В XIX веке ореховое масло активно использовалось как альтернатива оливковому в кулинарии.
  • Сегодня орехи признаны одним из суперфудов, а их польза подтверждается многочисленными исследованиями.

Уточнения

Мелатони́н - основной гормон эпифиза, регулятор циркадного ритма всех живых организмов. К другим важнейшим функциям мелатонина относится его антиоксидантная активность в организме животных. Антиоксидантное действие мелатонина выявлено и у растений. Так как мелатонин вырабатывается в основном в ночной период суток во время сна, он получил название "гормона сна".

Триптофа́н (β-(β-индолил)-α-аминопропионовая кислота, сокр.: Три, Трп, Trp, W) — ароматическая альфа-аминокислота. Существует в двух оптически изомерных формах, L и D, и в виде рацемата (рацемической смеси) (DL).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
