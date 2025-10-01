Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Соседи решают всё: рядом с одними растениями малина становится слаще, с другими теряет урожай
Медведев высмеял секретные субмарины Трампа: намёк оказался прозрачнее, чем казалось
Снежный капкан: Эмма Томпсон взрывает экран в триллере, где выживание — единственная ставка
Осень засыпает грядки одеялом: чем укрыть землю, чтобы весной она проснулась сильнее
Купил современный Haval — а потом пожалел: как M6 ценят за надёжность, а Jolion рискует подвести в самый неожиданный момент
Под маской царя зверей скрывается другая Африка: мир львов, о котором молчат
Газовый крючок США и России: как Европа планирует избавиться от зависимости
Темница для гения? Дуров раскрыл жуткие подробности пребывания в французской тюрьме
Ошибки на собеседовании: что лишает кандидата шанса на работу

Путешествие без лишних суток в пути: что приготовили новые рейсы из России для каникул и отдыха

3:50
Туризм

Зимний сезон обещает быть насыщенным для российских туристов, особенно благодаря расширению маршрутов ближневосточных авиакомпаний. Многие перевозчики не только увеличили частоту рейсов, но и предложили новые направления, что делает путешествия в Азию и Африку заметно удобнее.

самолет
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
самолет

Oman Air: Москва — Маскат и новые стыковки

С 26 октября Oman Air увеличивает количество рейсов между Москвой и Маскатом до пяти в неделю, а с 1 декабря по 29 марта — до ежедневных.

  • В новогодние праздники (25 декабря — 15 января) добавятся ещё два рейса в неделю.
  • За счёт этого время в пути до Пхукета через Маскат в январе сократится до 16 часов вместо обычных 30.

Etihad Airways: новые возможности для регионов

С 4 декабря из Казани можно будет улететь на Мальдивы, в Бангкок, Пхукет и Куала-Лумпур с одной пересадкой в Абу-Даби.

  • Перелёт займёт около 15 часов.
  • Сейчас на эти маршруты из Татарстана требуется не менее двух пересадок, а билеты дороже.

Также Etihad запускает рейсы из Абу-Даби в Краби и Чиангмай (Таиланд), расширяет полётные программы в Гонконг и Пномпень.

Flydubai и Air Arabia

  • С 26 октября flydubai планирует летать ежедневно из Краснодара в Дубай. Пока билетов нет в продаже.
  • Air Arabia с 15 декабря увеличивает число рейсов из Шарджи на Пхукет до трёх в день.
  • При этом компания сняла рейсы Сочи — Шарджа и Екатеринбург — Абу-Даби из-за технических и коммерческих причин.

Другие новинки

  • Qatar Airways запускает рейсы на курорт The Red Sea в Саудовской Аравии.
  • Gulf Air добавляет ежедневные рейсы в Бангкок и Сингапур.

Для туристов это значит одно: предстоящий зимний сезон станет особенно удобным для дальних путешествий. Теперь жители не только Москвы, но и регионов смогут выстраивать маршруты без лишних пересадок и долгих ожиданий в аэропортах, а стоимость билетов при этом в ряде случаев снизится. Такой шаг со стороны ближневосточных перевозчиков открывает больше возможностей для планирования зимнего отдыха и делает азиатские направления гораздо доступнее для россиян.

Таблица: изменения в зимнем расписании

Авиакомпания Новые/доп. рейсы Особенности
Oman Air Москва — Маскат (ежедневно с 1.12) Удобные стыковки на Пхукет (16 ч вместо 30)
Etihad Airways Казань — Абу-Даби — Азия 1 пересадка до Мальдив, Бангкока, Куала-Лумпура
flydubai Краснодар — Дубай (с 26.10) Ежедневно, Boeing 737
Air Arabia Шарджа — Пхукет (3 рейса в день) Отмена рейсов из Сочи и Екатеринбурга
Qatar Airways Новый маршрут в The Red Sea (KSA) Туризм в Саудовской Аравии
Gulf Air Бангкок, Сингапур (ежедневно) Расширение азиатского направления

Ближневосточные перевозчики серьёзно усилили расписание на зиму 2025-2026 годов. Благодаря этому россияне смогут летать в Азию и Африку быстрее и удобнее, а туроператоры уже выкупают блоки мест для своих клиентов. Среднее время стыковок сократилось до трёх часов, что делает перелёты в Мальдивы, Шри-Ланку, Таиланд и Малайзию комфортнее, чем раньше.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Мир. Новости мира
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад
В чём сила яда чёрной мамбы? Учёные увидели то, чего не замечали 30 лет
История вкуса начинается с парадокса: нелюбимый сорт породил культовый Шардоне Игорь Буккер Туск ведёт Польшу к катастрофе, объявляя ультиматум России Любовь Степушова Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Последние материалы
Сравнения неизбежны? Добронравовы рассказали о плюсах и минусах известной фамилии в актёрской профессии
Фрукт побеждает болезнь века: как манго помогает при преддиабете
Туристы думают, что видят сон: 5 рек, где природа устроила настоящее шоу
Нефтяная интрига осени: альянс обсуждает резкий рост добычи — Россия в центре событий
Белка не хватило — кожа дряблая: ошибка в питании старит лицо быстрее морщин
Эмигрантский триумвират: почему Акунин* хвалит лондонскую Чайку Молочникова с Бурковским в главной роли
Будапешт готов открыть огонь: Венгрия предупредила российские дроны
Тёплый плед или ночной охранник? Зачем кошка веками выбирает место у ног хозяина
Ремонт под ключ может обернуться кошмаром: одна деталь в договоре выдаст мошенников с головой
Разбитые сердца Голливуда: эти четыре романа музыкантов и актёров закончились крахом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.