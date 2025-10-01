Путешествие без лишних суток в пути: что приготовили новые рейсы из России для каникул и отдыха

Зимний сезон обещает быть насыщенным для российских туристов, особенно благодаря расширению маршрутов ближневосточных авиакомпаний. Многие перевозчики не только увеличили частоту рейсов, но и предложили новые направления, что делает путешествия в Азию и Африку заметно удобнее.
С 26 октября Oman Air увеличивает количество рейсов между Москвой и Маскатом до пяти в неделю, а с 1 декабря по 29 марта — до ежедневных.
С 4 декабря из Казани можно будет улететь на Мальдивы, в Бангкок, Пхукет и Куала-Лумпур с одной пересадкой в Абу-Даби.
Также Etihad запускает рейсы из Абу-Даби в Краби и Чиангмай (Таиланд), расширяет полётные программы в Гонконг и Пномпень.
Для туристов это значит одно: предстоящий зимний сезон станет особенно удобным для дальних путешествий. Теперь жители не только Москвы, но и регионов смогут выстраивать маршруты без лишних пересадок и долгих ожиданий в аэропортах, а стоимость билетов при этом в ряде случаев снизится. Такой шаг со стороны ближневосточных перевозчиков открывает больше возможностей для планирования зимнего отдыха и делает азиатские направления гораздо доступнее для россиян.
|Авиакомпания
|Новые/доп. рейсы
|Особенности
|Oman Air
|Москва — Маскат (ежедневно с 1.12)
|Удобные стыковки на Пхукет (16 ч вместо 30)
|Etihad Airways
|Казань — Абу-Даби — Азия
|1 пересадка до Мальдив, Бангкока, Куала-Лумпура
|flydubai
|Краснодар — Дубай (с 26.10)
|Ежедневно, Boeing 737
|Air Arabia
|Шарджа — Пхукет (3 рейса в день)
|Отмена рейсов из Сочи и Екатеринбурга
|Qatar Airways
|Новый маршрут в The Red Sea (KSA)
|Туризм в Саудовской Аравии
|Gulf Air
|Бангкок, Сингапур (ежедневно)
|Расширение азиатского направления
Ближневосточные перевозчики серьёзно усилили расписание на зиму 2025-2026 годов. Благодаря этому россияне смогут летать в Азию и Африку быстрее и удобнее, а туроператоры уже выкупают блоки мест для своих клиентов. Среднее время стыковок сократилось до трёх часов, что делает перелёты в Мальдивы, Шри-Ланку, Таиланд и Малайзию комфортнее, чем раньше.
