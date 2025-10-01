Путешествие без лишних суток в пути: что приготовили новые рейсы из России для каникул и отдыха

Зимний сезон обещает быть насыщенным для российских туристов, особенно благодаря расширению маршрутов ближневосточных авиакомпаний. Многие перевозчики не только увеличили частоту рейсов, но и предложили новые направления, что делает путешествия в Азию и Африку заметно удобнее.

Oman Air: Москва — Маскат и новые стыковки

С 26 октября Oman Air увеличивает количество рейсов между Москвой и Маскатом до пяти в неделю, а с 1 декабря по 29 марта — до ежедневных.

В новогодние праздники (25 декабря — 15 января) добавятся ещё два рейса в неделю.

За счёт этого время в пути до Пхукета через Маскат в январе сократится до 16 часов вместо обычных 30.

Etihad Airways: новые возможности для регионов

С 4 декабря из Казани можно будет улететь на Мальдивы, в Бангкок, Пхукет и Куала-Лумпур с одной пересадкой в Абу-Даби.

Перелёт займёт около 15 часов.

Сейчас на эти маршруты из Татарстана требуется не менее двух пересадок, а билеты дороже.

Также Etihad запускает рейсы из Абу-Даби в Краби и Чиангмай (Таиланд), расширяет полётные программы в Гонконг и Пномпень.

Flydubai и Air Arabia

С 26 октября flydubai планирует летать ежедневно из Краснодара в Дубай. Пока билетов нет в продаже.

Air Arabia с 15 декабря увеличивает число рейсов из Шарджи на Пхукет до трёх в день.

При этом компания сняла рейсы Сочи — Шарджа и Екатеринбург — Абу-Даби из-за технических и коммерческих причин.

Другие новинки

Qatar Airways запускает рейсы на курорт The Red Sea в Саудовской Аравии.

Gulf Air добавляет ежедневные рейсы в Бангкок и Сингапур.

Для туристов это значит одно: предстоящий зимний сезон станет особенно удобным для дальних путешествий. Теперь жители не только Москвы, но и регионов смогут выстраивать маршруты без лишних пересадок и долгих ожиданий в аэропортах, а стоимость билетов при этом в ряде случаев снизится. Такой шаг со стороны ближневосточных перевозчиков открывает больше возможностей для планирования зимнего отдыха и делает азиатские направления гораздо доступнее для россиян.

Таблица: изменения в зимнем расписании

Авиакомпания Новые/доп. рейсы Особенности Oman Air Москва — Маскат (ежедневно с 1.12) Удобные стыковки на Пхукет (16 ч вместо 30) Etihad Airways Казань — Абу-Даби — Азия 1 пересадка до Мальдив, Бангкока, Куала-Лумпура flydubai Краснодар — Дубай (с 26.10) Ежедневно, Boeing 737 Air Arabia Шарджа — Пхукет (3 рейса в день) Отмена рейсов из Сочи и Екатеринбурга Qatar Airways Новый маршрут в The Red Sea (KSA) Туризм в Саудовской Аравии Gulf Air Бангкок, Сингапур (ежедневно) Расширение азиатского направления

Ближневосточные перевозчики серьёзно усилили расписание на зиму 2025-2026 годов. Благодаря этому россияне смогут летать в Азию и Африку быстрее и удобнее, а туроператоры уже выкупают блоки мест для своих клиентов. Среднее время стыковок сократилось до трёх часов, что делает перелёты в Мальдивы, Шри-Ланку, Таиланд и Малайзию комфортнее, чем раньше.