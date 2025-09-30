Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный запрос: что потребовали власти от владельцев АЗС
Осенние краски Алтая: как подготовиться к походу, чтобы получить максимум впечатлений
Инстасамка против Овечкина: стилист, обвинённый в мошенничестве, сделал неожиданный шаг
Фары блестят снаружи, но слепнут внутри: скрытые помехи автомобильного света
Мексика больше не будет смотреть на Землю чужими глазами: проект Ixtli запускается
Городские дачники тратят деньги на фитолампы, но урожай губит совсем другое
Хотели идеальные варёные яйца, а получили запах серы? Ошибка, которую допускают все
Правда о росте волос: генетика против рекламы и что в наших силах
Метаболизм на старте дня: маленькие хитрости, которые делают фигуру упругой после 40

Райские Карибы или опасная Австралия: какую природу выбирают туристы

4:17
Туризм

Карибские острова и Австралия — это два совершенно разных уголка планеты, где природа играет главную роль в жизни людей.

Девушка в шляпе на пляже
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в шляпе на пляже

Если Карибское море ассоциируется с райскими пляжами, вулканическими ландшафтами и романтикой экзотических путешествий, то Австралия — это пример того, как человек научился сосуществовать с одной из самых опасных экосистем мира.

Карибское море: рай для туристов

Сент-Люсия

  • Вулканический остров с зелёными горами и знаменитыми пиками Питон.

  • Здесь можно отправиться в походы по тропическому лесу Эдмунда или заняться дайвингом среди коралловых рифов.

  • Национальный парк Пиджен-Айленд хранит историю колониальной эпохи.

Антигуа и Барбуда

  • Антигуа славится коралловыми рифами и белоснежными пляжами.

  • Барбуда известна уединённым пляжем Принцессы Дианы и заповедниками.

  • Отличный выбор для семейного отдыха и путешествий с детьми.

Тёркс и Кайкос

  • Бирюзовые воды и пляж Грейс-Бэй — визитная карточка архипелага.

  • Огромные коралловые рифы делают эти острова магнитом для дайверов.

Барбадос

  • Разнообразные пляжи: спокойные на западе и суровые, подходящие для серфинга, на востоке.

  • Вторая по величине популяция морских черепах бисса в Карибском бассейне.

  • Исторические достопримечательности и уникальная культура.

Гренада

  • "Остров специй" с плантациями мускатного ореха, корицы и гвоздики.

  • Вулканические пляжи и пышные леса с водопадами.

  • Подводный парк у залива Молиньер — must-see для дайверов.

Австралия: жизнь бок о бок с опасной природой

Пауки

  • Atrax robustus (сиднейский воронковый паук) — один из самых ядовитых в мире.

  • Красноспинный паук часто прячется под мебелью или в почтовых ящиках.

Змеи

  • Восточная бурая змея — вторая по силе яда на планете.

  • Часто встречается вблизи домов и хозяйственных построек.

Крупные животные

  • Гребнистые крокодилы на севере могут заплывать в бассейны или появляться возле домов.

  • Казуар — нелетающая птица, способная нанести серьёзные травмы когтями.

  • Вараны до 2 метров длиной свободно разгуливают по садам и террасам.

Факты

  • Карибское море включает более 700 островов.

  • На Барбадосе живёт около 4 видов морских черепах.

  • В Австралии обитает более 100 видов ядовитых змей, но смертельные случаи крайне редки.

  • Сиднейский воронковый паук способен убить взрослого человека за 15 минут без противоядия.

Советы путешественникам

Карибы

  • Планируйте поездку в сезон с декабря по апрель, когда меньше дождей.

  • На островах лучше арендовать машину, чтобы увидеть скрытые пляжи.

  • Обязательно пробуйте местную кухню: креветки, свежие фрукты, ром.

Австралия

  • Всегда проверяйте обувь и одежду перед тем, как надеть.

  • Если увидели змею или паука — не пытайтесь убить, а вызывайте специалистов.

  • На севере будьте осторожны возле рек и болот — это территория крокодилов.

FAQ

Можно ли недорого отдыхать на Карибах?
Да, если выбрать не только популярные курорты, но и менее известные острова с гостевыми домами.

Насколько опасно жить в Австралии?
Местные жители привыкли к рискам. Случаи нападений редки, если соблюдать правила безопасности.

Какие Карибские острова лучше выбрать для романтического отдыха?
Сент-Люсия и Барбадос считаются самыми романтичными благодаря природе и атмосфере.

Карибские острова и Австралия — два противоположных мира. Первый манит своей расслабленной атмосферой и бирюзовыми водами, второй — поражает способностью людей сосуществовать с дикой и опасной природой. И там, и там человек сталкивается с силой природы, но в разных её проявлениях: где-то она вдохновляет, а где-то требует осторожности и уважения.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Легенда о рогатом змее превращается в научную улику: открытие в Южной Африке ошеломило исследователей
Наука и техника
Легенда о рогатом змее превращается в научную улику: открытие в Южной Африке ошеломило исследователей
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Мексика больше не будет смотреть на Землю чужими глазами: проект Ixtli запускается
Городские дачники тратят деньги на фитолампы, но урожай губит совсем другое
Хотели идеальные варёные яйца, а получили запах серы? Ошибка, которую допускают все
Правда о росте волос: генетика против рекламы и что в наших силах
Метаболизм на старте дня: маленькие хитрости, которые делают фигуру упругой после 40
Смертная уборка: шведский секрет, как избавиться от хлама и жить осознаннее
Запах чеснока — больше не проблема: найден способ, о котором молчали десятилетиями
Заявление Лазаревой*: телеведущая раскрыла планы на возвращение в Россию после эмиграции
Инфаркт пережили, но риск вырос: бета-блокаторы делают женщин уязвимыми к новым осложнениям
Работа для опытных: где найти вакансии, где возраст — только плюс
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.