Райские Карибы или опасная Австралия: какую природу выбирают туристы

Карибские острова и Австралия — это два совершенно разных уголка планеты, где природа играет главную роль в жизни людей.

Если Карибское море ассоциируется с райскими пляжами, вулканическими ландшафтами и романтикой экзотических путешествий, то Австралия — это пример того, как человек научился сосуществовать с одной из самых опасных экосистем мира.

Карибское море: рай для туристов

Сент-Люсия

Вулканический остров с зелёными горами и знаменитыми пиками Питон.

Здесь можно отправиться в походы по тропическому лесу Эдмунда или заняться дайвингом среди коралловых рифов.

Национальный парк Пиджен-Айленд хранит историю колониальной эпохи.

Антигуа и Барбуда

Антигуа славится коралловыми рифами и белоснежными пляжами.

Барбуда известна уединённым пляжем Принцессы Дианы и заповедниками.

Отличный выбор для семейного отдыха и путешествий с детьми.

Тёркс и Кайкос

Бирюзовые воды и пляж Грейс-Бэй — визитная карточка архипелага.

Огромные коралловые рифы делают эти острова магнитом для дайверов.

Барбадос

Разнообразные пляжи: спокойные на западе и суровые, подходящие для серфинга, на востоке.

Вторая по величине популяция морских черепах бисса в Карибском бассейне.

Исторические достопримечательности и уникальная культура.

Гренада

"Остров специй" с плантациями мускатного ореха, корицы и гвоздики.

Вулканические пляжи и пышные леса с водопадами.

Подводный парк у залива Молиньер — must-see для дайверов.

Австралия: жизнь бок о бок с опасной природой

Пауки

Atrax robustus (сиднейский воронковый паук) — один из самых ядовитых в мире.

Красноспинный паук часто прячется под мебелью или в почтовых ящиках.

Змеи

Восточная бурая змея — вторая по силе яда на планете.

Часто встречается вблизи домов и хозяйственных построек.

Крупные животные

Гребнистые крокодилы на севере могут заплывать в бассейны или появляться возле домов.

Казуар — нелетающая птица, способная нанести серьёзные травмы когтями.

Вараны до 2 метров длиной свободно разгуливают по садам и террасам.

Факты

Карибское море включает более 700 островов .

На Барбадосе живёт около 4 видов морских черепах .

В Австралии обитает более 100 видов ядовитых змей , но смертельные случаи крайне редки.

Сиднейский воронковый паук способен убить взрослого человека за 15 минут без противоядия.

Советы путешественникам

Карибы

Планируйте поездку в сезон с декабря по апрель, когда меньше дождей.

На островах лучше арендовать машину, чтобы увидеть скрытые пляжи.

Обязательно пробуйте местную кухню: креветки, свежие фрукты, ром.

Австралия

Всегда проверяйте обувь и одежду перед тем, как надеть.

Если увидели змею или паука — не пытайтесь убить, а вызывайте специалистов.

На севере будьте осторожны возле рек и болот — это территория крокодилов.

FAQ

Можно ли недорого отдыхать на Карибах?

Да, если выбрать не только популярные курорты, но и менее известные острова с гостевыми домами.

Насколько опасно жить в Австралии?

Местные жители привыкли к рискам. Случаи нападений редки, если соблюдать правила безопасности.

Какие Карибские острова лучше выбрать для романтического отдыха?

Сент-Люсия и Барбадос считаются самыми романтичными благодаря природе и атмосфере.

Карибские острова и Австралия — два противоположных мира. Первый манит своей расслабленной атмосферой и бирюзовыми водами, второй — поражает способностью людей сосуществовать с дикой и опасной природой. И там, и там человек сталкивается с силой природы, но в разных её проявлениях: где-то она вдохновляет, а где-то требует осторожности и уважения.