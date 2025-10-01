Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Озеро, которое было больше морей: почему Паратетис внезапно исчез и что он оставил после себя
Анаэробные упражнения похожи на азартную игру: одни выигрывают тело, другие здоровье
Килограммы играют с мозгом: как резкие изменения веса ускоряют старение памяти
Хрустящие лепёшки из картофеля: рецепт для тех, кто считает калории
Невидимка, который разоряет: приложение в вашем телефоне тратит ваше деньги в роуминге
Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу
Золотой стандарт уходит в прошлое: почему автопроизводители отказываются от классического автомата
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Рак простаты часто прячется без симптомов — врачи назвали первые тревожные сигналы

Крым готовит сюрприз: рождается меню, которого нет нигде в мире — туристов ждут гастрошедевры

3:35
Туризм

Этой осенью Крым становится не просто туристическим направлением, а ареной гастрономических экспериментов. В Ялте пройдёт масштабный форум "В Крыму ЕСТЬ", где впервые представят концепцию локального меню полуострова. Идея проста: объединить производителей, поваров и организаторов турмаршрутов в единую систему, чтобы еда стала полноправной частью крымского бренда.

Крымский гастрономический фестиваль у моря
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Крымский гастрономический фестиваль у моря

Что такое крымский эногастротуризм

До недавнего времени под гастрономическими впечатлениями гости Крыма чаще понимали национальные блюда в ресторанах. Но современное понятие включает гораздо больше: экскурсии на фермы и винодельни, уроки по старинным рецептам, фестивали, мастер-классы.

"Крым всегда ассоциировался с вином и вкусной кухней, но это не было объединено единым понятием "эногастротуризм". Сейчас мы создаём такую систему", — отметила директор офиса перспективного развития АО "Корпорация развития Крыма" Елена Юрченко.

Собственное меню

Чтобы выделить крымскую гастрономию, создают реестр продуктов — "самостей". Туда включают позиции, которые отвечают трём критериям:

  • выращены только на полуострове;
  • обладают уникальной технологией или рецептурой;
  • несут исторический или культурный код региона.

Так, ялтинский сладкий лук невозможно воссоздать вне Крыма, а лавандовый сыр стал настоящей гастрономической визиткой.

Таблица: крымские самости и их особенности

Продукт/блюдо Почему уникален Пример ценности
Ялтинский лук Растёт только в специфической почве полуострова, без горечи Символ локального овощеводства
Лавандовый сыр Авторская технология с использованием эфирных масел Привлекает гурманов и туристов
Крымский плов (пляв) Старинный рецепт с топлёным маслом, минимум ингредиентов Культурное наследие крымских татар
Мёд с горных пасек Особый вкус из-за богатой флоры Крыма Натуральный продукт с туристической "легендой"
Вина малых хозяйств Производятся только на крымской земле Основа винного туризма

Как это работает на практике

Уже сегодня фермеры расширяют производство благодаря интересу ресторанов. Например, хозяйства с цесарками увеличивают поголовье, винодельни открывают дегустационные залы, а количество предприятий, готовых принимать туристов, за три года выросло с 11 до 100.

Культурный код через еду

Гастрономия Крыма многослойна — на полуострове живут представители 179 национальностей. Поэтому в основе будущего меню не выбор "одной" кухни, а соединение продуктов, технологий и традиций.

Факты и гастро-события

  • В Евпатории проходят гастроужины "Степь на кончике ножа" по старинным рецептам.
  • В Ялте к годовщине путешествия Екатерины II предлагали "императорское меню" из местных продуктов.
  • Мастер-классы учат готовить крымский кофе, чебуреки, янтыки и плов в его исторической версии.

Крым превращает гастрономию в инструмент развития туризма. Для гостей еда становится частью впечатления, для местных производителей — шансом расширить хозяйство, а для региона в целом — способом сохранить культурное наследие и получить дополнительный доход: до половины бюджета туриста уходит именно на еду.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Мир. Новости мира
Майя Санду в ловушке: оппозиция нашла ахиллесову пяту правящей партии
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводство, цветоводство
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Аромат дорогих духов на грядке: эти многолетники благоухают до заморозков и украшают сад волшебством
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Последние материалы
Нельзя сломать систему: Юрий Лоза шокирует откровениями о правилах ТВ-шоу
Золотой стандарт уходит в прошлое: почему автопроизводители отказываются от классического автомата
Ваш кот считает вас своей собственностью: жест, который принимают за ласку, на самом деле — метка
Рак простаты часто прячется без симптомов — врачи назвали первые тревожные сигналы
Взрыв мощнее Хиросимы: NASA собирается бомбить космос — игра с астероидом без права на ошибку
Хэви-металл в стиле люкс: 7 стальных маникюров, которые выглядят вызывающе и безумно дорого
Иллюзия трезвости: почему жвачка с мятой или молоко не спасут водителя от алкотестера
Тайный союзник иммунитета: включается, когда все силы уже на исходе — простуда теряет все козыри
Одни гортензии весной просыпаются пышными, а другие легко превращаются в сухие ветки
Неприятный запах из холодильника — это сигнал SOS: внутри скрывается невидимая опасность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.