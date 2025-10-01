Крым готовит сюрприз: рождается меню, которого нет нигде в мире — туристов ждут гастрошедевры

Этой осенью Крым становится не просто туристическим направлением, а ареной гастрономических экспериментов. В Ялте пройдёт масштабный форум "В Крыму ЕСТЬ", где впервые представят концепцию локального меню полуострова. Идея проста: объединить производителей, поваров и организаторов турмаршрутов в единую систему, чтобы еда стала полноправной частью крымского бренда.
До недавнего времени под гастрономическими впечатлениями гости Крыма чаще понимали национальные блюда в ресторанах. Но современное понятие включает гораздо больше: экскурсии на фермы и винодельни, уроки по старинным рецептам, фестивали, мастер-классы.
"Крым всегда ассоциировался с вином и вкусной кухней, но это не было объединено единым понятием "эногастротуризм". Сейчас мы создаём такую систему", — отметила директор офиса перспективного развития АО "Корпорация развития Крыма" Елена Юрченко.
Чтобы выделить крымскую гастрономию, создают реестр продуктов — "самостей". Туда включают позиции, которые отвечают трём критериям:
Так, ялтинский сладкий лук невозможно воссоздать вне Крыма, а лавандовый сыр стал настоящей гастрономической визиткой.
|Продукт/блюдо
|Почему уникален
|Пример ценности
|Ялтинский лук
|Растёт только в специфической почве полуострова, без горечи
|Символ локального овощеводства
|Лавандовый сыр
|Авторская технология с использованием эфирных масел
|Привлекает гурманов и туристов
|Крымский плов (пляв)
|Старинный рецепт с топлёным маслом, минимум ингредиентов
|Культурное наследие крымских татар
|Мёд с горных пасек
|Особый вкус из-за богатой флоры Крыма
|Натуральный продукт с туристической "легендой"
|Вина малых хозяйств
|Производятся только на крымской земле
|Основа винного туризма
Уже сегодня фермеры расширяют производство благодаря интересу ресторанов. Например, хозяйства с цесарками увеличивают поголовье, винодельни открывают дегустационные залы, а количество предприятий, готовых принимать туристов, за три года выросло с 11 до 100.
Гастрономия Крыма многослойна — на полуострове живут представители 179 национальностей. Поэтому в основе будущего меню не выбор "одной" кухни, а соединение продуктов, технологий и традиций.
Крым превращает гастрономию в инструмент развития туризма. Для гостей еда становится частью впечатления, для местных производителей — шансом расширить хозяйство, а для региона в целом — способом сохранить культурное наследие и получить дополнительный доход: до половины бюджета туриста уходит именно на еду.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.