Бездомный тур: богачи поедут в Тюмень, чтобы спать на теплотрассе за 200 тысяч

В Тюмени появился проект, вызвавший бурное обсуждение в обществе. Житель региона разработал необычный трёхдневный тур, позволяющий обеспеченным людям почувствовать на себе жизнь бездомного. По задумке, такой "экстремальный отдых" должен помочь участникам "перезагрузиться", избавиться от рутины и взглянуть на мир по-новому.

Организатор отметил, что интерес к туру уже проявили чиновники и бизнесмены. В будущем формат планируют расширить и предложить его представителям среднего класса, которые стремятся к необычным впечатлениям.

"Состоятельные и успешные люди будут полностью погружены в атмосферу жизни бомжей. Будет и сценарий, и актёры, но атмосфера и обстоятельства — настоящие. Обязательными пунктами станут поиск "бомжатской одежды" в мусорных баках и "душевный разговор" с настоящим бездомным", — рассказал организатор.

Стоимость участия составит около 200 тысяч рублей.

Что ждёт участников тура

Программа рассчитана на три дня. За это время человек должен:

спать на теплотрассе или картонке;

питаться подаяниями или искать еду самостоятельно;

пробовать заработать минимальные деньги на жизнь.

Всё это сопровождается постановочными элементами и присутствием актёров, однако многие детали — максимально приближены к реальности.

Советы шаг за шагом: как подготовиться

Трезво оцените свои физические и психологические возможности. Изучите отзывы о подобных практиках — это поможет избежать разочарований. Возьмите минимальный набор вещей, разрешённый организаторами (например, документы и аптечку). Настройтесь морально: три дня будут испытанием, а не комфортным отдыхом. Подумайте о целях — зачем вам нужен этот опыт: ради любопытства, личного роста или социальной эмпатии.

3 интересных факта

По данным ООН, в мире насчитывается около 150 млн бездомных. В Японии есть "тематические туры", где участники пробуют жить в минималистичных условиях капсульных гостиниц. В России раньше проводились квесты на выживание в условиях города, но с безопасным сценарием и поддержкой.