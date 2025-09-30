Бездомный тур: богачи поедут в Тюмень, чтобы спать на теплотрассе за 200 тысяч

В Тюмени появился проект, вызвавший бурное обсуждение в обществе. Житель региона разработал необычный трёхдневный тур, позволяющий обеспеченным людям почувствовать на себе жизнь бездомного. По задумке, такой "экстремальный отдых" должен помочь участникам "перезагрузиться", избавиться от рутины и взглянуть на мир по-новому.
Организатор отметил, что интерес к туру уже проявили чиновники и бизнесмены. В будущем формат планируют расширить и предложить его представителям среднего класса, которые стремятся к необычным впечатлениям.
"Состоятельные и успешные люди будут полностью погружены в атмосферу жизни бомжей. Будет и сценарий, и актёры, но атмосфера и обстоятельства — настоящие. Обязательными пунктами станут поиск "бомжатской одежды" в мусорных баках и "душевный разговор" с настоящим бездомным", — рассказал организатор.
Стоимость участия составит около 200 тысяч рублей.
Программа рассчитана на три дня. За это время человек должен:
Всё это сопровождается постановочными элементами и присутствием актёров, однако многие детали — максимально приближены к реальности.
Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.