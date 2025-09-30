Бездомный тур: богачи поедут в Тюмень, чтобы спать на теплотрассе за 200 тысяч

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В Тюмени появился проект, вызвавший бурное обсуждение в обществе. Житель региона разработал необычный трёхдневный тур, позволяющий обеспеченным людям почувствовать на себе жизнь бездомного. По задумке, такой "экстремальный отдых" должен помочь участникам "перезагрузиться", избавиться от рутины и взглянуть на мир по-новому.

Бездомный на улице
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бездомный на улице

Организатор отметил, что интерес к туру уже проявили чиновники и бизнесмены. В будущем формат планируют расширить и предложить его представителям среднего класса, которые стремятся к необычным впечатлениям.

"Состоятельные и успешные люди будут полностью погружены в атмосферу жизни бомжей. Будет и сценарий, и актёры, но атмосфера и обстоятельства — настоящие. Обязательными пунктами станут поиск "бомжатской одежды" в мусорных баках и "душевный разговор" с настоящим бездомным", — рассказал организатор.

Стоимость участия составит около 200 тысяч рублей.

Что ждёт участников тура

Программа рассчитана на три дня. За это время человек должен:

  • спать на теплотрассе или картонке;
  • питаться подаяниями или искать еду самостоятельно;
  • пробовать заработать минимальные деньги на жизнь.

Всё это сопровождается постановочными элементами и присутствием актёров, однако многие детали — максимально приближены к реальности.

Советы шаг за шагом: как подготовиться

  1. Трезво оцените свои физические и психологические возможности.
  2. Изучите отзывы о подобных практиках — это поможет избежать разочарований.
  3. Возьмите минимальный набор вещей, разрешённый организаторами (например, документы и аптечку).
  4. Настройтесь морально: три дня будут испытанием, а не комфортным отдыхом.
  5. Подумайте о целях — зачем вам нужен этот опыт: ради любопытства, личного роста или социальной эмпатии.

3 интересных факта

  1. По данным ООН, в мире насчитывается около 150 млн бездомных.
  2. В Японии есть "тематические туры", где участники пробуют жить в минималистичных условиях капсульных гостиниц.
  3. В России раньше проводились квесты на выживание в условиях города, но с безопасным сценарием и поддержкой.
Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
