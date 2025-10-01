Бархатный сезон под угрозой аншлага: туристов в Сочи и Анапе больше, чем мест для отдыха и размещения

В сентябре и октябре Черноморское побережье словно меняет ритм: море остаётся ласковым, солнце мягким, а на пляжах становится просторно и спокойно. Именно так выглядит бархатный сезон в Краснодарском крае — время, когда регион открывает гостям новые маршруты и показывает себя без летней суеты.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Пляжи Сочи

Три миллиона гостей и тысячи гостиниц

К осени 2025 года край ожидает около трёх миллионов туристов. Для них подготовлено свыше восьми тысяч средств размещения на полмиллиона мест. Больше всего отелей и санаториев традиционно работают в Сочи и Геленджике.

По информации министерства курортов, спрос сохраняется на пятизвёздочные комплексы, объекты формата "всё включено" и санатории с просторными зелёными территориями.

Популярные направления

Самыми востребованными курортами остаются Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск. Сюда едут за мягкой погодой, гастрономическими фестивалями, культурными событиями и более доступными ценами по сравнению с летом.

"Гостей региона привлекает климат, тематические, в том числе гастрономические, мероприятия, а также выгодные цены на размещение", — отметили в министерстве курортов.

Сравнение популярных курортов

Курорт Особенности сезона Что посмотреть/сделать Для кого подойдёт Сочи Море + горы, активный отдых Экотропы, трекинг, родельбан, спа Семьи, активные туристы Геленджик 14 км набережной, мягкий климат Скала Парус, культурный центр в Кабардинке Любители прогулок, романтические пары Новороссийск 830 км маршрутов Походы, экскурсии по городу-герою Поклонники истории и хайкинга Абрау-Дюрсо Винные экскурсии, гастротуризм Винные тоннели XIX века, дегустации Гурманы, любители вина Горячий Ключ Минеральные источники Санаторное лечение Для оздоровления Мезмай, Гуамское ущелье Уединение, природа Походы, фототуры Любители тишины и экотуризма

Сочи: сочетание моря и гор

Осенью Сочи особенно многогранен:

пляжный отдых в тёплых бухтах,

прогулки по экотропам,

короткие горные треки,

спуск на родельбане,

вечер в спа-центрах.

Такой микс делает курорт универсальным для семейного и активного туризма.

Геленджик и скала Парус

Геленджик славится набережной протяжённостью 14 километров, где приятно гулять или кататься на велосипеде. В окрестностях стоит увидеть скалу Парус, а в Кабардинке — культурный центр с копиями архитектурных шедевров разных эпох.

Новороссийск и Абрау-Дюрсо

Любителей походов и веломаршрутов ждёт Новороссийск — здесь открыто более 830 километров туристических троп. А всего в нескольких километрах находится Абрау-Дюрсо, родина российского шампанского. Экскурсии по старинным винным тоннелям XIX века давно стали визитной карточкой этой местности.

Другие места для отдыха

В Горячем Ключе ценят санатории с минеральными источниками. Те, кто ищет уединение, отправляются в посёлок Мезмай или в Гуамское ущелье в Апшеронском районе, где природа поражает красотой и тишиной.

Сроки сезона

Бархатный сезон начинается в середине сентября и длится до середины октября. При тёплой погоде он может продолжаться до ноября, позволяя купаться в море и наслаждаться солнцем намного дольше, чем в других регионах.

Осень в Краснодарском крае — это комфортный климат, насыщенная культурная жизнь и широкий выбор маршрутов: от санаторного отдыха до винных экскурсий и горных прогулок. Бархатный сезон — лучший способ увидеть юг России с другой стороны: спокойным, уютным и особенно гостеприимным.