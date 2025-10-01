Бархатный сезон под угрозой аншлага: туристов в Сочи и Анапе больше, чем мест для отдыха и размещения

В сентябре и октябре Черноморское побережье словно меняет ритм: море остаётся ласковым, солнце мягким, а на пляжах становится просторно и спокойно. Именно так выглядит бархатный сезон в Краснодарском крае — время, когда регион открывает гостям новые маршруты и показывает себя без летней суеты.
К осени 2025 года край ожидает около трёх миллионов туристов. Для них подготовлено свыше восьми тысяч средств размещения на полмиллиона мест. Больше всего отелей и санаториев традиционно работают в Сочи и Геленджике.
По информации министерства курортов, спрос сохраняется на пятизвёздочные комплексы, объекты формата "всё включено" и санатории с просторными зелёными территориями.
Самыми востребованными курортами остаются Сочи, Анапа, Геленджик и Новороссийск. Сюда едут за мягкой погодой, гастрономическими фестивалями, культурными событиями и более доступными ценами по сравнению с летом.
"Гостей региона привлекает климат, тематические, в том числе гастрономические, мероприятия, а также выгодные цены на размещение", — отметили в министерстве курортов.
|Курорт
|Особенности сезона
|Что посмотреть/сделать
|Для кого подойдёт
|Сочи
|Море + горы, активный отдых
|Экотропы, трекинг, родельбан, спа
|Семьи, активные туристы
|Геленджик
|14 км набережной, мягкий климат
|Скала Парус, культурный центр в Кабардинке
|Любители прогулок, романтические пары
|Новороссийск
|830 км маршрутов
|Походы, экскурсии по городу-герою
|Поклонники истории и хайкинга
|Абрау-Дюрсо
|Винные экскурсии, гастротуризм
|Винные тоннели XIX века, дегустации
|Гурманы, любители вина
|Горячий Ключ
|Минеральные источники
|Санаторное лечение
|Для оздоровления
|Мезмай, Гуамское ущелье
|Уединение, природа
|Походы, фототуры
|Любители тишины и экотуризма
Осенью Сочи особенно многогранен:
Такой микс делает курорт универсальным для семейного и активного туризма.
Геленджик славится набережной протяжённостью 14 километров, где приятно гулять или кататься на велосипеде. В окрестностях стоит увидеть скалу Парус, а в Кабардинке — культурный центр с копиями архитектурных шедевров разных эпох.
Любителей походов и веломаршрутов ждёт Новороссийск — здесь открыто более 830 километров туристических троп. А всего в нескольких километрах находится Абрау-Дюрсо, родина российского шампанского. Экскурсии по старинным винным тоннелям XIX века давно стали визитной карточкой этой местности.
В Горячем Ключе ценят санатории с минеральными источниками. Те, кто ищет уединение, отправляются в посёлок Мезмай или в Гуамское ущелье в Апшеронском районе, где природа поражает красотой и тишиной.
Бархатный сезон начинается в середине сентября и длится до середины октября. При тёплой погоде он может продолжаться до ноября, позволяя купаться в море и наслаждаться солнцем намного дольше, чем в других регионах.
Осень в Краснодарском крае — это комфортный климат, насыщенная культурная жизнь и широкий выбор маршрутов: от санаторного отдыха до винных экскурсий и горных прогулок. Бархатный сезон — лучший способ увидеть юг России с другой стороны: спокойным, уютным и особенно гостеприимным.
