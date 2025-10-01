Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте о наваристом борще: лимонный суп из нута станет вашим новым фаворитом осенью
Кардиотренировки дарят запас прочности: вот почему они нужны даже здоровым людям
Профессию можно сменить с нуля: в этом поможет не резюме
Миндаль, квадрат или овал: форма ногтей, которая расскажет больше, чем гороскоп
Сергей Соседов разоблачает: Анна Седокова утратила то, что когда-то делало её любимицей публики
Собчак назвала вероятную причину отставки директора МХАТ Кехмана: причём тут Пиотровский
Лавр в землю — урожай наверх: осенний приём, который весной работает как волшебство
Эффект есть, но не вечный: правда о лазерном омоложении кожи
Москва больше не решает: вот какие города стали золотой жилой для бизнеса, оставив столицу позади

Город, где художники оставляют сердца: осенний Плёс превращается в легенду и манит туристов

0:17
Туризм

Осень превращает Плёс в настоящий шедевр под открытым небом. Золотая листва, мягкий свет над Волгой, старые деревянные домики и храмы будто оживляют полотна Исаака Левитана. Недаром этот город до сих пор называют одним из самых атмосферных уголков России.

Осенняя набережная с закатом
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенняя набережная с закатом

Город, где время будто остановилось

Плёс основали ещё в XII веке, и с тех пор он сохранил облик старинного провинциального поселения. Сегодня здесь живёт чуть больше двух тысяч человек, а вот туристов в разы больше: на каждого жителя приходится свыше двух сотен гостей в год. Для сравнения — в Суздале цифра ниже, а в Мышкине и вовсе в несколько раз меньше.

Секрет популярности прост: Плёс избежал урбанизации. Здесь всё по-прежнему — лодки у берега, деревянные домики в три окошка, тихие улочки, ухоженные дворики.

Левитановские пейзажи

По легенде, художник Исаак Левитан, проплывая мимо на пароходе, был настолько очарован видом деревянного храма, что остался в городе на месяц. Позже он приезжал ещё несколько раз и писал картины прямо на пленэре.

Сегодня экскурсоводы предлагают туристам особое развлечение: сфотографироваться на фоне местных видов и сравнить снимок с полотнами мастера. Удивительно, но за полтора века пейзаж изменился совсем мало.

Атмосфера маленького города

Заводов в Плёсе нет, поэтому воздух здесь чистый, а тишина нарушается лишь шумом реки. Все здания аккуратно отреставрированы, сохранились купеческие дома и старинные трактиры. В кафе и ресторанах подают традиционные блюда, а туристы отмечают особую умиротворённость этого места. Для многих поездка сюда становится "перезагрузкой" от городской суеты.

Что стоит увидеть

Несмотря на компактные размеры, достопримечательностей в Плёсе немало:

  • ухоженная набережная протяжённостью полтора километра;
  • памятник Фёдору Шаляпину;
  • скульптура "Дачницы" с бронзовым мольбертом — напоминание о возлюбленной Левитана Софье Кувшинниковой;
  • дом-музей Левитана с его личными вещами и работами друзей.

Музеи и галереи

  • Музей пейзажа — картины конца XIX — начала XX века.
  • Присутственные места — история города и купеческого быта.
  • Провинциальная арт-галерея-М — коллекция фарфора, лаков и живописи.

Эти экспозиции позволяют увидеть Плёс с разных сторон: от искусства до повседневной жизни.

Виды с высоты

Соборная гора — сердце города. Здесь стоит Успенский собор, древнейшая постройка Плёса, а со смотровой площадки открывается великолепная панорама на Волгу.

Не менее популярна гора Левитана, куда ведёт деревянная лестница. Наверху туристов встречает памятник художнику, а виды отсюда считаются одними из лучших.

Где поесть и купить сувениры

Настоящим открытием для гостей становится закусочная "Рыбный угол" с пирожками из леща. Для полноценного обеда подойдёт "Трактиръ Крутояръ" с традиционной кухней.

За сувенирами стоит отправиться на Торговую площадь: там работают Верхние торговые ряды XIX века и стоит Воскресенская церковь.

Таблица: ключевые точки маршрута по Плёсу

Локация Особенность Для кого подойдёт
Набережная Прогулки, копчёная рыба, памятники Для семей и фотографов
Дом-музей Левитана Личные вещи художника, экспонаты Для любителей искусства
Соборная гора Успенский собор, панорама Для поклонников истории и фотоохоты
Гора Левитана Памятник, деревянная лестница Для романтиков и туристов
Торговая площадь Сувениры, кофе, церковь Для коллекционеров впечатлений

Как добраться

Железнодорожной станции в городе нет. Из Москвы есть два варианта:

  1. Автомобилем через Переславль-Залесский, Ростов Великий и Ярославль (около 5 часов).
  2. На "Ласточке" до Иваново (3,5 часа), затем автобусом ещё два часа.

Когда лучше ехать?

В конце сентября и начале октября, когда город утопает в золоте листвы.

Сколько стоит поездка?

Отели — от 3-4 тысяч рублей за ночь, питание — от 800 рублей в день.

Можно ли увидеть всё за день?

Технически да, но лучше остаться хотя бы на выходные, чтобы успеть насладиться атмосферой.

Мифы и правда

Миф: Плёс — это только музей Левитана.
Правда: в городе десятки музеев, храмов и памятников.

Миф: на осмотр хватит пары часов.
Правда: чтобы увидеть главное, потребуется два-три дня.

3 факта о Плёсе

  1. Здесь снимались сцены фильмов "Золотой телёнок" и "Два капитана".
  2. Воздух в городе считается одним из самых чистых в регионе.
  3. Плёс входит в топ-4 малых туристических городов России.

Плёс — это не просто живописный городок у Волги. Это место, где история и современность существуют бок о бок. Осенью он особенно красив: золотые кроны отражаются в воде, воздух прозрачен, а каждый уголок дышит умиротворением. Побывать здесь хотя бы раз — значит прикоснуться к живой картине.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Военные новости
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
MSC идёт против: почему гигант морских перевозок отказался от Севморпути
Чип за 150 рублей решит судьбу питомцев: Россия готовит революцию для кошек и собак
Кремовый, густой, красный или белый: фасолевый суп, который превращает дождливый вечер в праздник
Фитолампы летят на свалку: рассаду качает болтушка, от которой стебли толще пальца
Не рискуйте здоровьем: 5 шагов, чтобы ваши лекарства пережили отпуск
Осень решает судьбу урожая: как правильно подготовить почву и деревья к морозам, чтобы весной не потерять всё
Банки не дремлют: Смольянинов** едва успел погасить старые долги, как появились новые — что его ждёт
Старение можно замедлить: привычки, которые уменьшают биологический возраст на годы
Монстр глубин, пугающий даже крокодилов: эта щука продолжает жить по законам доисторической эры
Фитнес без молочки: миф о невозможности роста мышц рухнул — вот что едят профи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.