Опыт бюджетного гурмана — как наслаждаться кухней Дубровника, не тратя целое состояние

2:40
Туризм

Хорватский Дубровник — город контрастов: здесь можно прожить день на 15 евро или потратить 150 евро за один ужин. И оба варианта будут по-своему ценными: первый подарит чувство победы над дорогим городом, второй — незабываемый гастрономический опыт.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Бюджетный Дубровник: возможно ли это

  • Уличной еды в привычном формате здесь почти нет.

  • Средний чек в ресторане стартует с 25 евро на человека.

  • Но всего в 10-15 минутах пешком или на автобусе от Старого города ситуация меняется: цены становятся куда более демократичными.

Пример:

  • Завтрак в пекарне "Babic" (бурек с сыром или шпинатом) — 2,30 евро.

  • Обед в Food Bar Dubrovnik — фокачча с мортаделлой и картофель фри из батата за 6,50 евро.

  • Ужин в Sandwich Bar Pile — традиционные балканские Ćevapi с лепёшкой и соусами за 6,50 евро.

Итого — целый день питания за 15-16 евро.

Факты о гастрономии Дубровника

  • Самые высокие цены — в Старом городе.

  • Национальное блюдо региона — Ćevapi.

  • Вина и оливковое масло местного производства входят в основу многих блюд.

  • Пекарни и булочные работают с утра и спасают бюджетных туристов.

  • Средний ужин в недорогом ресторане обойдётся в 30 евро с человека, в премиальном — от 100 евро и выше.

Советы путешественникам

  1. Планируйте бюджет питания заранее: Дубровник может быть дороже Парижа.

  2. Не ограничивайтесь Старым городом: за его пределами — цены и порции приятнее.

  3. Берите бурек на завтрак: дешево, сытно, вкусно.

  4. Ищите Ćevapi - недорогая альтернатива кебабу и отличный ночной перекус.

  5. Позвольте себе хотя бы один дорогой ужин - ради атмосферы и вида.

FAQ

Сколько стоит бюджетное питание в Дубровнике на день?
Около 15-20 евро, если питаться в пекарнях и маленьких барах за пределами Старого города.

Что попробовать обязательно?

  • Бурек в пекарне.

  • Ćevapi в лепёшке.

  • Морепродукты.

  • Домашнее вино.

Можно ли найти уличную еду?
Классической уличной еды мало, но есть закусочные и бары с сэндвичами и мясом на гриле.

Стоит ли тратить деньги на дорогие рестораны?
Если бюджет позволяет — да. Атмосфера, сервис и виды делают трапезу частью путешествия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
