Опыт бюджетного гурмана — как наслаждаться кухней Дубровника, не тратя целое состояние

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Хорватский Дубровник — город контрастов: здесь можно прожить день на 15 евро или потратить 150 евро за один ужин. И оба варианта будут по-своему ценными: первый подарит чувство победы над дорогим городом, второй — незабываемый гастрономический опыт.

Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блюдо в ресторане

Бюджетный Дубровник: возможно ли это

Уличной еды в привычном формате здесь почти нет.

Средний чек в ресторане стартует с 25 евро на человека .

Но всего в 10-15 минутах пешком или на автобусе от Старого города ситуация меняется: цены становятся куда более демократичными.

Пример:

Завтрак в пекарне "Babic" (бурек с сыром или шпинатом) — 2,30 евро .

Обед в Food Bar Dubrovnik — фокачча с мортаделлой и картофель фри из батата за 6,50 евро .

Ужин в Sandwich Bar Pile — традиционные балканские Ćevapi с лепёшкой и соусами за 6,50 евро.

Итого — целый день питания за 15-16 евро.

Факты о гастрономии Дубровника

Самые высокие цены — в Старом городе.

Национальное блюдо региона — Ćevapi.

Вина и оливковое масло местного производства входят в основу многих блюд.

Пекарни и булочные работают с утра и спасают бюджетных туристов.

Средний ужин в недорогом ресторане обойдётся в 30 евро с человека, в премиальном — от 100 евро и выше.

Советы путешественникам

Планируйте бюджет питания заранее: Дубровник может быть дороже Парижа. Не ограничивайтесь Старым городом: за его пределами — цены и порции приятнее. Берите бурек на завтрак: дешево, сытно, вкусно. Ищите Ćevapi - недорогая альтернатива кебабу и отличный ночной перекус. Позвольте себе хотя бы один дорогой ужин - ради атмосферы и вида.

FAQ

Сколько стоит бюджетное питание в Дубровнике на день?

Около 15-20 евро, если питаться в пекарнях и маленьких барах за пределами Старого города.

Что попробовать обязательно?

Бурек в пекарне.

Ćevapi в лепёшке.

Морепродукты.

Домашнее вино.

Можно ли найти уличную еду?

Классической уличной еды мало, но есть закусочные и бары с сэндвичами и мясом на гриле.

Стоит ли тратить деньги на дорогие рестораны?

Если бюджет позволяет — да. Атмосфера, сервис и виды делают трапезу частью путешествия.