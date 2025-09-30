Опыт бюджетного гурмана — как наслаждаться кухней Дубровника, не тратя целое состояние

Хорватский Дубровник — город контрастов: здесь можно прожить день на 15 евро или потратить 150 евро за один ужин. И оба варианта будут по-своему ценными: первый подарит чувство победы над дорогим городом, второй — незабываемый гастрономический опыт.
Уличной еды в привычном формате здесь почти нет.
Средний чек в ресторане стартует с 25 евро на человека.
Но всего в 10-15 минутах пешком или на автобусе от Старого города ситуация меняется: цены становятся куда более демократичными.
Пример:
Завтрак в пекарне "Babic" (бурек с сыром или шпинатом) — 2,30 евро.
Обед в Food Bar Dubrovnik — фокачча с мортаделлой и картофель фри из батата за 6,50 евро.
Ужин в Sandwich Bar Pile — традиционные балканские Ćevapi с лепёшкой и соусами за 6,50 евро.
Итого — целый день питания за 15-16 евро.
Самые высокие цены — в Старом городе.
Национальное блюдо региона — Ćevapi.
Вина и оливковое масло местного производства входят в основу многих блюд.
Пекарни и булочные работают с утра и спасают бюджетных туристов.
Средний ужин в недорогом ресторане обойдётся в 30 евро с человека, в премиальном — от 100 евро и выше.
Планируйте бюджет питания заранее: Дубровник может быть дороже Парижа.
Не ограничивайтесь Старым городом: за его пределами — цены и порции приятнее.
Берите бурек на завтрак: дешево, сытно, вкусно.
Ищите Ćevapi - недорогая альтернатива кебабу и отличный ночной перекус.
Позвольте себе хотя бы один дорогой ужин - ради атмосферы и вида.
Сколько стоит бюджетное питание в Дубровнике на день?
Около 15-20 евро, если питаться в пекарнях и маленьких барах за пределами Старого города.
Что попробовать обязательно?
Бурек в пекарне.
Ćevapi в лепёшке.
Морепродукты.
Домашнее вино.
Можно ли найти уличную еду?
Классической уличной еды мало, но есть закусочные и бары с сэндвичами и мясом на гриле.
Стоит ли тратить деньги на дорогие рестораны?
Если бюджет позволяет — да. Атмосфера, сервис и виды делают трапезу частью путешествия.
