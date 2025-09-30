Туристический шенген по-арабски: что изменится с появлением GCC Grand Visa

Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) готовится к исторической новинке для туризма — запуску единой туристической визы. Пилотный этап программы под названием GCC Grand Tourist Visa начнётся в четвёртом квартале 2025 года и объединит шесть стран региона в единое пространство для путешественников.

Бахрейн улицы

Что известно о новой визе

О запуске сообщил министр экономики и туризма ОАЭ Абдалла бен Тук Аль Марри. По его словам, единая виза станет инструментом региональной интеграции и повысит привлекательность Персидского залива как одного туристического направления.

Документ позволит иностранным путешественникам посетить сразу несколько стран:

Объединённые Арабские Эмираты,

Саудовскую Аравию,

Бахрейн,

Катар,

Оман,

Кувейт.

Стоимость и срок действия визы пока не объявлены. Полноценный запуск системы намечен на более поздний срок, но точная дата будет названа позже.

Почему это важно для региона

Сегодня каждая страна Залива требует отдельного визового оформления. Это усложняет маршруты и делает поездки дороже. Новая система упростит процесс: туристу достаточно будет одного документа, чтобы свободно перемещаться по шести государствам.

Ожидается, что основной поток гостей придётся на ОАЭ и Саудовскую Аравию, где уже сформирована инфраструктура для массового туризма.

Туристическая статистика

В 2024 году только в ОАЭ приехали 3,3 млн гостей из стран ССАГПЗ, что составило 11% всех постояльцев отелей.

Страна Количество туристов (2024) Доля от общего потока в ОАЭ Саудовская Аравия 1,9 млн ~58% Оман 777 тыс. ~23% Кувейт 381 тыс. ~11% Бахрейн 123 тыс. ~4% Катар 93 тыс. ~3%

Эти цифры показывают, что единая виза не только укрепит связи между странами, но и создаст новые возможности для роста числа международных туристов.

А что если проект заработает полностью

Если единая виза станет полноценной реальностью, регион сможет конкурировать с Европой и Юго-Восточной Азией за внимание путешественников. Туристы смогут строить маршруты "от Дубая до Маската" или "от Эр-Рияда до Дохи", тратя деньги в разных странах, что обеспечит рост экономики и развитие гостиничного бизнеса.

Плюсы и минусы для туристов

Плюсы Минусы Один документ на 6 стран Пока неизвестна стоимость Упрощение маршрутов и логистики Возможные ограничения на срок пребывания Рост доступности региона Этап внедрения может сопровождаться сбоями Новые возможности для туроператоров Неясные условия для мультивизовых въездов

FAQ

Когда стартует единая виза?

Пилотный запуск — в 4 квартале 2025 года.

Какие страны входят в систему?

ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Бахрейн и Оман.

Будет ли она похожа на шенгенскую?

Да, принцип тот же: одна виза — несколько стран. Но правила и стоимость пока не озвучены.

Мифы и правда

Миф: виза позволит работать в странах Залива.

Правда: речь идёт только о туристических поездках.

Миф: виза будет бесплатной.

Правда: стоимость ещё не объявлена, но платёжная модель неизбежна.

Миф: все страны Залива уже открыты для безвизового въезда.

Правда: условия различаются, и часто оформление визы занимает время.