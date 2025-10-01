Снежный сезон с подвохом: билеты и туры дорожают быстрее, чем вы думаете

Осенне-зимний туристический сезон всегда сопровождается ожиданиями и прогнозами, ведь именно в это время многие россияне планируют отдых за границей. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян поделился оценкой ситуации и рассказал, что будет влиять на стоимость путешествий, а также как изменится рынок в ближайшие месяцы.
Эксперты отмечают, что в конце года национальная валюта часто теряет позиции. Это связано с объективными факторами: бюджетными выплатами, налоговыми периодами, потребностью государства в дополнительных ресурсах. В этом году давление усилилось и из-за отмены обязательной репатриации валютной выручки. Всё это формирует условия, при которых рубль может продолжить ослабевать.
"Туристам, планирующим поездки, рекомендуется обратить на это внимание и покупать валюту под поездки уже сейчас", — пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян.
Таким образом, тем, кто заранее планирует зимний отдых, стоит задуматься о покупке долларов или евро ещё до активного роста цен.
На первый взгляд, сезонное снижение стоимости путёвок могло бы показаться логичным. Однако, как подчеркивает Мурадян, туроператоры подходят к формированию предложений осторожно. Нет условий для массового демпинга — конкуренция смещается не в сторону цен, а в сторону качества и расширения ассортимента. Особенно это касается направлений Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, популярных у российских туристов в зимние месяцы.
|Регион
|Факторы роста цен
|Привлекательные особенности
|Юго-Восточная Азия
|Слабый рубль, рост спроса
|Тропический климат, пляжный отдых, экзотическая кухня
|Ближний Восток
|Авиационные ограничения, высокая загрузка отелей
|Круглогодичное солнце, шопинг, СПА-курорты
|Европа
|Визовые вопросы, валютные колебания
|Культурные туры, горнолыжные курорты
|Китай
|Удешевление перелётов из-за безвиза
|История, гастрономия, экскурсионные маршруты
Забронировать тур заранее и оплатить валюту до скачков курса.
Рассмотреть ночные перелёты — билеты на них дешевле.
Выбирать пакетные туры, где включены перелёт, страховка и трансфер.
Обратить внимание на альтернативные аэропорты вылета.
Использовать бонусные программы авиакомпаний и банковские мили.
Ошибка: ждать горящих туров зимой.
Последствие: цены не снижаются, выбор ограничен.
Альтернатива: бронирование заранее через крупных операторов.
Ошибка: оплачивать поездку только в рублях в последний момент.
Последствие: потеря денег на скачке валюты.
Альтернатива: купить валюту заранее или выбрать туроператора с фиксированной ценой.
В случае укрепления национальной валюты туры могут подешеветь, однако операторы редко снижают цены уже в разгар сезона. Максимум — предложат бонусы в виде бесплатных экскурсий или апгрейда отеля.
Как выбрать направление зимой?
Определитесь с целями: пляж, экскурсии или горные лыжи. Для экзотики выбирайте Азию, для горнолыжных туров — Европу или Кавказ.
Что лучше: самостоятельная поездка или турпакет?
Турпакеты выгоднее при перелётах и гарантируют страховку. Самостоятельный формат подходит опытным путешественникам, готовым сравнивать цены на жильё и билеты.
Миф: зимой можно купить горящие туры по низкой цене.
Правда: спрос стабилен, демпинг отсутствует.
Миф: курс валюты не влияет на туры.
Правда: цены напрямую зависят от доллара и евро.
ОАЭ планируют открыть новые СПА-курорты к зимнему сезону.
В Таиланде активно внедряют цифровые визы, что упрощает въезд.
Ещё десять лет назад зима считалась "низким" сезоном для выездного туризма. Туроператоры предлагали акции, чтобы заполнить самолёты. Ситуация изменилась: с ростом доходов и расширением географии отдыха зимние месяцы стали для россиян временем активных поездок.
Тубероза - цветок с волшебным ароматом, известный как королева ночи. Узнайте о её особенностях, уходе и легендах, связанных с этим удивительным растением.