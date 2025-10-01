Снежный сезон с подвохом: билеты и туры дорожают быстрее, чем вы думаете

Осенне-зимний туристический сезон всегда сопровождается ожиданиями и прогнозами, ведь именно в это время многие россияне планируют отдых за границей. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян поделился оценкой ситуации и рассказал, что будет влиять на стоимость путешествий, а также как изменится рынок в ближайшие месяцы.

Как курс рубля влияет на отпускные планы

Эксперты отмечают, что в конце года национальная валюта часто теряет позиции. Это связано с объективными факторами: бюджетными выплатами, налоговыми периодами, потребностью государства в дополнительных ресурсах. В этом году давление усилилось и из-за отмены обязательной репатриации валютной выручки. Всё это формирует условия, при которых рубль может продолжить ослабевать.

"Туристам, планирующим поездки, рекомендуется обратить на это внимание и покупать валюту под поездки уже сейчас", — пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Таким образом, тем, кто заранее планирует зимний отдых, стоит задуматься о покупке долларов или евро ещё до активного роста цен.

Почему цены на туры не спешат падать

На первый взгляд, сезонное снижение стоимости путёвок могло бы показаться логичным. Однако, как подчеркивает Мурадян, туроператоры подходят к формированию предложений осторожно. Нет условий для массового демпинга — конкуренция смещается не в сторону цен, а в сторону качества и расширения ассортимента. Особенно это касается направлений Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, популярных у российских туристов в зимние месяцы.

Сравнение направлений

Регион Факторы роста цен Привлекательные особенности Юго-Восточная Азия Слабый рубль, рост спроса Тропический климат, пляжный отдых, экзотическая кухня Ближний Восток Авиационные ограничения, высокая загрузка отелей Круглогодичное солнце, шопинг, СПА-курорты Европа Визовые вопросы, валютные колебания Культурные туры, горнолыжные курорты Китай Удешевление перелётов из-за безвиза История, гастрономия, экскурсионные маршруты Советы шаг за шагом: как сэкономить на зимнем отпуске Забронировать тур заранее и оплатить валюту до скачков курса. Рассмотреть ночные перелёты — билеты на них дешевле. Выбирать пакетные туры, где включены перелёт, страховка и трансфер. Обратить внимание на альтернативные аэропорты вылета. Использовать бонусные программы авиакомпаний и банковские мили. Ошибка → Последствие → Альтернатива Ошибка: ждать горящих туров зимой.

Последствие: цены не снижаются, выбор ограничен.

Альтернатива: бронирование заранее через крупных операторов.

Ошибка: оплачивать поездку только в рублях в последний момент.

Последствие: потеря денег на скачке валюты.

Альтернатива: купить валюту заранее или выбрать туроператора с фиксированной ценой. А что если рубль укрепится? В случае укрепления национальной валюты туры могут подешеветь, однако операторы редко снижают цены уже в разгар сезона. Максимум — предложат бонусы в виде бесплатных экскурсий или апгрейда отеля. FAQ Как выбрать направление зимой?

Определитесь с целями: пляж, экскурсии или горные лыжи. Для экзотики выбирайте Азию, для горнолыжных туров — Европу или Кавказ. Что лучше: самостоятельная поездка или турпакет?

Турпакеты выгоднее при перелётах и гарантируют страховку. Самостоятельный формат подходит опытным путешественникам, готовым сравнивать цены на жильё и билеты. Мифы и правда Миф: зимой можно купить горящие туры по низкой цене.

Правда: спрос стабилен, демпинг отсутствует.

Миф: курс валюты не влияет на туры.

Правда: цены напрямую зависят от доллара и евро. Интересные факты ОАЭ планируют открыть новые СПА-курорты к зимнему сезону. В Таиланде активно внедряют цифровые визы, что упрощает въезд. Исторический контекст Ещё десять лет назад зима считалась "низким" сезоном для выездного туризма. Туроператоры предлагали акции, чтобы заполнить самолёты. Ситуация изменилась: с ростом доходов и расширением географии отдыха зимние месяцы стали для россиян временем активных поездок.