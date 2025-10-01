Турция теряет туристов: Египет и новые конкуренты рвут привычный рынок на части

Туристический рынок Турции переживает непростые времена: привычный поток отдыхающих постепенно ослабевает. Всё больше путешественников, включая россиян, переключаются на альтернативные направления, и в первую очередь на Египет. Об этом говорили участники Стамбульской туристической ярмарки ITF, где подвели итоги сезона 2025 года и обсудили перспективы 2026-го.

Во время панельной дискуссии старший директор по закупкам продукции компании Odeontours Эгемен Тунчел поделился своим взглядом на ситуацию. По его словам, компания перевезла в 2025 году 3,75 млн туристов из 14 стран. На Турцию пришлось около 1,6 млн гостей, а с учётом внутреннего рынка — 1,7 млн. Однако несмотря на внушительные цифры, без трудностей не обошлось.

"2025 год выдался трудным, и некоторые вещи пошли не так", — отметил старший директор по закупкам продукции компании Odeontours Эгемен Тунчел.

Египет и новые конкуренты Турции

Главным вызовом для турецкой индустрии стало усиление Египта. Эта страна уже давно перестала быть исключительно "бюджетным" вариантом, а круглогодичный туризм позволяет ей уверенно переманивать часть клиентов.

"Он начинает привлекать всё больше пассажиров из наших рынков-источников. Эта тенденция, похоже, сохранится", — сказал старший директор по закупкам продукции компании Odeontours Эгемен Тунчел.

По словам эксперта, задача туроператоров сегодня не продавать дешёвый отдых, а предлагать продукт с высокой добавленной стоимостью — отели, способные удивить качеством сервиса и инфраструктуры.

Почему Турция теряет позиции

Ключевая причина — инфляция. В июле 2025 года цены в Турции выросли на 33,5% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего подорожали туризм и общепит. Отели и рестораны прибавили 34% за год, а если смотреть средний рост за последние 12 месяцев, он составил почти 48%.

Жители Турции сами отмечают, что за два года цены в кафе и ресторанах выросли в 5 раз и более. Для туристов это означает, что привычный "доступный отдых" в Турции постепенно становится дорогим удовольствием.

А что если Турция изменит стратегию?

Если турецкий рынок начнёт активно развивать новые регионы и инвестировать в улучшение качества отелей, ситуация может кардинально измениться. Турция способна предложить больше, чем пляжный отдых: лечебные курорты, винные маршруты, горнолыжные курорты в Каппадокии и восточных регионах.

Плюсы и минусы Турции и Египта

Страна Плюсы Минусы Турция развитая инфраструктура, близость к России, множество прямых рейсов высокая инфляция, рост цен, ограниченность направлений Египет круглогодичный сезон, низкая стоимость перелётов, уникальные экскурсии (пирамиды, Нил) сервис уступает премиум-отелям Турции, политическая нестабильность в ряде регионов FAQ Как выбрать тур: Турция или Египет?

Если важен сервис и удобство перелётов — Турция. Если приоритетом является цена и солнце круглый год — Египет. Что лучше для семьи с детьми?

Турция с её семейными отелями "всё включено" и развитой инфраструктурой. Египет подойдёт больше для активного отдыха и экскурсионных поездок. Мифы и правда Миф: Египет подходит только для дешёвого отдыха.

Правда: сегодня есть премиальные отели уровня 5*, которые составляют конкуренцию Турции. Факт За два года цены в турецких ресторанах выросли в пять раз. Исторический контекст 2024 год — стабильное падение доли Турции в продажах при росте Египта.

2025 год — переломный момент: Египет стал серьёзным конкурентом Анталье.

2026 год — прогнозируется дальнейшее перераспределение туристических потоков.