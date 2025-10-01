Турция теряет туристов: Египет и новые конкуренты рвут привычный рынок на части

Туристический рынок Турции переживает непростые времена: привычный поток отдыхающих постепенно ослабевает. Всё больше путешественников, включая россиян, переключаются на альтернативные направления, и в первую очередь на Египет. Об этом говорили участники Стамбульской туристической ярмарки ITF, где подвели итоги сезона 2025 года и обсудили перспективы 2026-го.
Во время панельной дискуссии старший директор по закупкам продукции компании Odeontours Эгемен Тунчел поделился своим взглядом на ситуацию. По его словам, компания перевезла в 2025 году 3,75 млн туристов из 14 стран. На Турцию пришлось около 1,6 млн гостей, а с учётом внутреннего рынка — 1,7 млн. Однако несмотря на внушительные цифры, без трудностей не обошлось.
"2025 год выдался трудным, и некоторые вещи пошли не так", — отметил старший директор по закупкам продукции компании Odeontours Эгемен Тунчел.
Главным вызовом для турецкой индустрии стало усиление Египта. Эта страна уже давно перестала быть исключительно "бюджетным" вариантом, а круглогодичный туризм позволяет ей уверенно переманивать часть клиентов.
"Он начинает привлекать всё больше пассажиров из наших рынков-источников. Эта тенденция, похоже, сохранится", — сказал старший директор по закупкам продукции компании Odeontours Эгемен Тунчел.
По словам эксперта, задача туроператоров сегодня не продавать дешёвый отдых, а предлагать продукт с высокой добавленной стоимостью — отели, способные удивить качеством сервиса и инфраструктуры.
Ключевая причина — инфляция. В июле 2025 года цены в Турции выросли на 33,5% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего подорожали туризм и общепит. Отели и рестораны прибавили 34% за год, а если смотреть средний рост за последние 12 месяцев, он составил почти 48%.
Жители Турции сами отмечают, что за два года цены в кафе и ресторанах выросли в 5 раз и более. Для туристов это означает, что привычный "доступный отдых" в Турции постепенно становится дорогим удовольствием.
Если турецкий рынок начнёт активно развивать новые регионы и инвестировать в улучшение качества отелей, ситуация может кардинально измениться. Турция способна предложить больше, чем пляжный отдых: лечебные курорты, винные маршруты, горнолыжные курорты в Каппадокии и восточных регионах.
|Страна
|Плюсы
|Минусы
|Турция
|развитая инфраструктура, близость к России, множество прямых рейсов
|высокая инфляция, рост цен, ограниченность направлений
|Египет
|круглогодичный сезон, низкая стоимость перелётов, уникальные экскурсии (пирамиды, Нил)
|сервис уступает премиум-отелям Турции, политическая нестабильность в ряде регионов
Как выбрать тур: Турция или Египет?
Если важен сервис и удобство перелётов — Турция. Если приоритетом является цена и солнце круглый год — Египет.
Что лучше для семьи с детьми?
Турция с её семейными отелями "всё включено" и развитой инфраструктурой. Египет подойдёт больше для активного отдыха и экскурсионных поездок.
Миф: Египет подходит только для дешёвого отдыха.
Правда: сегодня есть премиальные отели уровня 5*, которые составляют конкуренцию Турции.
За два года цены в турецких ресторанах выросли в пять раз.
2024 год — стабильное падение доли Турции в продажах при росте Египта.
2025 год — переломный момент: Египет стал серьёзным конкурентом Анталье.
2026 год — прогнозируется дальнейшее перераспределение туристических потоков.
