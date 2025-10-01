Турция теряет туристов: Египет и новые конкуренты рвут привычный рынок на части

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:26
Туризм

Туристический рынок Турции переживает непростые времена: привычный поток отдыхающих постепенно ослабевает. Всё больше путешественников, включая россиян, переключаются на альтернативные направления, и в первую очередь на Египет. Об этом говорили участники Стамбульской туристической ярмарки ITF, где подвели итоги сезона 2025 года и обсудили перспективы 2026-го.

Прогулка друх девушек по берегу
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Прогулка друх девушек по берегу

Во время панельной дискуссии старший директор по закупкам продукции компании Odeontours Эгемен Тунчел поделился своим взглядом на ситуацию. По его словам, компания перевезла в 2025 году 3,75 млн туристов из 14 стран. На Турцию пришлось около 1,6 млн гостей, а с учётом внутреннего рынка — 1,7 млн. Однако несмотря на внушительные цифры, без трудностей не обошлось.

"2025 год выдался трудным, и некоторые вещи пошли не так", — отметил старший директор по закупкам продукции компании Odeontours Эгемен Тунчел.

Египет и новые конкуренты Турции

Главным вызовом для турецкой индустрии стало усиление Египта. Эта страна уже давно перестала быть исключительно "бюджетным" вариантом, а круглогодичный туризм позволяет ей уверенно переманивать часть клиентов.

"Он начинает привлекать всё больше пассажиров из наших рынков-источников. Эта тенденция, похоже, сохранится", — сказал старший директор по закупкам продукции компании Odeontours Эгемен Тунчел.

По словам эксперта, задача туроператоров сегодня не продавать дешёвый отдых, а предлагать продукт с высокой добавленной стоимостью — отели, способные удивить качеством сервиса и инфраструктуры.

Почему Турция теряет позиции

Ключевая причина — инфляция. В июле 2025 года цены в Турции выросли на 33,5% по сравнению с прошлым годом. Сильнее всего подорожали туризм и общепит. Отели и рестораны прибавили 34% за год, а если смотреть средний рост за последние 12 месяцев, он составил почти 48%.

Жители Турции сами отмечают, что за два года цены в кафе и ресторанах выросли в 5 раз и более. Для туристов это означает, что привычный "доступный отдых" в Турции постепенно становится дорогим удовольствием.

А что если Турция изменит стратегию?

Если турецкий рынок начнёт активно развивать новые регионы и инвестировать в улучшение качества отелей, ситуация может кардинально измениться. Турция способна предложить больше, чем пляжный отдых: лечебные курорты, винные маршруты, горнолыжные курорты в Каппадокии и восточных регионах.

Плюсы и минусы Турции и Египта

Страна Плюсы Минусы
Турция развитая инфраструктура, близость к России, множество прямых рейсов высокая инфляция, рост цен, ограниченность направлений
Египет круглогодичный сезон, низкая стоимость перелётов, уникальные экскурсии (пирамиды, Нил) сервис уступает премиум-отелям Турции, политическая нестабильность в ряде регионов

FAQ

Как выбрать тур: Турция или Египет?
Если важен сервис и удобство перелётов — Турция. Если приоритетом является цена и солнце круглый год — Египет.

Что лучше для семьи с детьми?
Турция с её семейными отелями "всё включено" и развитой инфраструктурой. Египет подойдёт больше для активного отдыха и экскурсионных поездок.

Мифы и правда

  • Миф: Египет подходит только для дешёвого отдыха.
    Правда: сегодня есть премиальные отели уровня 5*, которые составляют конкуренцию Турции.

Факт

За два года цены в турецких ресторанах выросли в пять раз.

Исторический контекст

  • 2024 год — стабильное падение доли Турции в продажах при росте Египта.

  • 2025 год — переломный момент: Египет стал серьёзным конкурентом Анталье.

  • 2026 год — прогнозируется дальнейшее перераспределение туристических потоков.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
В Госдуме ответили на заявление Орбана о превосходстве Европы над Россией
