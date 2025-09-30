От Голливуда до китайского театра: почему даже главные достопримечательности Лос-Анджелеса пустуют

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Этим летом Лос-Анджелес оказался в центре тревожной тенденции — число международных туристов снизилось почти на 8% за три месяца. Это более 170 тысяч гостей меньше по сравнению с прошлым годом. На первый взгляд кажется, что городу с Голливудом, пляжами и культовыми достопримечательностями не грозит дефицит внимания, но реальность оказалась иной.

Лос-Анджелес
Фото: commons.wikimedia.org by Tomwsulcer, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Лос-Анджелес

Причины кроются не только в погоде и экономике, но и в череде негативных новостей, которые сформировали у потенциальных гостей неблагоприятный образ региона. Пожары в начале года, жёсткие миграционные рейды летом и колебания торговой политики сделали своё дело.

Как меняется туристический поток

Согласно Visit California, в августе 2025-го туристический поток снизился ещё сильнее — на 7,5% по сравнению с тем же месяцем 2024-го. Особенно заметно падение приезжих из Канады — минус 32% всего за лето.

"Мы повредили нашим канадским друзьям действиями, которые предприняла администрация. Это понятно", — сказал мэр Палм-Спрингс Рон де Харт.

Приток туристов из Китая, Германии, Австралии и Индии тоже ослаб, тогда как из Мексики гостей стало на 5% больше.

Экономика города под давлением

На Голливудском бульваре, где раньше толпы арендовали спорткары и выстраивались у музеев, теперь пустыннее.

"Когда-то здесь мы стояли плечом к плечу," — сказал сотрудник Ride Like A Star Салим Осман.

Продажи сувениров просели, а аренда автомобилей и экскурсионных автобусов приносит меньше прибыли. Даже культовый Китайский театр TCL и музей Мадам Тюссо отмечают упавший интерес.

По словам директора аэропорта Лонг-Бич, Синтии Гидри, пассажиропоток снизился на 10,5%. При этом к Олимпиаде 2028 года власти ищут новые источники дохода — от ресторанов до магазинов в терминалах.

Советы шаг за шагом

Как можно смягчить кризис в туризме:

  1. Разработать новые пакеты для внутреннего туризма (семейные поездки, staycation).
  2. Привлечь авиакомпании скидками и льготами для увеличения рейсов.
  3. Сделать акцент на "безопасном отдыхе" в рекламе для международной аудитории.
  4. Подготовить специальные культурные события перед Олимпиадой, чтобы стимулировать бронирования заранее.

А что если…

А что если падение интереса продлится до Олимпиады 2028? Тогда Лос-Анджелес рискует встретить Игры с пустыми отелями и бюджетными проблемами. Однако, если заранее скорректировать стратегию, город может превратить это в шанс укрепить внутренний туризм и создать устойчивую модель развития.

FAQ

Как выбрать лучший сезон для поездки в Лос-Анджелес?
Осень и весна мягче по климату и менее перегружены туристами.

Сколько стоит аренда спорткара на Голливудском бульваре?
Около $200 в час, но сейчас цены могут меняться из-за снижения спроса.

Что лучше: крупные аттракционы или локальные туры?
В условиях кризиса выгоднее комбинировать: тематические парки плюс прогулки по районам ЛА.

Мифы и правда

  • Миф: Туризм в Калифорнии всегда растёт.
    Правда: Даже крупнейшие направления подвержены падению спроса.
  • Миф: Канадцы — постоянные гости Калифорнии.
    Правда: Политика и тарифы могут резко изменить их интерес.
  • Миф: Олимпиада автоматически привлечёт туристов.
    Правда: Без правильной подготовки даже крупные события не гарантируют приток туристов.

3 интересных факта

  1. В 2024 году туристы оставили в Калифорнии $157,3 млрд.
  2. Минимальная зарплата работников отелей в ЛА вырастет до $30 в час к 2028 году.
  3. Йосемитский парк потерял до 50% бронирований к Дню памяти в этом году.

Исторический контекст

  • После Олимпиады 1984 года город стал символом туризма, но удерживать позиции всегда сложно.
  • В 1990-е Лос-Анджелес пережил спад туризма из-за землетрясений и преступности.
  • Кризисы 11 сентября 2001 года и пандемия 2019-21 года в США показали, как быстро поток может обрушиться.

Уточнения

Лос-А́нджелес (англ. Los Angeles ) — город на юге штата Калифорния, США. Город является административным центром одноимённого округа, а также центром Большого Лос-Анджелеса — агломерации с населением порядка 13 млн человек.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
