От Голливуда до китайского театра: почему даже главные достопримечательности Лос-Анджелеса пустуют

Этим летом Лос-Анджелес оказался в центре тревожной тенденции — число международных туристов снизилось почти на 8% за три месяца. Это более 170 тысяч гостей меньше по сравнению с прошлым годом. На первый взгляд кажется, что городу с Голливудом, пляжами и культовыми достопримечательностями не грозит дефицит внимания, но реальность оказалась иной.
Причины кроются не только в погоде и экономике, но и в череде негативных новостей, которые сформировали у потенциальных гостей неблагоприятный образ региона. Пожары в начале года, жёсткие миграционные рейды летом и колебания торговой политики сделали своё дело.
Согласно Visit California, в августе 2025-го туристический поток снизился ещё сильнее — на 7,5% по сравнению с тем же месяцем 2024-го. Особенно заметно падение приезжих из Канады — минус 32% всего за лето.
"Мы повредили нашим канадским друзьям действиями, которые предприняла администрация. Это понятно", — сказал мэр Палм-Спрингс Рон де Харт.
Приток туристов из Китая, Германии, Австралии и Индии тоже ослаб, тогда как из Мексики гостей стало на 5% больше.
На Голливудском бульваре, где раньше толпы арендовали спорткары и выстраивались у музеев, теперь пустыннее.
"Когда-то здесь мы стояли плечом к плечу," — сказал сотрудник Ride Like A Star Салим Осман.
Продажи сувениров просели, а аренда автомобилей и экскурсионных автобусов приносит меньше прибыли. Даже культовый Китайский театр TCL и музей Мадам Тюссо отмечают упавший интерес.
По словам директора аэропорта Лонг-Бич, Синтии Гидри, пассажиропоток снизился на 10,5%. При этом к Олимпиаде 2028 года власти ищут новые источники дохода — от ресторанов до магазинов в терминалах.
Как можно смягчить кризис в туризме:
А что если падение интереса продлится до Олимпиады 2028? Тогда Лос-Анджелес рискует встретить Игры с пустыми отелями и бюджетными проблемами. Однако, если заранее скорректировать стратегию, город может превратить это в шанс укрепить внутренний туризм и создать устойчивую модель развития.
Как выбрать лучший сезон для поездки в Лос-Анджелес?
Осень и весна мягче по климату и менее перегружены туристами.
Сколько стоит аренда спорткара на Голливудском бульваре?
Около $200 в час, но сейчас цены могут меняться из-за снижения спроса.
Что лучше: крупные аттракционы или локальные туры?
В условиях кризиса выгоднее комбинировать: тематические парки плюс прогулки по районам ЛА.
Уточнения
Лос-А́нджелес (англ. Los Angeles ) — город на юге штата Калифорния, США. Город является административным центром одноимённого округа, а также центром Большого Лос-Анджелеса — агломерации с населением порядка 13 млн человек.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.