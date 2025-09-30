Турбулентность больше не загадка: учёные раскрыли секрет хаотичных потоков

Турбулентность — явление, которое встречается буквально повсюду: от океанских течений до полётов на самолёте. Несмотря на то, что физики изучают её уже более века, многие процессы до сих пор остаются трудными для объяснения.
Недавнее исследование, проведённое учёными из Калифорнийского университета и Университета Осло, предложило новую математическую модель, которая позволяет глубже понять природу турбулентных потоков. Результаты были опубликованы в журнале Physical Review Research.
В обычных условиях воздух и вода движутся плавно, пока не сталкиваются с препятствиями. Тогда поток начинает закручиваться, образуя вихри. Для пилотов это особенно заметно, когда самолёт попадает в зону турбулентности. Но математически описать такие процессы непросто: модели оказываются нелинейными, а решения нестабильными.
"Большинство процессов, которые мы находим в природе являются бурные — не имеет значения, если поток из самолета, что заставляет затянуть ремни безопасности, или потока в ручей", — сказал профессор математики Бьерн Бирнир.
Учёные объясняют: главная трудность в том, что привычные формулы не учитывают вероятностный характер таких явлений. Поэтому долгое время физикам приходилось полагаться на наблюдения и статистику.
Авторы исследования разделили турбулентный поток на несколько стадий, каждая из которых имеет свои особенности:
Такой подход позволяет описывать разные типы турбулентности отдельно и предсказывать, как они будут взаимодействовать.
Если рассматривать практическую сторону, то новая модель может быть полезна для авиации:
А что если новая модель станет основой для глобальных прогнозов? Тогда карты погоды смогут показывать не только облака и осадки, но и вероятные зоны турбулентности. Это позволит пилотам заранее выбирать более спокойные маршруты, а авиакомпаниям экономить топливо, избегая лишних манёвров.
Как выбрать безопасный рейс?
Обратите внимание на время суток и маршруты. Чаще всего турбулентность возникает над горами и в грозовых зонах.
Сколько стоит внедрение таких моделей в авиации?
Точные цифры зависят от авиакомпании, но речь идёт о миллионах долларов на оборудование и ПО.
Что лучше: новые модели или старые прогнозы?
Лучший результат достигается при их сочетании: классические методы дают общую картину, а новая модель уточняет детали.
Уточнения
Турбуле́нтность (от лат. turbulentus — бурный, беспорядочный), турбуле́нтное тече́ние — явление, когда при увеличении скорости течения жидкости (или газа) образуются нелинейные фрактальные волны. Они возникают чаще всего либо на границе, у стенки, и/или при разрушении или опрокидывании волны.
