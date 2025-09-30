Курорт Роза Хутор инициирует создание межгосударственного горного туристического маршрута на пространстве СНГ

Вместе с участниками Евразийского альянса горных курортов "Роза Хутор" форсирует развитие горного туризма на рынке государств-членов Содружества Независимых Государств.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор Межгосударственный горный туристский маршрут

Инициативу по созданию межгосударственного горного туристского маршрута на экспертном и правительственном уровнях обсудят в ходе Международного туристического форума Travel Hub "Содружество". Мероприятие под эгидой Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ проходит с 1 по 3 октября в столице Республики Дагестан Махачкале.

Ключевым событием форума станет пленарная сессия "Год горного туризма в СНГ": новые горизонты сотрудничества". Ее модератором выступит директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов, а в качестве спикера — заместитель генерального директора курорта "Роза Хутор" по международным отношения и туризму Сергей Хворостяный.

По данным Всемирной туристкой организации, туризм в горах занимает второе место по популярности среди туристов по всему миру, уступая лишь морским курортам. Конкурентным преимуществом СНГ в горном туризме является плотное сосредоточение на территории его государств самых впечатляющих горных массивов: Кавказа, Памира, Арагаца, Тянь-Шаня и Алтая. Горные регионы обладают значительным туристским потенциалом и зачастую имеют трансграничный характер. При этом доля, которую занимают граждане стран СНГ в общем объеме поездок на горные курорты стран Содружества, относительно невелика, в то время как потенциал роста международного туризма на региональном рынке СНГ значителен.

"Развитие международного сотрудничества является одним из стратегических приоритетов деятельности горного курорта "Роза Хутор". За восемь месяцев текущего года в гостиницах курорта остановилось представители 102 иностранных государств — более 11 000 гостей, что на 20% уже превышает показатель всего прошлого 2024 года. Конечно, мы рады туристам из государств-участников СНГ, доля которых в определенные периоды составляет до 65% от общего числа иностранных гостей", — отмечает Сергей Хворостяный.

Для изменения ситуации в мае 2025 года на заседании Совета по туризму государств — участников СНГ был принят ряд инициатив, направленных на активизацию совместных усилий для обеспечения устойчивого развития индустрии горного туризма на макрорегиональном рынке.

"Роза Хутор" в течении нескольких лет занимается развитием сотрудничества с партнерами на евразийском пространстве. Курорт стоял у истоков формирования Евразийского Альянса горных курортов (ЕАГК), образованного в 2023 году. В эту организацию входят также курорты Шымбулак и Ой-Карагай (Казахстан), Амирсой (Узбекистан), Шахдаг (Азербайджан). ЕАГК призван создать постоянно действующую платформу для профессионального общения и совместного развития горных курортов Евразии.

Благодаря работе ЕАГК курорты-лидеры ведут профессиональный диалог по самым важным аспектам своей деятельности. В феврале 2026 года в Казахстане состоится III фестиваль горных курортов Альянса (первый прошел в марте 2024 года на курорте "Роза Хутор" (Россия), второй, в марте нынешнего года — на азербайджанском курорте "Шахдаг"). В рамках этого мероприятия пройдет II Евразийский Форум Горного Туризма (ЕФГТ) на котором обсудят практические вопросы развития инфраструктуры горного туризма на природных территориях. Лучшие представители демо-команд курортов станут участниками II Открытого чемпионата среди инструкторов и инструкторских команд. В рамках работы корпоративного университета ЕАГК пройдут дискуссии об эффективности работы служб канатных дорог, спасателей, школ горнолыжных инструкторов и управлений активного туризма. Вся информация о текущей работе и планах Альянса, включая единый календарь спортивных и культурных событий, размещена на интернет платформе eagk. org.

В программу форума Travel Hub Содружество включено открытое заседание Совета Экспертов по устойчивому развитию ЕАГК, на котором инициатива по созданию Межгосударственного горного туристического маршрута получит всестороннее рассмотрение как инструмент объединения усилий участников туристской индустрии и национальных регуляторов стран региона для обеспечения устойчивого роста горного туризма на пространстве СНГ.

"Горные путешествия будут происходить и без специальных усилий со стороны крупнейших участников индустрии, вопрос лишь в доступности, качестве и безопасности этого вида туристского опыта. Если рассматривать горный туризм как индустрию и вкладываться в ее рост, то необходимо рассматривать горную природу как ключевой туристский ресурс, без которого производство туристских услуг в этом секторе просто невозможно. Поэтому использовать этот ресурс надо бережливо и бережно, иначе горно-туристская дестинация зачахнет и инвестиции в ее инфраструктуру пойдут прахом. Этим принципом мы руководствуемся на курорте "Роза Хутор" и эту парадигму предлагаем сделать опорной при рассмотрении вызовов и перспектив устойчивого развития горного туризма на общем рынке стран Содружества", — говорит Дмитрий Колосов, директор по устойчивому развитию курорта "Роза Хутор".

В ходе форума Travel Hub "Содружество" представители входящих в ЕАГК горных курортов поделятся основами своего стратегического лидерства на национальных рынках стран СНГ.