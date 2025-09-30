Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Забудьте про банальное пюре: картофель-гармошка удивит вкусом и видом на тарелке
Жёлтый SOS на листьях: простой чек-лист шагов, что реально спасают растения от беды
Листопад меняют на пальмы: школьные каникулы разрываются между Петербургом и пляжами ОАЭ
Старые танки получают новую жизнь: как из Т-72 делают боевые машины поддержки танков
Курорт Роза Хутор инициирует создание межгосударственного горного туристического маршрута на пространстве СНГ
Радио MAXIMUM привезёт в Россию группу Kings of Thrash: на сцену выйдут MEGA-звездыамериканского трэш-металла
Всего 2.5 часа в неделю: сердце работает как мотор, а сон становится крепче
Замена, которой ждут тысячи водителей: но она приходит слишком поздно
Волшебная пятёрка: стрижки, которые делают волосы послушными даже в дождь

Отдых по-русски: доступные направления для ярких впечатлений

2:49
Туризм

Санкт‑Петербург, Калининград, Казань, Нижний Новгород и Уфа — направления, где можно интересно и недорого провести отдых. Об этом рассказал тревел‑эксперт Игорь Синельников в беседе с Pravda.Ru.

туризм
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
туризм

По его словам, Санкт‑Петербург — один из лучших вариантов. Он отметил, что развитая транспортная система делает город доступным для путешественников.

"В Петербурге много поездов, рейсов, шаттлов, а также регулярных авиасообщений. Это дает возможность менять маршрут практически в последний момент. Из‑за высокой конкуренции за жилье цены остаются приятными. Туристическая инфраструктура предлагает массу развлечений для любого бюджета", — пояснил эксперт.

Калининградская область, по его словам, тоже подходит для недорогих путешествий. Синельников подчеркнул удобство логистики и культурную насыщенность региона.

"Светлогорск, Калининградск и сам Калининград отлично подходят для поездок от 3 до 4 дней. Здесь можно совместить пляжный отдых и культурную программу. Организовать поездку просто, а затраты остаются минимальными", — сказал он.

Казань и Нижний Новгород эксперт назвал городами средней ценовой категории, предлагающими богатую культурную программу.

"Казань сочетает в себе старинную архитектуру и современные культурные пространства. Здесь можно посмотреть мечети и соборы, а также познакомиться с местной атмосферой. Нижний Новгород привлекает набережной, архитектурой и историческими памятниками. Это направление подходит как для короткой поездки, так и для отдыха на несколько дней", — отметил Синельников.

Более дорогие маршруты, по его словам, находятся на востоке страны. Он подчеркнул, что Владивосток — особое направление, которое оправдывает траты.

"Владивосток предлагает уникальное сочетание природы, культуры и гастрономии. Это совершенно другой уровень путешествий. Там можно попробовать разнообразную кухню и насладиться уникальными пейзажами. Перелеты стали доступнее благодаря субсидированным программам, что делает это направление более привлекательным", — пояснил эксперт.

Он также рекомендовал Уфу и Башкирию как интересные варианты для краткосрочных и недельных поездок.

"Башкирия и Уфа привлекают туристов особым колоритом и природой. Здесь можно увидеть живописные горы, познакомиться с уникальной культурой региона и насладиться разнообразием впечатлений. Даже короткая поездка на 2–3 дня может стать ярким приключением", — заключил Синельников.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Домашние животные
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев Западные think-tank: крепость Крым — один из самых защищённых регионов планеты Олег Володин Трамп предлагает мягкую оккупацию Газы. ХАМАС решает дилемму смерти с позором или достоинством Любовь Степушова
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
В США оценили воздушное пространство Крыма как одно из самых защищенных в мире
Последние материалы
Когда спорт перестаёт быть честным: Журова о том, что стоит за скандалом Валиевой
Отдых по-русски: доступные направления для ярких впечатлений
Пять смертельных диагнозов авто: ремонт после них съест половину цены, но не вернёт надёжность
Разочарование растет у всех: в ЕС перестали скрывать мнение о членстве Киева
Кавказский мираж жилья: квартиры стоят рядом, но дотянуться до них невозможно
Новосибирск возглавил антирейтинг по росту цен на бензин — цифры говорят сами за себя
Хвостатые психологи, клоуны и генералы: топ-10 пород, без которых россияне не мыслят жизнь
Осень-2025 диктует свои правила: 8 трендов, которые меняют гардероб до неузнаваемости
Стареет быстрее, чем хозяйка: когда клубнику пора переселять с грядки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.