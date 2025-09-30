Когда природа играет в фантастику: места на Земле, которые выглядят как декорации фильма

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

На Земле есть уголки, которые кажутся вышедшими за пределы привычного. Некоторые из этих мест напоминают картины художников, другие — декорации к научно-фантастическим фильмам. Но все они существуют на самом деле и поражают воображение тех, кому посчастливилось их увидеть.

Соссусфлей, долина мёртвых деревьев
Фото: commons.wikimedia.org by Luca Galuzzi (Lucag), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Соссусфлей, долина мёртвых деревьев

Радужные горы Чжанъе Данься, Китай

В китайской провинции Ганьсу земля раскрашена так, будто гигант пролил ведро красок. Волнообразные полосы красного, жёлтого и синего — результат долгой работы осадочных пород, тектонических плит и эрозии. Минералы и железо накапливались здесь больше ста миллионов лет, а ветер и дожди "дорисовали" пейзаж. Сегодня это охраняемый парк с оборудованными смотровыми площадками. Особенно ярко горы сияют на закате, превращаясь в марсианские равнины.

Озеро Хиллиер, Австралия

На острове Мидл расположено озеро, цвет воды которого кажется фотошуткой. Розовый оттенок возникает из-за солёности и микроорганизмов, выделяющих пигменты. Интересно, что вода сохраняет цвет и в колбе. Туристов к берегам не подпускают, чтобы сохранить экосистему, поэтому чаще всего озеро показывают с воздуха — розовое пятно среди зелени эвкалиптов и лазури океана.

Долина мёртвых деревьев (Дедвлей), Намибия

Когда-то здесь текла река, по берегам росли акации. Климат изменился, вода ушла, а деревья не сгнили, а превратились в чёрные скульптуры. Жара и сухость законсервировали их на тысячу лет. Оранжевые дюны вокруг делают пейзаж похожим на кадр из постапокалиптического фильма. Даже опытные путешественники признаются, что такого они больше нигде не видели.

Вулкан Килауэа, Гавайи

На Гавайях можно наблюдать рождение новой земли. Один из самых активных вулканов мира регулярно извергается, а потоки лавы, падая в океан, создают новые участки суши. Для местных это священное место, связанное с богиней Пеле, для учёных — лаборатория вживую, для туристов — спектакль огня, пара и грохота.

Газовый кратер Дарваза, Туркменистан

В центре пустыни Каракумы больше полувека горит кратер, прозванный "Вратами ада". В 1971 году геологи наткнулись на газовую каверну и подожгли её, рассчитывая, что пламя погаснет за несколько дней. Но метан продолжает поступать, и кратер горит до сих пор. Днём это просто провал, а ночью — оранжевое сияние на километры вокруг. Несмотря на удалённость, туристы приезжают увидеть пылающий разлом собственными глазами.

Башня Дьявола, США

Вайоминг хранит монолит, который кажется декорацией к фантастическому фильму. Это останки древнего вулкана: магма застыла вертикальными колоннами, образовав скалу почти 400 метров высотой. Местные легенды объясняли царапины на её поверхности следами когтей мифических существ. Для скалолазов это культовое место, для геологов — пример редкого образования, для туристов — портал в другой мир.

Плюсы и минусы посещения необычных мест

Плюсы Минусы
Неповторимые впечатления и фотографии Труднодоступность и высокая стоимость поездки
Возможность увидеть редкие природные процессы Жёсткие ограничения доступа (экосистемы под охраной)
Прикосновение к истории планеты Экстремальные климатические условия

FAQ

Можно ли купаться в розовом озере Хиллиер?
Нет, доступ к воде ограничен ради защиты экосистемы.

Опасно ли посещать Килауэа?
Туристы посещают смотровые площадки, но извержения наблюдают с безопасного расстояния.

Почему деревья в Дедвлей не разложились?
Из-за экстремальной сухости и жары органика не разлагается, а законсервировалась на века.

Мифы и правда

Миф: Радужные горы нарисованы человеком.
Правда: они образовались естественным путём из осадочных пород и минералов.

Миф: вода в озере Хиллиер окрашена химикатами.
Правда: розовый цвет создают микроорганизмы.

Миф: кратер Дарваза скоро погаснет.
Правда: он горит уже более 50 лет и затухать не собирается.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
