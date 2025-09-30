В ресторанах и отелях России запускают масштабные ревизии: что это значит для клиентов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Российская сфера гостеприимства стоит на пороге масштабных перемен. В 2025 году Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) запускает новый этап оценки ресторанов и отелей по всей стране. По масштабу и принципам проект сопоставим с легендарным "Michelin", но имеет собственные уникальные акценты.

Гость оценивает ресторан
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Гость оценивает ресторан

Главная цель — повысить уровень сервиса и создать понятный ориентир для туристов и гурманов, которые выбирают отели и рестораны в разных регионах.

Как работает система Ферего

Ферего использует методику "тайного гостя". Независимые эксперты под видом обычных посетителей оценивают заведения, проверяя все детали — от бронирования номера или столика до реакции персонала в сложных ситуациях.

"В отличие от традиционных ресторанных премий и рейтингов, где итоговый результат зависит от мнения группы экспертов или массового голосования, мы придерживаемся строгой методологии индивидуальной экспертной оценки, посещая заведение лично", — подчеркнула руководитель Ферего Галина Драгни.

Оценка проводится по сотням параметров: у ресторанов их около 190, у отелейсвыше 390. Внимание уделяется не только кухне и сервировке, но и атмосфере, интерьеру, чистоте, удобству бронирования.

Сравнение систем: Ферего и Michelin

Критерий Michelin Ферего
Формат оценки Звёзды (1-3) Баллы и знак качества
Методика Тайный инспектор Тайный гость + подробный отчёт
Фокус Только рестораны Рестораны и отели
Публикация результатов Гид Michelin "Revizors guide"
Отчёт для участников Нет Есть, с рекомендациями

Ферего не просто награждает лидеров, но и даёт участникам развёрнутый отчёт о плюсах и минусах работы, чтобы помочь улучшить сервис.

Советы шаг за шагом: как заведениям попасть в гид

  1. Подать заявку через сайт Ферего или региональные министерства туризма.

  2. Подготовить персонал к стандартам: внимание к деталям, качество сервиса, реакция на жалобы.

  3. Проверить интерьер, чистоту, удобство бронирования.

  4. Отслеживать обратную связь гостей и устранять недочёты.

  5. После проверки внедрить рекомендации экспертов.

Те, кто выполняет советы, получают знак качества "Федерация ревизоров рекомендует".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: экономия на качестве продуктов.
    Последствие: низкие оценки и потеря клиентов.
    Альтернатива: закупка у проверенных фермерских хозяйств и поставщиков.

  • Ошибка: формальное обучение персонала.
    Последствие: замедленное обслуживание, жалобы гостей.
    Альтернатива: регулярные тренинги и участие сотрудников в мастер-классах.

  • Ошибка: отсутствие гибкости в меню.
    Последствие: гости не находят подходящих блюд.
    Альтернатива: сезонные предложения и блюда для разных диет.

А что если Россия создаст свой Michelin

Такой вопрос уже активно обсуждают в профессиональной среде. Ферего способен стать не просто копией западной модели, а уникальным брендом, где учитываются российские традиции гостеприимства, разнообразие региональной кухни и особенности внутреннего туризма.

Плюсы и минусы системы Ферего

Плюсы Минусы
Подробный отчёт с рекомендациями Новая система пока не так известна
Включает отели и рестораны Меньше международного влияния
Сотрудничество с регионами Требуются ресурсы на подготовку
Независимость экспертов Высокая конкуренция между объектами

FAQ

Как выбрать ресторан по Ферего?
Ориентируйтесь на знак качества "Федерация ревизоров рекомендует" и гид "Revizors guide".

Сколько стоит участие в проверке?
Для заведений это бесплатная процедура, если заявку подаёт региональное министерство туризма.

Что лучше — Michelin или Ферего?
Michelin имеет мировое имя, но Ферего ориентирован на российский рынок и даёт отчёты с рекомендациями.

Мифы и правда

  • Миф: "Ферего — это копия Michelin".
    Правда: методика вдохновлена Michelin, но система расширена: оцениваются и отели, и рестораны.

  • Миф: "Экспертов можно распознать заранее".
    Правда: инспекторы действуют инкогнито, как обычные клиенты.

  • Миф: "Получить знак качества можно только за деньги".
    Правда: решения принимаются исключительно по результатам проверки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
