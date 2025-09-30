В ресторанах и отелях России запускают масштабные ревизии: что это значит для клиентов

Российская сфера гостеприимства стоит на пороге масштабных перемен. В 2025 году Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) запускает новый этап оценки ресторанов и отелей по всей стране. По масштабу и принципам проект сопоставим с легендарным "Michelin", но имеет собственные уникальные акценты.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гость оценивает ресторан

Главная цель — повысить уровень сервиса и создать понятный ориентир для туристов и гурманов, которые выбирают отели и рестораны в разных регионах.

Как работает система Ферего

Ферего использует методику "тайного гостя". Независимые эксперты под видом обычных посетителей оценивают заведения, проверяя все детали — от бронирования номера или столика до реакции персонала в сложных ситуациях.

"В отличие от традиционных ресторанных премий и рейтингов, где итоговый результат зависит от мнения группы экспертов или массового голосования, мы придерживаемся строгой методологии индивидуальной экспертной оценки, посещая заведение лично", — подчеркнула руководитель Ферего Галина Драгни.

Оценка проводится по сотням параметров: у ресторанов их около 190, у отелей — свыше 390. Внимание уделяется не только кухне и сервировке, но и атмосфере, интерьеру, чистоте, удобству бронирования.

Сравнение систем: Ферего и Michelin

Критерий Michelin Ферего Формат оценки Звёзды (1-3) Баллы и знак качества Методика Тайный инспектор Тайный гость + подробный отчёт Фокус Только рестораны Рестораны и отели Публикация результатов Гид Michelin "Revizors guide" Отчёт для участников Нет Есть, с рекомендациями

Ферего не просто награждает лидеров, но и даёт участникам развёрнутый отчёт о плюсах и минусах работы, чтобы помочь улучшить сервис.

Советы шаг за шагом: как заведениям попасть в гид

Подать заявку через сайт Ферего или региональные министерства туризма. Подготовить персонал к стандартам: внимание к деталям, качество сервиса, реакция на жалобы. Проверить интерьер, чистоту, удобство бронирования. Отслеживать обратную связь гостей и устранять недочёты. После проверки внедрить рекомендации экспертов.

Те, кто выполняет советы, получают знак качества "Федерация ревизоров рекомендует".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: экономия на качестве продуктов.

Последствие: низкие оценки и потеря клиентов.

Альтернатива: закупка у проверенных фермерских хозяйств и поставщиков.

Ошибка: формальное обучение персонала.

Последствие: замедленное обслуживание, жалобы гостей.

Альтернатива: регулярные тренинги и участие сотрудников в мастер-классах.

Ошибка: отсутствие гибкости в меню.

Последствие: гости не находят подходящих блюд.

Альтернатива: сезонные предложения и блюда для разных диет.

А что если Россия создаст свой Michelin

Такой вопрос уже активно обсуждают в профессиональной среде. Ферего способен стать не просто копией западной модели, а уникальным брендом, где учитываются российские традиции гостеприимства, разнообразие региональной кухни и особенности внутреннего туризма.

Плюсы и минусы системы Ферего

Плюсы Минусы Подробный отчёт с рекомендациями Новая система пока не так известна Включает отели и рестораны Меньше международного влияния Сотрудничество с регионами Требуются ресурсы на подготовку Независимость экспертов Высокая конкуренция между объектами

FAQ

Как выбрать ресторан по Ферего?

Ориентируйтесь на знак качества "Федерация ревизоров рекомендует" и гид "Revizors guide".

Сколько стоит участие в проверке?

Для заведений это бесплатная процедура, если заявку подаёт региональное министерство туризма.

Что лучше — Michelin или Ферего?

Michelin имеет мировое имя, но Ферего ориентирован на российский рынок и даёт отчёты с рекомендациями.

Мифы и правда

Миф: "Ферего — это копия Michelin".

Правда: методика вдохновлена Michelin, но система расширена: оцениваются и отели, и рестораны.

Миф: "Экспертов можно распознать заранее".

Правда: инспекторы действуют инкогнито, как обычные клиенты.

Миф: "Получить знак качества можно только за деньги".

Правда: решения принимаются исключительно по результатам проверки.