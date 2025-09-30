В ресторанах и отелях России запускают масштабные ревизии: что это значит для клиентов

Российская сфера гостеприимства стоит на пороге масштабных перемен. В 2025 году Федерация ревизоров гостеприимства (Ферего) запускает новый этап оценки ресторанов и отелей по всей стране. По масштабу и принципам проект сопоставим с легендарным "Michelin", но имеет собственные уникальные акценты.
Главная цель — повысить уровень сервиса и создать понятный ориентир для туристов и гурманов, которые выбирают отели и рестораны в разных регионах.
Ферего использует методику "тайного гостя". Независимые эксперты под видом обычных посетителей оценивают заведения, проверяя все детали — от бронирования номера или столика до реакции персонала в сложных ситуациях.
"В отличие от традиционных ресторанных премий и рейтингов, где итоговый результат зависит от мнения группы экспертов или массового голосования, мы придерживаемся строгой методологии индивидуальной экспертной оценки, посещая заведение лично", — подчеркнула руководитель Ферего Галина Драгни.
Оценка проводится по сотням параметров: у ресторанов их около 190, у отелей — свыше 390. Внимание уделяется не только кухне и сервировке, но и атмосфере, интерьеру, чистоте, удобству бронирования.
|Критерий
|Michelin
|Ферего
|Формат оценки
|Звёзды (1-3)
|Баллы и знак качества
|Методика
|Тайный инспектор
|Тайный гость + подробный отчёт
|Фокус
|Только рестораны
|Рестораны и отели
|Публикация результатов
|Гид Michelin
|"Revizors guide"
|Отчёт для участников
|Нет
|Есть, с рекомендациями
Ферего не просто награждает лидеров, но и даёт участникам развёрнутый отчёт о плюсах и минусах работы, чтобы помочь улучшить сервис.
Подать заявку через сайт Ферего или региональные министерства туризма.
Подготовить персонал к стандартам: внимание к деталям, качество сервиса, реакция на жалобы.
Проверить интерьер, чистоту, удобство бронирования.
Отслеживать обратную связь гостей и устранять недочёты.
После проверки внедрить рекомендации экспертов.
Те, кто выполняет советы, получают знак качества "Федерация ревизоров рекомендует".
Ошибка: экономия на качестве продуктов.
Последствие: низкие оценки и потеря клиентов.
Альтернатива: закупка у проверенных фермерских хозяйств и поставщиков.
Ошибка: формальное обучение персонала.
Последствие: замедленное обслуживание, жалобы гостей.
Альтернатива: регулярные тренинги и участие сотрудников в мастер-классах.
Ошибка: отсутствие гибкости в меню.
Последствие: гости не находят подходящих блюд.
Альтернатива: сезонные предложения и блюда для разных диет.
Такой вопрос уже активно обсуждают в профессиональной среде. Ферего способен стать не просто копией западной модели, а уникальным брендом, где учитываются российские традиции гостеприимства, разнообразие региональной кухни и особенности внутреннего туризма.
|Плюсы
|Минусы
|Подробный отчёт с рекомендациями
|Новая система пока не так известна
|Включает отели и рестораны
|Меньше международного влияния
|Сотрудничество с регионами
|Требуются ресурсы на подготовку
|Независимость экспертов
|Высокая конкуренция между объектами
Как выбрать ресторан по Ферего?
Ориентируйтесь на знак качества "Федерация ревизоров рекомендует" и гид "Revizors guide".
Сколько стоит участие в проверке?
Для заведений это бесплатная процедура, если заявку подаёт региональное министерство туризма.
Что лучше — Michelin или Ферего?
Michelin имеет мировое имя, но Ферего ориентирован на российский рынок и даёт отчёты с рекомендациями.
Миф: "Ферего — это копия Michelin".
Правда: методика вдохновлена Michelin, но система расширена: оцениваются и отели, и рестораны.
Миф: "Экспертов можно распознать заранее".
Правда: инспекторы действуют инкогнито, как обычные клиенты.
Миф: "Получить знак качества можно только за деньги".
Правда: решения принимаются исключительно по результатам проверки.
