Косолапые бесчинствуют на Камчатке? Ситуация накаляется — что рекомендуется туристам и жителям

Туризм

Осень 2025 года принесла тревожные новости: на Камчатке участились нападения медведей на людей.

Бурый медведь роет землю
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бурый медведь роет землю

В Петропавловске-Камчатском и его окрестностях зарегистрированы несколько трагических инцидентов, что вынудило власти региона срочно принять меры для повышения безопасности.

Комплекс мер

  1. Беспилотники для мониторинга
    С 30 сентября в Петропавловске-Камчатском и Елизово будут задействованы три дрона. Их задача — патрулировать территории и фиксировать появление медведей, чтобы предотвратить выход хищников в города.

  2. Организация безопасности туристов
    Туроператорам рекомендовано обеспечить сопровождение групп, контроль маршрутов и информирование клиентов о возможных рисках.

  3. Повышенная готовность муниципалитетов
    В трёх районах введён режим повышенной готовности, увеличен состав оперативных групп и добровольных дружин.

  4. Санитарные меры
    Муниципалитеты получили поручение ликвидировать несанкционированные свалки и скосить траву в общественных местах. Это уменьшает риск привлечения животных к людям.

  5. Регулирование отходов
    Юридическим лицам рекомендовано исключить практику хранения биологических отходов — основной приманки для диких животных.

Факты о ситуации

  1. Трагический случай 25 сентября: медведь напал на трёх человек. Женщина скончалась, ребёнок получил травмы, мужчина спасся в автомобиле. А итоге хищника удалось застрелить, а в городе оперативно усилили меры безопасности.

  2. Регулярные наблюдения: 25 и 26 сентября медведей видели у Богатыревского озера и даже в центре города.

  3. Беспилотники: это первый случай в регионе, когда дроны официально применяются для мониторинга диких животных в черте города.

FAQ

❓ Почему медведи стали чаще появляться в городах?
Из-за сокращения кормовой базы в дикой природе и лёгкого доступа к отходам.

❓ Помогут ли дроны полностью решить проблему?
Нет, но они значительно повышают скорость реагирования и позволяют предупредить людей о риске.

Советы туристам и жителям

  • Избегайте прогулок в одиночку вблизи леса, особенно в вечернее время.

  • Не храните пищевые отходы на улице и не оставляйте их в легкодоступных местах.

  • Пользуйтесь шумовыми отпугивателями и перцовыми баллончиками в походах.

  • Перед поездкой уточняйте у туроператоров уровень риска и рекомендуемые маршруты.

  • При встрече с медведем сохраняйте спокойствие и не провоцируйте животное. Не поворачивайтесь спиной. Если резко побежать, зверь примет вас за жертву и побежит за вами. Падайте на землю и свернитесь клубком, обхватив голову руками. Лежите неподвижно, пока зверь не уйдёт.

Медведи — символ Камчатки и её уникальной дикой природы. Но в условиях роста численности хищников и расширения человеческой деятельности риск конфликтов возрастает.

Новые меры — от дронов до санитарной очистки — показывают, что власти региона стремятся к балансу между безопасностью людей и сохранением природы.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
