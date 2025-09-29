Косолапые бесчинствуют на Камчатке? Ситуация накаляется — что рекомендуется туристам и жителям

Осень 2025 года принесла тревожные новости: на Камчатке участились нападения медведей на людей.
В Петропавловске-Камчатском и его окрестностях зарегистрированы несколько трагических инцидентов, что вынудило власти региона срочно принять меры для повышения безопасности.
Беспилотники для мониторинга
С 30 сентября в Петропавловске-Камчатском и Елизово будут задействованы три дрона. Их задача — патрулировать территории и фиксировать появление медведей, чтобы предотвратить выход хищников в города.
Организация безопасности туристов
Туроператорам рекомендовано обеспечить сопровождение групп, контроль маршрутов и информирование клиентов о возможных рисках.
Повышенная готовность муниципалитетов
В трёх районах введён режим повышенной готовности, увеличен состав оперативных групп и добровольных дружин.
Санитарные меры
Муниципалитеты получили поручение ликвидировать несанкционированные свалки и скосить траву в общественных местах. Это уменьшает риск привлечения животных к людям.
Регулирование отходов
Юридическим лицам рекомендовано исключить практику хранения биологических отходов — основной приманки для диких животных.
Трагический случай 25 сентября: медведь напал на трёх человек. Женщина скончалась, ребёнок получил травмы, мужчина спасся в автомобиле. А итоге хищника удалось застрелить, а в городе оперативно усилили меры безопасности.
Регулярные наблюдения: 25 и 26 сентября медведей видели у Богатыревского озера и даже в центре города.
Беспилотники: это первый случай в регионе, когда дроны официально применяются для мониторинга диких животных в черте города.
❓ Почему медведи стали чаще появляться в городах?
Из-за сокращения кормовой базы в дикой природе и лёгкого доступа к отходам.
❓ Помогут ли дроны полностью решить проблему?
Нет, но они значительно повышают скорость реагирования и позволяют предупредить людей о риске.
Избегайте прогулок в одиночку вблизи леса, особенно в вечернее время.
Не храните пищевые отходы на улице и не оставляйте их в легкодоступных местах.
Пользуйтесь шумовыми отпугивателями и перцовыми баллончиками в походах.
Перед поездкой уточняйте у туроператоров уровень риска и рекомендуемые маршруты.
При встрече с медведем сохраняйте спокойствие и не провоцируйте животное. Не поворачивайтесь спиной. Если резко побежать, зверь примет вас за жертву и побежит за вами. Падайте на землю и свернитесь клубком, обхватив голову руками. Лежите неподвижно, пока зверь не уйдёт.
Медведи — символ Камчатки и её уникальной дикой природы. Но в условиях роста численности хищников и расширения человеческой деятельности риск конфликтов возрастает.
Новые меры — от дронов до санитарной очистки — показывают, что власти региона стремятся к балансу между безопасностью людей и сохранением природы.
Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.