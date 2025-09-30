Листопад меняют на пальмы: школьные каникулы разрываются между Петербургом и пляжами ОАЭ

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:09
Туризм

Осенние каникулы становятся одним из самых ожидаемых периодов для школьников и их родителей. Многие семьи используют это время для коротких поездок внутри страны или путешествий за границу. Сервис OneTwoTrip проанализировал бронирования отелей на даты с 25 октября по 2 ноября и составил картину предпочтений российских туристов.

Осенний туризм с детьми
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Осенний туризм с детьми

Где предпочитают отдыхать семьи с детьми

Большинство путешественников по-прежнему выбирает внутренний туризм — около 59% заказов пришлось на российские направления. За границу собираются 41% семей. При этом средняя продолжительность проживания составила чуть больше 4 дней, а стоимость размещения заметно разнится: в российских отелях — около 10 700 рублей в сутки, тогда как за границей — свыше 20 тысяч рублей.

По типу питания лидируют отели с завтраком, на них пришлось почти половина заказов. Второй по популярности вариант — проживание без питания. Систему "Всё включено" выбрали немногие — всего 5,7% гостей.

Как выбирают жильё

Внутри страны больше всего пользуются спросом апартаменты и гостевые дома без "звёзд" — их бронируют почти 40% семей. Средняя цена — 6 800 рублей в сутки. Четырёхзвездочные гостиницы занимают второе место по популярности, затем идут "трешки", а роскошные пятизвездочные отели остаются нишей для тех, кто готов платить свыше 25 тысяч рублей.

За границей картина немного иная: лидируют отели 4* и 5*, в которых семьи с детьми получают более высокий уровень сервиса. Средняя стоимость размещения в пятизвездочных отелях за рубежом — около 51 500 рублей в сутки.

Советы шаг за шагом: как организовать поездку

  1. Определите бюджет и сравните цены на проживание в разных городах.

  2. Заблаговременно забронируйте отель, особенно если речь идёт о популярных направлениях вроде Санкт-Петербурга или ОАЭ.

  3. Подумайте о питании: если планируете активные экскурсии, удобнее выбирать вариант "завтраки".

  4. Для семейного отдыха с детьми обратите внимание на наличие бассейна, детских комнат и анимации в отеле.

  5. Используйте сервисы-агрегаторы для поиска выгодных предложений — они показывают динамику цен и дают бонусы за бронирование.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать отель без питания, если планируются поездки в отдалённые регионы.
    Последствие: лишние расходы на рестораны и кафе.
    Альтернатива: забронировать гостиницу с завтраками.

  • Ошибка: ориентироваться только на цену.
    Последствие: низкий уровень сервиса или удалённость от центра.
    Альтернатива: смотреть отзывы и учитывать расположение.

  • Ошибка: бронировать в последний момент.
    Последствие: дефицит номеров и рост цен.
    Альтернатива: оформлять бронирование минимум за месяц до поездки.

А что если…

Что если попробовать совместить отдых с образовательной программой? Многие туристические маршруты для школьников дают возможность совместить путешествие с познавательными экскурсиями. Это помогает детям лучше усвоить школьный материал и расширить кругозор.

Плюсы и минусы путешествий с детьми осенью

Плюсы Минусы
Низкий поток туристов по сравнению с летом Более короткий световой день
Доступные цены на билеты и проживание Возможные перепады температуры
Возможность совместить отдых с обучением Ограниченный выбор развлечений в некоторых регионах

FAQ

Как выбрать отель для семьи с детьми?
Обратите внимание на семейные номера, услуги для детей, расположение рядом с парками и музеями.

Что лучше — Россия или зарубежные направления?
Для короткого отдыха удобнее выбрать российские города. Если бюджет позволяет и хочется тепла, стоит рассмотреть ОАЭ или Таиланд.

Мифы и правда

  • Миф: "всё включено" всегда лучше.
    Правда: для экскурсионных поездок удобнее отели с завтраком, чтобы не быть привязанным к времени обеда и ужина.

  • Миф: осенью путешествовать скучно.
    Правда: в это время меньше туристов, а музеи и экскурсии проходят без толпы.

Интересные факты

  • Китай резко вырос в рейтинге после отмены виз для туристов из России.
  • Санкт-Петербург сохраняет лидерство как самое привлекательное направление внутри страны для семейных каникул.

Исторический контекст

Традиция школьных каникул в России уходит корнями в XIX век. Тогда осенние "передышки" использовались в основном для сельскохозяйственных работ, чтобы дети могли помогать родителям. Сегодня же каникулы стали временем путешествий и культурного обогащения.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
