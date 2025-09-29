Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журналист в клетке: за что держат Дениса Аллаярова из URA.RU
Таблетка уверенности без диет: один оттенок делает фигуру стройнее и стиль заметнее
Новый избранник падчерицы Урганта: Эрика Кикнадзе начала отношения с российским рэпером
Дорога становится ловушкой для кошелька: как машина начинает жрать бензин литрами
Солнечный ветер раздувает гигантский пузырь: именно он скрывает настоящие границы нашей системы
Бегонии нового поколения: каталоги молчат о самых загадочных сортах и гибридах
Прощайте, капли на столешнице: новый аксессуар избавляет от громоздких сушилок и украшает кухню
Поставки нефти из России не снижаются? Всё ещё третья часть индийского импорта
Часы внутри человека бунтуют: хронотип тайно управляет успехом и здоровьем

Россия делает ставку на туризм: какие регионы станут новыми магнитами для отдыха

5:22
Туризм

Развитие туризма в России в ближайшие годы получит заметный импульс. В проекте федерального бюджета заложено значительное увеличение финансирования национального проекта "Туризм и гостеприимство": в 2026 году предусмотрено 61,4 млрд рублей, в 2027 году — 76,7 млрд, а в 2028 году — уже 84,3 млрд. Для сравнения, в 2025 году общий объём вложений составит 42 млрд рублей. Рост почти двукратный, и это открывает новые возможности как для путешественников, так и для бизнеса.

Внутренний туризм
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Внутренний туризм

Основные направления финансирования

Большая часть средств направляется на федеральный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения". Его доля в бюджете — ключевая: от 46 млрд в 2026 году до более чем 57 млрд к 2028-му. Второй по объёму блок — "Пять морей и озеро Байкал": 10,8 млрд в 2026 году, 12,9 млрд в 2027-м и 21,5 млрд в 2028-м.

Не остаются без внимания и другие направления. "Туристическая привлекательность страны" получит почти 3 млрд ежегодно, а проект "Кадры для туризма" — около 735 млн рублей. Отдельная статья расходов — поддержка производства отечественной продукции для индустрии гостеприимства: на это в разные годы предусмотрено от 685 млн до 832 млн рублей.

Создание инфраструктуры и номерного фонда

Главный акцент нацпроекта — развитие инфраструктуры. Государство намерено поддерживать регионы в строительстве инженерных и транспортных объектов, необходимых для формирования туристских кластеров. Если в 2025 году на это выделят 2,7 млрд рублей, то к 2028 году сумма вырастет до 13,4 млрд.

Важная часть программы — создание модульных гостиниц и некапитальных средств размещения. В 2025 году на это пойдёт 4 млрд рублей, а в 2026–2027 годах — по 5,5 млрд ежегодно. Также предусмотрена единая субсидия регионам: 9 млрд рублей в год на поддержку туристических инициатив.

Наибольший объём средств направят на господдержку инвестиционных проектов в виде льготных кредитов для бизнеса. Ежегодно на эти цели будет выделяться от 21 до 33 млрд рублей.

Особое внимание уделят развитию горнолыжных курортов: в 2026 году — 1,1 млрд рублей, в 2027-м — 1,3 млрд, а в 2028 году — уже 1,6 млрд. Для сравнения, в 2025-м на эти цели выделено 774,7 млн.

Как это отразится на туристах и бизнесе

Рост финансирования означает не только новые отели и курорты, но и расширение спектра услуг. Туристы смогут выбирать из большего количества направлений, а регионы получат шанс стать новыми точками притяжения. Для бизнеса это доступ к льготным кредитам и субсидиям, что позволит реализовывать проекты быстрее и в большем масштабе.

Возможные ошибки и альтернативы

Главный риск — недофинансирование или задержка средств. В этом случае проекты могут быть заморожены, а туристическая отрасль потеряет доверие инвесторов. Альтернатива — активнее привлекать частные вложения и расширять государственно-частное партнёрство.

Другой риск — концентрация ресурсов в ограниченном числе регионов. Чтобы избежать этого, необходимо равномерное распределение средств между популярными курортами и новыми направлениями.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Улучшение инфраструктуры Высокая нагрузка на бюджет
Рост числа рабочих мест Риски неравномерного развития
Повышение привлекательности регионов Возможные задержки в реализации проектов
Поддержка бизнеса через льготные кредиты Зависимость от макроэкономической ситуации

Вопросы и ответы

Что изменится для туристов?
Больше маршрутов, новые гостиницы и комфортная инфраструктура — от транспортных узлов до горнолыжных курортов.

Какие регионы получат наибольшую поддержку?
Те, где развиваются кластеры "Пять морей и Байкал", а также территории с потенциалом для круглогодичного туризма.

Кому выгодны льготные кредиты?
Инвесторам и бизнесу в сфере гостиничного и развлекательного бизнеса — они смогут реализовывать проекты с меньшими затратами.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Шоу-бизнес
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Последние материалы
Зелёный овощ взрывает кухню: кабачки и цукини превращаются в ресторанный шедевр
Не сразу после пробуждения и не ночью: в какое время суток лучше всего тренироваться и наращивать мышцы
Больно от каждого кадра: почему трейлер Простоквашино разочаровал зрителей
Крокеты для гурманов: просто, но со вкусом
Вселенная — младенец, а галактики уже сражаются: Уэбб зафиксировал редчайший след гравитационной войны
Свадебная драма Селены Гомес: почему мать певицы обиделась в день торжества
Генеральная уборка для головы: шампунь, который смывает годы стайлинга и возвращает блеск
Не просите, а показывайте: как сотруднику добиться заслуженной зарплаты
Почему некоторые орехи опережают своих сородичей? Проверенный способ получить быстрый урожай
Пепельный свет выдал тайну: Земля переплавила лицо Луны миллиарды лет назад
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.