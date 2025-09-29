Россия делает ставку на туризм: какие регионы станут новыми магнитами для отдыха

5:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Развитие туризма в России в ближайшие годы получит заметный импульс. В проекте федерального бюджета заложено значительное увеличение финансирования национального проекта "Туризм и гостеприимство": в 2026 году предусмотрено 61,4 млрд рублей, в 2027 году — 76,7 млрд, а в 2028 году — уже 84,3 млрд. Для сравнения, в 2025 году общий объём вложений составит 42 млрд рублей. Рост почти двукратный, и это открывает новые возможности как для путешественников, так и для бизнеса.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Внутренний туризм

Основные направления финансирования

Большая часть средств направляется на федеральный проект "Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения". Его доля в бюджете — ключевая: от 46 млрд в 2026 году до более чем 57 млрд к 2028-му. Второй по объёму блок — "Пять морей и озеро Байкал": 10,8 млрд в 2026 году, 12,9 млрд в 2027-м и 21,5 млрд в 2028-м.

Не остаются без внимания и другие направления. "Туристическая привлекательность страны" получит почти 3 млрд ежегодно, а проект "Кадры для туризма" — около 735 млн рублей. Отдельная статья расходов — поддержка производства отечественной продукции для индустрии гостеприимства: на это в разные годы предусмотрено от 685 млн до 832 млн рублей.

Создание инфраструктуры и номерного фонда

Главный акцент нацпроекта — развитие инфраструктуры. Государство намерено поддерживать регионы в строительстве инженерных и транспортных объектов, необходимых для формирования туристских кластеров. Если в 2025 году на это выделят 2,7 млрд рублей, то к 2028 году сумма вырастет до 13,4 млрд.

Важная часть программы — создание модульных гостиниц и некапитальных средств размещения. В 2025 году на это пойдёт 4 млрд рублей, а в 2026–2027 годах — по 5,5 млрд ежегодно. Также предусмотрена единая субсидия регионам: 9 млрд рублей в год на поддержку туристических инициатив.

Наибольший объём средств направят на господдержку инвестиционных проектов в виде льготных кредитов для бизнеса. Ежегодно на эти цели будет выделяться от 21 до 33 млрд рублей.

Особое внимание уделят развитию горнолыжных курортов: в 2026 году — 1,1 млрд рублей, в 2027-м — 1,3 млрд, а в 2028 году — уже 1,6 млрд. Для сравнения, в 2025-м на эти цели выделено 774,7 млн.

Как это отразится на туристах и бизнесе

Рост финансирования означает не только новые отели и курорты, но и расширение спектра услуг. Туристы смогут выбирать из большего количества направлений, а регионы получат шанс стать новыми точками притяжения. Для бизнеса это доступ к льготным кредитам и субсидиям, что позволит реализовывать проекты быстрее и в большем масштабе.

Возможные ошибки и альтернативы

Главный риск — недофинансирование или задержка средств. В этом случае проекты могут быть заморожены, а туристическая отрасль потеряет доверие инвесторов. Альтернатива — активнее привлекать частные вложения и расширять государственно-частное партнёрство.

Другой риск — концентрация ресурсов в ограниченном числе регионов. Чтобы избежать этого, необходимо равномерное распределение средств между популярными курортами и новыми направлениями.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Улучшение инфраструктуры Высокая нагрузка на бюджет Рост числа рабочих мест Риски неравномерного развития Повышение привлекательности регионов Возможные задержки в реализации проектов Поддержка бизнеса через льготные кредиты Зависимость от макроэкономической ситуации

Вопросы и ответы

Что изменится для туристов?

Больше маршрутов, новые гостиницы и комфортная инфраструктура — от транспортных узлов до горнолыжных курортов.

Какие регионы получат наибольшую поддержку?

Те, где развиваются кластеры "Пять морей и Байкал", а также территории с потенциалом для круглогодичного туризма.

Кому выгодны льготные кредиты?

Инвесторам и бизнесу в сфере гостиничного и развлекательного бизнеса — они смогут реализовывать проекты с меньшими затратами.