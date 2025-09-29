Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Осень-2025 расставила акценты: привычные пальто уходят со сцены, на подиуме — дерзость и игра фактур
Жилет на грани: как не спутать модный акцент с вещью из бабушкиной коллекции
Сначала радость, потом слёзы: главная ошибка новичков, которая губит здоровье котёнка
Должникам назвали приём, который обезоружит самых настойчивых коллекторов
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Дорогое комплексное средство или зола из печки? Контраст, который может удивить
Тишина ночи обманчива: три скрытые угрозы во сне разрушают здоровье быстрее, чем стресс
Гири творят чудеса: 5 убойных упражнений для ног и пресса – тело будет гореть
Мария Погребняк в шоке: какие ошибки матери на знаменитой картине Кустодиева нашла блогер

Вся правда о задержках рейсов: как узнать о них раньше чем об этом объявят в аэропорту

4:46
Туризм

Ожидание у гейта и внезапное появление на табло слова "ЗАДЕРЖКА" способно испортить настроение любому путешественнику. Кажется, что известие пришло неожиданно, но на деле авиакомпании и аэропорты часто знают о проблемах заранее. Если разобраться в доступных инструментах, можно и самому предугадать сбой в расписании.

задержка рейса
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
задержка рейса

Почему рейсы задерживаются

Самая распространённая причина — погода. И хотя задержка может быть связана и с техническими сбоями или перегруженностью аэропорта, именно атмосферные условия чаще всего становятся ключевым фактором. В среднем погодные переносы рейсов длятся дольше остальных, и порой их можно предсказать заранее, просто взглянув на прогноз.

Что влияет сильнее всего

  • Снег и гололёд: обработка самолётов против обледенения и расчистка полосы могут увеличить задержку более чем на час.
  • Грозы: особенно в летний сезон вызывают массовые сбои.
  • Туман: ухудшает видимость и требует увеличения интервалов между рейсами.
  • Ветер: порывы и сдвиги потоков снижают безопасность и заставляют корректировать расписание.

Важно учитывать не только прогноз для аэропорта вылета, но и для пересадок или конечной точки маршрута.

Где искать точную метеоинформацию

Обычные приложения показывают лишь базовый прогноз. Для авиации есть специализированные сервисы. Один из них — Авиационный метеоцентр NOAA, где доступны данные о видимости, высоте облаков и даже сдвигах ветра. Для поиска нужен код аэропорта: например, DME для Домодедово. Есть удобная функция расшифровки, которая переводит аббревиатуры в понятный язык.

Космическая погода

Неожиданный фактор — солнечные бури. По данным исследований, во время вспышек среднее время задержек увеличивается на 80 %. Проверить обстановку можно через Центр прогнозирования космической погоды NOAA: там есть карты активности и трёхдневные прогнозы.

Советы шаг за шагом

  1. За 1-2 дня до вылета проверьте прогноз для всех пунктов маршрута.
  2. Загляните на сайт NOAA Aviation и сохраните расшифровку для "своего" аэропорта.
  3. За несколько часов до рейса проверьте статус самолёта на FlightAware или Flightradar24: задержка на предыдущем рейсе почти всегда влияет на следующий.
  4. Перед посадкой просмотрите сайт SWPC, если летите северным маршрутом.

А что если…

Если прогноз показывает снег и сильный ветер в пункте назначения, лучше заранее перестраховаться. У некоторых авиакомпаний есть опция бесплатной смены даты или маршрута в случае неблагоприятной погоды. Иногда выгоднее перенести рейс самому, чем тратить часы в аэропорту.

FAQ

Как выбрать сервис для проверки рейса?
Для Европы и Азии подойдут Flightradar24 и Meteoblue, для США — FAA Command Center.

Сколько стоят такие сервисы?
Базовые версии бесплатны, подписки с расширенными функциями стоят от 3 до 10 долларов в месяц.

Что лучше: следить за погодой или за статусом самолёта?
Эффективнее сочетать оба способа: прогноз показывает вероятность задержки, а отслеживание рейса — факт.

Мифы и правда

  • Миф: задержки всегда случаются внезапно.
    Правда: многие известны авиакомпаниям заранее, но пассажирам сообщают позже.
  • Миф: всё зависит только от погоды.
    Правда: перегрузка аэропорта и проблемы с воздушным движением — не менее частая причина.
  • Миф: отследить ничего невозможно.
    Правда: данные FAA и NOAA открыты для всех.

Три интересных факта

  1. Самая длинная зафиксированная задержка в истории длилась более 18 часов из-за тумана в Пекине.
  2. В некоторых аэропортах снежные задержки обходятся дороже, чем ремонт взлётно-посадочной полосы.
  3. Влияние солнечных бурь впервые изучили именно на авиарейсах, а не на космических миссиях.

Исторический контекст

  • В 1980-х многие аэропорты публиковали информацию о задержках только на месте.
  • В 1990-х появились первые онлайн-сервисы с расписанием рейсов.
  • Сегодня доступ к данным авиадиспетчеров открыт через несколько кликов — ими может воспользоваться любой пассажир.

Уточнения

Космическая погода (англ. space weather) — в широком употреблении термин появился в 1990-х годах, как охватывающий наиболее практически важные аспекты науки о солнечно-земных связях. Раздел научных знаний, называемый "Солнечно-земные связи", посвящён изучению совокупности всех возможных взаимодействий гелио- и геофизических явлений.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Последний шанс для ООН: КНДР дала ультиматум мировому порядку
Мир. Новости мира
Последний шанс для ООН: КНДР дала ультиматум мировому порядку
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Популярное
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее

Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.

Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Витрувианский человек оживает: ДНК да Винчи обещает раскрыть запретные тайны
Последние материалы
Плёнка будто маска: как она меняет цену авто на вторичке и путает покупателей
Золотая лихорадка: золото взлетело в цене, но это только начало
Стерильный враг урожая: химия и кислотность против ваших растений — что скрывают готовые смеси
Спина стреляет не просто так: когда привычный дискомфорт становится маркером опасного заболевания
Бесплатный ветер в квартире: простой трюк экономит свет и сушит вещи быстрее техники
Он был бельём, а стал модным оружием: вещь из прошлого сезона диктует стиль осени 2025
Каждый питомец — это попытка достроить свою личность до идеала: что мы ищем в животных
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Цвет страсти и власти вновь выходит на подиум — Милан доказал, что красный умеет быть изысканным
Вода для кофе с чужим бельём: туристы нашли лучший способ избежать грязных чайников в отелях
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.