Вся правда о задержках рейсов: как узнать о них раньше чем об этом объявят в аэропорту

Ожидание у гейта и внезапное появление на табло слова "ЗАДЕРЖКА" способно испортить настроение любому путешественнику. Кажется, что известие пришло неожиданно, но на деле авиакомпании и аэропорты часто знают о проблемах заранее. Если разобраться в доступных инструментах, можно и самому предугадать сбой в расписании.
Самая распространённая причина — погода. И хотя задержка может быть связана и с техническими сбоями или перегруженностью аэропорта, именно атмосферные условия чаще всего становятся ключевым фактором. В среднем погодные переносы рейсов длятся дольше остальных, и порой их можно предсказать заранее, просто взглянув на прогноз.
Важно учитывать не только прогноз для аэропорта вылета, но и для пересадок или конечной точки маршрута.
Обычные приложения показывают лишь базовый прогноз. Для авиации есть специализированные сервисы. Один из них — Авиационный метеоцентр NOAA, где доступны данные о видимости, высоте облаков и даже сдвигах ветра. Для поиска нужен код аэропорта: например, DME для Домодедово. Есть удобная функция расшифровки, которая переводит аббревиатуры в понятный язык.
Неожиданный фактор — солнечные бури. По данным исследований, во время вспышек среднее время задержек увеличивается на 80 %. Проверить обстановку можно через Центр прогнозирования космической погоды NOAA: там есть карты активности и трёхдневные прогнозы.
Если прогноз показывает снег и сильный ветер в пункте назначения, лучше заранее перестраховаться. У некоторых авиакомпаний есть опция бесплатной смены даты или маршрута в случае неблагоприятной погоды. Иногда выгоднее перенести рейс самому, чем тратить часы в аэропорту.
Как выбрать сервис для проверки рейса?
Для Европы и Азии подойдут Flightradar24 и Meteoblue, для США — FAA Command Center.
Сколько стоят такие сервисы?
Базовые версии бесплатны, подписки с расширенными функциями стоят от 3 до 10 долларов в месяц.
Что лучше: следить за погодой или за статусом самолёта?
Эффективнее сочетать оба способа: прогноз показывает вероятность задержки, а отслеживание рейса — факт.
Уточнения
Космическая погода (англ. space weather) — в широком употреблении термин появился в 1990-х годах, как охватывающий наиболее практически важные аспекты науки о солнечно-земных связях. Раздел научных знаний, называемый "Солнечно-земные связи", посвящён изучению совокупности всех возможных взаимодействий гелио- и геофизических явлений.
Мир собак намного разнообразнее, чем мы привыкли думать. Узнайте о восьми уникальных породах, о которых мало кто слышал в нашей стране.