Дешевле Санторини, но не менее красиво: от шумных Олимпов до вулканического спокойствия

Греция давно считается одной из главных туристических жемчужин Европы. Тысячи лет истории, великолепные пляжи, сотни островов и особая атмосфера средиземноморской неспешности делают её притягательной для путешественников со всего мира. И если Санторини и Родос каждый год принимают миллионы гостей, то рядом скрываются острова, которые сохраняют подлинное очарование и умиротворение. Один из них — Нисирос, небольшой, но невероятно красивый остров Эгейского моря.

Фото: commons.wikimedia.org by Σωτηρία Γιαντζόγλου / Swtiria at Greek Wikipedia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ остров Нисирос, Греция

Сюда приезжают ради вулкана, живописных городков и пляжей, но настоящая магия раскрывается в тишине утра и спокойствии закатов.

Как добраться до Нисироса

Прямых рейсов на остров нет. Ближайший аэропорт находится на соседнем Косе, куда легко попасть из Афин и европейских столиц. Туристы могут прилететь в Афины, а уже оттуда — на Кос.

Паромное сообщение с Нисиросом организовано со вторника по субботу. Билет стоит около 21,5 долларов в одну сторону, а время в пути занимает менее часа. Таким образом, добраться на остров несложно, даже если он не столь раскручен, как Санторини.

Где остановиться

Главный город острова — Мандраки, уютный и атмосферный, с домами, окрашенными в бело-голубые тона, и узкими улочками. Здесь находится большинство отелей, таверн и кафе.

Варианты размещения разнообразны:

бюджетные гостевые дома вроде Romantzo подойдут тем, кто ценит простоту и доступность;

уютные бутик-апартаменты, такие как My Old Stone House, подарят атмосферу

традиционного греческого дома с садом и видом на море.

Над городом возвышается монастырь XIV века Панагия Спилиани. Он построен прямо на скале, и отсюда открываются потрясающие виды на Эгейское море и закаты.

Вулкан Нисироса

Главная достопримечательность острова — действующий вулкан, самый молодой в Греции. Последнее извержение произошло в XIX веке, но подземная активность ощущается до сих пор: в кратерах слышно шипение, а земля тёплая на ощупь.

Туристы могут спуститься в кратер Стефанос глубиной около 27 метров. Внутри стоит запах серы, а белые облака пара поднимаются из трещин. Добраться сюда можно за полчаса на машине или за два часа пешком от Мандраки. На месте есть парковка, указатели и оборудованная тропа. Стоимость группового тура — около 17 долларов.

Пляжи Нисироса

Отдых на острове не обходится без моря. Здесь есть как скалистые, так и песчаные пляжи:

Лиз — уединённые бухты с золотистым песком, подходящие для спокойного отдыха.

Хохлаки — необычный пляж с чёрными вулканическими камнями, расположенный прямо под монастырём Панагия Спилиани.

Мандраки Бич — удобный вариант для семей, здесь же находится точка для дайвинга Агиос Саввас. Школа Volcano Bubbles обучает новичков погружениям. В прибрежных водах можно встретить скатов, угрей и осьминогов.

Советы шаг за шагом

Бронируйте паром заранее в высокий сезон. Возьмите удобную обувь для прогулки к кратеру. Не забудьте солнцезащитные средства — на вулкане почти нет тени. Если хотите тишины, приезжайте в мае-июне или сентябре-октябре. Для дайвинга или сноркелинга берите маску и ласты — под водой Нисирос особенно красив.

А что если…

А что если сравнить Нисирос с Санторини? Первый предлагает тишину и аутентичность, второй — фотогеничность и популярность. Для тех, кто устал от толп, Нисирос станет настоящим открытием.

FAQ

Безопасно ли посещать вулкан?

Да, вулкан активен, но под контролем специалистов. Последнее извержение было более 100 лет назад.

Сколько стоит жильё?

От 30-40 € за ночь в гостевых домах до 100 € и выше за бутик-апартаменты.

Можно ли приехать с детьми?

Да, особенно на песчаные пляжи и для лёгких экскурсий.

Мифы и правда

Миф: Нисирос слишком маленький для отдыха.

Правда: на острове есть и пляжи, и культурные объекты, и туры на вулкан.

Правда: регулярные паромы с Коса делают поездку простой.

Правда: ночёвка открывает совсем другую атмосферу.

3 интересных факта

Нисирос образовался около 150 тысяч лет назад в результате вулканической активности. Пляж Хохлаки покрыт редкими чёрными вулканическими камнями. На острове всего около 1000 постоянных жителей, но летом их число увеличивается в несколько раз.

Исторический контекст

Античность — Нисирос упоминается в греческой мифологии, связан с богом Посейдоном.

Средневековье — здесь строятся монастыри и укрепления.

XIX век — фиксируются последние извержения вулкана.

XX-XXI века — остров становится частью туристического маршрута по Додеканесам.

Уточнения

Ни́сирос (греч. Νίσυρος) — возвышенный и скалистый остров в Эгейском море, принадлежит Греции. Входит в группу островов Додеканес (Южные Спорады). Расположен недалеко от мыса Девебойну полуострова Решадие Малой Азии, между островами Кос и Тилос.

