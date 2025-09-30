Дешевле Санторини, но не менее красиво: от шумных Олимпов до вулканического спокойствия

Греция давно считается одной из главных туристических жемчужин Европы. Тысячи лет истории, великолепные пляжи, сотни островов и особая атмосфера средиземноморской неспешности делают её притягательной для путешественников со всего мира. И если Санторини и Родос каждый год принимают миллионы гостей, то рядом скрываются острова, которые сохраняют подлинное очарование и умиротворение. Один из них — Нисирос, небольшой, но невероятно красивый остров Эгейского моря.
Сюда приезжают ради вулкана, живописных городков и пляжей, но настоящая магия раскрывается в тишине утра и спокойствии закатов.
Прямых рейсов на остров нет. Ближайший аэропорт находится на соседнем Косе, куда легко попасть из Афин и европейских столиц. Туристы могут прилететь в Афины, а уже оттуда — на Кос.
Паромное сообщение с Нисиросом организовано со вторника по субботу. Билет стоит около 21,5 долларов в одну сторону, а время в пути занимает менее часа. Таким образом, добраться на остров несложно, даже если он не столь раскручен, как Санторини.
Главный город острова — Мандраки, уютный и атмосферный, с домами, окрашенными в бело-голубые тона, и узкими улочками. Здесь находится большинство отелей, таверн и кафе.
Варианты размещения разнообразны:
Над городом возвышается монастырь XIV века Панагия Спилиани. Он построен прямо на скале, и отсюда открываются потрясающие виды на Эгейское море и закаты.
Главная достопримечательность острова — действующий вулкан, самый молодой в Греции. Последнее извержение произошло в XIX веке, но подземная активность ощущается до сих пор: в кратерах слышно шипение, а земля тёплая на ощупь.
Туристы могут спуститься в кратер Стефанос глубиной около 27 метров. Внутри стоит запах серы, а белые облака пара поднимаются из трещин. Добраться сюда можно за полчаса на машине или за два часа пешком от Мандраки. На месте есть парковка, указатели и оборудованная тропа. Стоимость группового тура — около 17 долларов.
Отдых на острове не обходится без моря. Здесь есть как скалистые, так и песчаные пляжи:
А что если сравнить Нисирос с Санторини? Первый предлагает тишину и аутентичность, второй — фотогеничность и популярность. Для тех, кто устал от толп, Нисирос станет настоящим открытием.
Безопасно ли посещать вулкан?
Да, вулкан активен, но под контролем специалистов. Последнее извержение было более 100 лет назад.
Сколько стоит жильё?
От 30-40 € за ночь в гостевых домах до 100 € и выше за бутик-апартаменты.
Можно ли приехать с детьми?
Да, особенно на песчаные пляжи и для лёгких экскурсий.
Уточнения
Ни́сирос (греч. Νίσυρος) — возвышенный и скалистый остров в Эгейском море, принадлежит Греции. Входит в группу островов Додеканес (Южные Спорады). Расположен недалеко от мыса Девебойну полуострова Решадие Малой Азии, между островами Кос и Тилос.
