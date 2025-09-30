5 секунд и вы в опасности: как отельные чайники могут испортить ваш отдых

Отельный номер — место, где мы ожидаем расслабиться после перелёта и долгих прогулок. Но если задуматься о том, что скрывается за привычными предметами интерьера, отдых перестаёт казаться таким беззаботным. Мы привыкли слышать о клопах, сомнительных зеркалах и плохо продезинфицированных пультах от телевизора. Но мало кто задумывается, что самый неожиданный источник неприятностей может скрываться там, где вы готовите себе утренний чай или кофе, — в электрическом чайнике.
Последние годы интернет пестрит историями о странных способах использования гостиничных чайников. Пользователи делятся шокирующими случаями: отельные гости умудрялись стирать в них нижнее бельё, подогревать полотенца, готовить еду, а кто-то даже пытался сварить мясо.
"Не пользуйтесь чайниками в отелях", — заявил прямо один пользователь.
Его слова поддержали десятки других: одни рассказывали, как коллеги кипятили в них бельё, другие признавались, что находили внутри чужую одежду.
На фоне этого пугает признание работников отелей: далеко не все предметы в номерах проходят качественную дезинфекцию. В результате вы рискуете встретить чужие "следы" там, где планировали сварить себе кофе.
А что если гостиничные сети введут строгие правила по обслуживанию бытовой техники в номерах? Это могло бы изменить восприятие отельного сервиса: чистый чайник стал бы таким же стандартом, как свежие полотенца или заправленная кровать. Пока же многие путешественники решают вопрос самостоятельно — от полного отказа до покупки собственного мини-чайника.
Можно ли обезопасить себя, просто вскипятив воду?
Кипячение убивает большинство бактерий, но не удаляет запахи или химические остатки.
Стоит ли покупать дорожный чайник?
Если вы часто путешествуете, это оправданная покупка: компактные модели лёгкие и надёжные.
Какой чайник лучше взять с собой?
Популярны складные модели Bluelark от ShineMe или Balbali — они занимают минимум места.
Уточнения
Ча́йник — полое изделие (сосуд) различной формы с крышкой, ручкой и носиком (также существуют чайники без носика), предназначенное для кипячения воды и заваривания чая. Возможно, прообразом чайников стали сбитенники (нагревательные чайники, самовары-чайники), в которых разносили сбитень.
