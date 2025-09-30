Колониальный блеск Вальядолида: уникальные места на полуострове Юкатан в Мексике

Мексика — страна, где путешественники чаще всего выбирают Канкун с его бесконечными пляжами или многолюдный Мехико, полный музеев и шумных площадей. Но если свернуть с привычных маршрутов на полуострове Юкатан, всего в сорока минутах от Чичен-Ицы откроется совершенно другой мир — Вальядолид. Этот город, окружённый древними майянскими руинами и природными сенотами, хранит в себе колониальное очарование и уникальное культурное наследие.
Колоритные дома пастельных оттенков, мощёные улицы и зелёные площади создают атмосферу, в которой хочется замедлить шаг. Здесь история встречается с современностью: древние традиции майя, следы испанской колонизации и дух мексиканской революции формируют облик города.
До прихода испанцев на месте нынешнего Вальядолида существовало поселение майя Саси. Его жители выбрали эту землю благодаря сеноту — источнику пресной воды. В 1543 году конкистадоры захватили Саси и основали город, который вскоре превратился в торговый центр.
История Вальядолида неразрывно связана с конфликтами: в XIX веке здесь началась Кастовая война, когда майя восстали против колониального угнетения, а в начале XX века город стал одной из арен Мексиканской революции. Сегодня эти события отражены на фресках в мэрии и в экспозициях местных музеев.
Главная площадь — парк Франсиско Кантон Росадо — место встречи местных жителей и туристов. Здесь можно попробовать уличные лакомства: маркеситас (хрустящие блинчики с начинкой) и тако с кочинитой пибиль — свининой, запечённой по традиционному рецепту майя.
Через дорогу стоит Каса-де-лос-Венадос — особняк, превращённый в музей народного искусства с богатейшей коллекцией экспонатов. Для детей и взрослых будет интересен музей Choco-Story, рассказывающий о роли какао в культуре майя: от священного напитка до валюты. Экскурсия завершается дегустацией шоколада с традиционными специями.
Символ города — церковь Сан-Сервасио. Построенная в 1545 году, она была разрушена и восстановлена в 1705-м. Позднее храм оказался в эпицентре событий Кастовой войны, а сегодня рядом можно увидеть пушки того времени.
В 15 минутах ходьбы находится монастырь Сан-Бернардино-де-Сиена, где сохранились церковь, сад и небольшой сенот под каменным сводом. Прогулка по Кальсада-де-лос-Фрайлес с её кафе и галереями в пастельных домах — ещё одно обязательное впечатление.
Полуостров Юкатан знаменит своими сенотами — природными карстовыми озёрами. Их здесь более 6000, и Вальядолид идеально расположен для знакомства с ними.
Сенот Саси находится прямо в центре города, всего в нескольких минутах от площади. Спустившись по каменным ступеням, туристы оказываются в прохладной пещере с изумрудной водой и сталактитами. Цена входа символическая — около 30 песо (1,5 доллара). Глубина превышает 30 метров, что делает его привлекательным для любителей сноркелинга.
Популярный сенот Ик-Киль, расположенный по пути из Чичен-Ицы, известен свисающими лианами и бирюзовой водой. Несмотря на большое число туристов, его красота впечатляет: кажется, будто попадаешь в затерянный мир.
А что если совместить Вальядолид и Чичен-Ицу в одном путешествии? Это отличный вариант для семей и индивидуальных туристов: древние пирамиды и колониальный город дополняют друг друга, создавая цельную картину Юкатана.
Как добраться до Вальядолида?
Из Канкуна или Мерида — около двух часов на автобусе или машине.
Сколько стоит вход в сеноты?
От 30 до 100 песо (1,5-5 долларов).
Можно ли путешествовать с детьми?
Да, но стоит учитывать жаркий климат и длинные прогулки.
Уточнения
Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos ) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря. Столица и крупнейший город — Мехико.
