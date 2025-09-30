Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где придётся раскошелиться: сколько стоит домашний интернет в крупнейших экономиках мира
Крупномеры переезжают: вот как деревья старше 10 лет обманывают законы природы
Выбрасываете яичную скорлупу? Совершаете ошибку — это незаменимый ингредиент со щепоткой соды
Пробка, мороз, жара: секретная кнопка на панели автомобиля, которая экономит топливо и портит здоровье
Космический пазл: открытие учёных объяснило происхождение воды на нашей планете
Не прошла мимо: Кудрявцева тремя словами отреагировала на восстановление в правах паралимпийцев РФ
Секрет молодости раскрыт? Как эспандер может преобразить ваше тело после 50 лет
Нервные сигналы стареют вместе с телом: как упражнения с сопротивлением помогают их ускорить
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью

Колониальный блеск Вальядолида: уникальные места на полуострове Юкатан в Мексике

6:09
Туризм

Мексика — страна, где путешественники чаще всего выбирают Канкун с его бесконечными пляжами или многолюдный Мехико, полный музеев и шумных площадей. Но если свернуть с привычных маршрутов на полуострове Юкатан, всего в сорока минутах от Чичен-Ицы откроется совершенно другой мир — Вальядолид. Этот город, окружённый древними майянскими руинами и природными сенотами, хранит в себе колониальное очарование и уникальное культурное наследие.

Вальядолид, Мексика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вальядолид, Мексика

Колоритные дома пастельных оттенков, мощёные улицы и зелёные площади создают атмосферу, в которой хочется замедлить шаг. Здесь история встречается с современностью: древние традиции майя, следы испанской колонизации и дух мексиканской революции формируют облик города.

От майя до колонизаторов

До прихода испанцев на месте нынешнего Вальядолида существовало поселение майя Саси. Его жители выбрали эту землю благодаря сеноту — источнику пресной воды. В 1543 году конкистадоры захватили Саси и основали город, который вскоре превратился в торговый центр.

История Вальядолида неразрывно связана с конфликтами: в XIX веке здесь началась Кастовая война, когда майя восстали против колониального угнетения, а в начале XX века город стал одной из арен Мексиканской революции. Сегодня эти события отражены на фресках в мэрии и в экспозициях местных музеев.

Город в красках и деталях

Главная площадь — парк Франсиско Кантон Росадо — место встречи местных жителей и туристов. Здесь можно попробовать уличные лакомства: маркеситас (хрустящие блинчики с начинкой) и тако с кочинитой пибиль — свининой, запечённой по традиционному рецепту майя.

Через дорогу стоит Каса-де-лос-Венадос — особняк, превращённый в музей народного искусства с богатейшей коллекцией экспонатов. Для детей и взрослых будет интересен музей Choco-Story, рассказывающий о роли какао в культуре майя: от священного напитка до валюты. Экскурсия завершается дегустацией шоколада с традиционными специями.

Символ города — церковь Сан-Сервасио. Построенная в 1545 году, она была разрушена и восстановлена в 1705-м. Позднее храм оказался в эпицентре событий Кастовой войны, а сегодня рядом можно увидеть пушки того времени.

В 15 минутах ходьбы находится монастырь Сан-Бернардино-де-Сиена, где сохранились церковь, сад и небольшой сенот под каменным сводом. Прогулка по Кальсада-де-лос-Фрайлес с её кафе и галереями в пастельных домах — ещё одно обязательное впечатление.

Вальядолид и сеноты

Полуостров Юкатан знаменит своими сенотами — природными карстовыми озёрами. Их здесь более 6000, и Вальядолид идеально расположен для знакомства с ними.

Сенот Саси находится прямо в центре города, всего в нескольких минутах от площади. Спустившись по каменным ступеням, туристы оказываются в прохладной пещере с изумрудной водой и сталактитами. Цена входа символическая — около 30 песо (1,5 доллара). Глубина превышает 30 метров, что делает его привлекательным для любителей сноркелинга.

Популярный сенот Ик-Киль, расположенный по пути из Чичен-Ицы, известен свисающими лианами и бирюзовой водой. Несмотря на большое число туристов, его красота впечатляет: кажется, будто попадаешь в затерянный мир.

Советы шаг за шагом

  1. Начните прогулку с центральной площади: это лучший способ почувствовать атмосферу города.
  2. Обязательно попробуйте уличную еду — это не только вкусно, но и часть местной культуры.
  3. Для любителей истории — посетите церковь Сан-Сервасио и монастырь Сан-Бернардино.
  4. Возьмите купальник и снаряжение для сноркелинга — сеноты нельзя пропускать.
  5. Сфотографируйте закат на Кальсада-де-лос-Фрайлес — одно из самых фотогеничных мест.

А что если…

А что если совместить Вальядолид и Чичен-Ицу в одном путешествии? Это отличный вариант для семей и индивидуальных туристов: древние пирамиды и колониальный город дополняют друг друга, создавая цельную картину Юкатана.

FAQ

Как добраться до Вальядолида?
Из Канкуна или Мерида — около двух часов на автобусе или машине.

Сколько стоит вход в сеноты?
От 30 до 100 песо (1,5-5 долларов).

Можно ли путешествовать с детьми?
Да, но стоит учитывать жаркий климат и длинные прогулки.

Мифы и правда

  • Миф: Вальядолид — только транзитный пункт по дороге в Чичен-Ицу.
    Правда: город заслуживает как минимум 1-2 дня самостоятельного посещения.
  • Миф: сеноты небезопасны.
    Правда: в большинстве есть жилеты, спасатели и инфраструктура.
  • Миф: Вальядолид — слишком маленький для туристов.
    Правда: это "Пуэбло Магико" с богатым наследием и развитой инфраструктурой.

3 интересных факта

  1. Вальядолид был основан испанцами в 1543 году, но название Саси сохранилось в памяти местных жителей.
  2. В 2012 году город получил статус "Пуэбло Магико" — особого звания Мексики.
  3. Сенот Саси до сих пор используется как источник воды для жителей.

Исторический контекст

  • 1543 год — основание Вальядолида испанцами.
  • 1847 год — начало Кастовой войны майя.
  • 1910 год — участие города в Мексиканской революции.
  • 2012 год — присвоение статуса "Пуэбло Магико".

Уточнения

Мексика́нские Соединённые Шта́ты (исп. Estados Unidos Mexicanos ) — государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке — с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке — водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря. Столица и крупнейший город — Мехико.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Бензин в России: правда о призраке дефицита, который пугает каждые 3 года
После 100 км/ч бак плачет, заправка смеётся: где прячется настоящая золотая скорость
Почему реки изменили свой путь после вымирания динозавров? Что стоит за загадочным исчезновением
Время выплат пришло: как государство рассчитается по советским вкладам
Нарисуйте часы — и узнайте правду: простой тест способен выявить деменцию задолго до симптомов
Ипотечный апокалипсис надвигается: в одних регионах платёж как зарплата, в других — как целый бизнес
Сутки без сна кажутся пустяком: что происходит с телом и психикой на третий день бодрствования
Организм быстро сдаёт без движения: каждые 2 месяца без спорта уменьшают тонус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.