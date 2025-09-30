Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Где придётся раскошелиться: сколько стоит домашний интернет в крупнейших экономиках мира
Крупномеры переезжают: вот как деревья старше 10 лет обманывают законы природы
Выбрасываете яичную скорлупу? Совершаете ошибку — это незаменимый ингредиент со щепоткой соды
Пробка, мороз, жара: секретная кнопка на панели автомобиля, которая экономит топливо и портит здоровье
Космический пазл: открытие учёных объяснило происхождение воды на нашей планете
Колониальный блеск Вальядолида: уникальные места на полуострове Юкатан в Мексике
Не прошла мимо: Кудрявцева тремя словами отреагировала на восстановление в правах паралимпийцев РФ
Секрет молодости раскрыт? Как эспандер может преобразить ваше тело после 50 лет
Нервные сигналы стареют вместе с телом: как упражнения с сопротивлением помогают их ускорить

Пхукет или Нячанг: как выбрать идеальное место для семейного отдыха

5:28
Туризм

Осенние школьные каникулы — то самое время, когда семьи ищут новые маршруты для отдыха. Октябрь идеально подходит для поездок в страны с мягким климатом и солнечной погодой. Среди наиболее популярных направлений для российских туристов с детьми — вьетнамский Нячанг и тайский Пхукет. Оба курорта давно стали "классикой жанра", но каждый из них имеет свои особенности, преимущества и скрытые нюансы.

Нячанг
Фото: commons.wikimedia.org by Zhangmoon618, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нячанг

Нячанг: восточный шарм и доступные цены

Вьетнамский Нячанг расположен на побережье Южно-Китайского моря и известен своими протяжёнными пляжами, спокойным морем и демократичными ценами.

Для детей и подростков здесь есть множество развлечений. Прежде всего это VinWonders Nha Trang — настоящий город удовольствий с аттракционами, аквапарком, канатной дорогой и зоопарком. Родители могут спокойно отдыхать, пока дети исследуют десятки тематических зон.

Любителям природы понравится Океанографический музей, где представлено всё богатство морской фауны региона. Популярны экскурсии на близлежащие острова: поездка на катере позволяет увидеть коралловые рифы и попробовать сноркелинг.

Семьи, интересующиеся культурой, оценят пагоду Лонг Шон с гигантской статуей Будды и башни По Нагар — памятники древней цивилизации Чам. Нячанг также славится своими грязевыми ваннами и SPA-комплексами, где можно совместить отдых с оздоровлением.

Главный плюс направления — доступные цены. По сравнению с Пхукетом здесь дешевле отели, питание и экскурсии, что особенно важно для больших семей.

Пхукет: роскошь и яркие впечатления

Тайский Пхукет — жемчужина Андаманского моря. Белоснежные пляжи, густая растительность и множество развлечений делают остров одним из самых посещаемых курортов Азии.

С детьми здесь можно отправиться на красочное шоу Fantasea — театрализованное представление с элементами цирка, танцев и национального фольклора. Любители активного отдыха оценят Splash Jungle Water Park с экстремальными горками и зонами для малышей.

Природные маршруты включает национальный парк Сиринат, где проходят тропы через джунгли с возможностью увидеть редких птиц и животных. Экскурсии на острова Пхи-Пхи подарят кадры, достойные открыток: лазурные лагуны, скалы и прозрачная вода идеально подходят для сноркелинга и дайвинга.

Дополнительно Пхукет предлагает возможность покататься на слонах, посетить фермы орхидей и насладиться изысканной тайской кухней в ресторанах высокого уровня. Здесь представлен широкий выбор пятизвёздочных отелей с бассейнами, клубами для детей и SPA.

Советы шаг за шагом

  1. Для семей с маленькими детьми выбирайте Нячанг: море спокойнее, а цены ниже.
  2. Для подростков и активного отдыха Пхукет предложит больше водных развлечений.
  3. Планируйте бюджет: стоимость отдыха на Пхукете в среднем выше на 20-30%.
  4. Забронируйте экскурсии заранее — особенно на Пхи-Пхи и в VinWonders.
  5. Возьмите медицинскую страховку с покрытием водных видов спорта.

А что если…

А что если объединить оба направления? Многие туристы составляют комбинированные маршруты: сначала несколько дней во Вьетнаме, затем перелёт в Таиланд. Это позволяет сравнить культуру и отдых сразу двух стран за одну поездку.

FAQ

Что дешевле — Нячанг или Пхукет?
В среднем отдых во Вьетнаме обходится на треть дешевле.

Какое море спокойнее для детей?
В Нячанге чаще бывают тихие волны, Пхукет известен более активным прибойным морем.

Что выбрать для школьников?
Пхукет с его аквапарками и шоу будет интереснее подросткам, Нячанг подойдёт для младших детей.

Мифы и правда

  • Миф: на Пхукете всегда хорошая погода.
    Правда: сезон дождей длится до ноября.
  • Миф: Нячанг подходит только для бюджетного отдыха.
    Правда: здесь есть и отели высокого уровня, но меньше, чем в Таиланде.
  • Миф: в Таиланде нет культурных экскурсий.
    Правда: буддийские храмы и национальные парки Пхукета — важная часть программы.

3 интересных факта

  1. В Нячанге работает одна из самых длинных в мире канатных дорог, соединяющая город с островом развлечений.
  2. Пхукет называют "островом жемчуга" за белоснежные пляжи и редкие виды морских раковин.
  3. Оба направления популярны у российских туристов: в 2024 году более 500 тысяч человек выбрали Таиланд, а Вьетнам стал одним из лидеров по росту турпотока.

Исторический контекст

  • Нячанг активно развивался как курорт с середины XX века, после окончания Вьетнамской войны.
  • Пхукет был центром добычи олова ещё в XVIII веке и лишь в конце XX века стал туристическим направлением.
  • Сегодня оба курорта входят в число самых востребованных в Азии для семейного отдыха.

Уточнения

Няча́нг (вьет. Nha Trang) — столица провинции Кханьхоа в центральном Вьетнаме. Расположен на побережье Южно-Китайского моря, в 1280 км от Ханоя и в 439 км от Хошимина. Один из самых популярных курортов Вьетнама среди иностранных туристов.

Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต;) — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд. Состоит из одноимённого острова и при­ле­гаю­щи­х к нему более мел­ки­х. С ней (по часовой стрелке, начиная с севера) соседствуют провинции Пхангнга и Краби́.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Садоводство, цветоводство
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Домашние животные
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Домашние животные
33 сантиметра угрозы: что такое медвежья пробка и почему её боятся в тайге
Популярное
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих

Узнайте, как правильно вести себя при встрече с агрессивной собакой: простые шаги, поведение, что делать при нападении и почему спокойствие важнее силы.

Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Их заводят единицы, а завидуют тысячи: собаки для тех, кто не хочет быть как все и выбирает лучшее
Осенняя халатность убивает розы: что категорически нельзя делать перед морозами
Трагедия семьи Кеосаян: что помешало матери проводить сына в последний путь
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Зеркальное тело и фонари в брюхе: странный обитатель бездны, которого никто не успевает увидеть
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма
Последние материалы
Австралия скрывает гиганта: под землёй живёт существо длиной три метра — мифы оказались реальностью
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Бензин в России: правда о призраке дефицита, который пугает каждые 3 года
После 100 км/ч бак плачет, заправка смеётся: где прячется настоящая золотая скорость
Почему реки изменили свой путь после вымирания динозавров? Что стоит за загадочным исчезновением
Время выплат пришло: как государство рассчитается по советским вкладам
Нарисуйте часы — и узнайте правду: простой тест способен выявить деменцию задолго до симптомов
Ипотечный апокалипсис надвигается: в одних регионах платёж как зарплата, в других — как целый бизнес
Сутки без сна кажутся пустяком: что происходит с телом и психикой на третий день бодрствования
Организм быстро сдаёт без движения: каждые 2 месяца без спорта уменьшают тонус
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.