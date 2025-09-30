Главное шоу Дубая готово: что изменилось в культовом аттракционе около Бурдж Халифа

Дубайский фонтан — символ города и одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира. Ежедневно сюда приходят тысячи туристов, чтобы увидеть танец воды, музыки и света. Но большую часть 2025 года фонтан был закрыт: компания Emaar, девелопер, построивший и Бурдж-Халифу, и Dubai Mall, решила провести масштабную реконструкцию.
Теперь стало известно: аттракцион снова заработает с 1 октября, а впереди его ждёт и вторая стадия обновления, которая завершится во втором квартале 2026 года.
Первый этап длился пять месяцев. Всё озеро Бурдж-Халифа, площадью 30 акров, было осушено. Рабочие полностью заменили плитку, обновили гидроизоляцию и нанесли новое покрытие, устойчивое к воде и перепадам температур.
Эти шаги были необходимы: старое основание часто трескалось, что угрожало надёжности системы. Теперь фонтан стал безопаснее, сохранив фирменный блеск.
Второй этап, запланированный на 2026 год, принесёт более впечатляющие изменения: новые световые установки, роботизированное управление струями и улучшенную акустику.
"Возвращение Дубайского фонтана — это праздник самого Дубая, его духа, энергии и способности вдохновлять весь мир", — сказал основатель компании Мохамед Алаббар.
По его словам, этот проект всегда объединял людей и дарил моменты радости, а теперь станет ещё более технологичным и зрелищным.
Благодаря этому гости смогут несколько раз за вечер насладиться выступлением.
Во время шоу в воздух поднимается до 22 000 галлонов воды на высоту до 140 метров, а новая система освещения и музыки сделает каждое представление уникальным.
А что если Дубайский фонтан станет интерактивным? Организаторы уже намекали на использование технологий дополненной реальности. Вполне возможно, что к 2026 году зрители смогут управлять светом и музыкой через мобильные приложения.
Когда откроется фонтан после реконструкции?
1 октября 2025 года.
Будут ли изменения заметны сразу?
Первый этап уже завершён, но новые технологии появятся только во втором квартале 2026 года.
Сколько стоит посмотреть шоу?
Посещение бесплатное, платными остаются только рестораны и лодочные прогулки по озеру.
Уточнения
Дуба́й (араб. دُبَيْ ) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.
