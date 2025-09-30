Главное шоу Дубая готово: что изменилось в культовом аттракционе около Бурдж Халифа

Дубайский фонтан — символ города и одна из самых узнаваемых достопримечательностей мира. Ежедневно сюда приходят тысячи туристов, чтобы увидеть танец воды, музыки и света. Но большую часть 2025 года фонтан был закрыт: компания Emaar, девелопер, построивший и Бурдж-Халифу, и Dubai Mall, решила провести масштабную реконструкцию.

Теперь стало известно: аттракцион снова заработает с 1 октября, а впереди его ждёт и вторая стадия обновления, которая завершится во втором квартале 2026 года.

Что изменилось после реконструкции

Первый этап длился пять месяцев. Всё озеро Бурдж-Халифа, площадью 30 акров, было осушено. Рабочие полностью заменили плитку, обновили гидроизоляцию и нанесли новое покрытие, устойчивое к воде и перепадам температур.

Эти шаги были необходимы: старое основание часто трескалось, что угрожало надёжности системы. Теперь фонтан стал безопаснее, сохранив фирменный блеск.

Второй этап, запланированный на 2026 год, принесёт более впечатляющие изменения: новые световые установки, роботизированное управление струями и улучшенную акустику.

Голос создателя

"Возвращение Дубайского фонтана — это праздник самого Дубая, его духа, энергии и способности вдохновлять весь мир", — сказал основатель компании Мохамед Алаббар.

По его словам, этот проект всегда объединял людей и дарил моменты радости, а теперь станет ещё более технологичным и зрелищным.

График шоу

Дневные представления: ежедневно в 13:00 и 13:30, по пятницам — в 14:00 и 14:30.

Вечерние шоу: с 18:00 до 23:00 каждые полчаса.

Благодаря этому гости смогут несколько раз за вечер насладиться выступлением.

Во время шоу в воздух поднимается до 22 000 галлонов воды на высоту до 140 метров, а новая система освещения и музыки сделает каждое представление уникальным.

Советы туристам

Приходите к фонтану заранее: ближе к вечеру на набережной у Dubai Mall трудно найти место. Лучшие виды открываются с моста к рынку Сук-эль-Бахар и с террас ресторанов вокруг озера. Используйте перерывы между шоу, чтобы осмотреть торговый центр или подняться на смотровую площадку Бурдж-Халифы. Скачайте приложение Emaar — там можно узнать точное расписание и получить уведомления о шоу. Если планируете фотографировать, берите штатив: вечерние представления особенно зрелищны при длинной экспозиции.

А что если…

А что если Дубайский фонтан станет интерактивным? Организаторы уже намекали на использование технологий дополненной реальности. Вполне возможно, что к 2026 году зрители смогут управлять светом и музыкой через мобильные приложения.

FAQ

Когда откроется фонтан после реконструкции?

1 октября 2025 года.

Будут ли изменения заметны сразу?

Первый этап уже завершён, но новые технологии появятся только во втором квартале 2026 года.

Сколько стоит посмотреть шоу?

Посещение бесплатное, платными остаются только рестораны и лодочные прогулки по озеру.

Мифы и правда

Миф: фонтан работал всё время реконструкции.

Правда: озеро было полностью осушено и аттракцион закрыт пять месяцев.

Миф: шоу одинаково каждый день.

Правда: используется разная музыка и хореография воды.

Миф: фонтан можно увидеть только с Dubai Mall.

Правда: отличные виды открываются с набережной Сук-эль-Бахар и лодок на озере.

3 интересных факта

Фонтан был построен в 2009 году и сразу стал крупнейшим в мире по масштабу. Его струи поднимаются выше, чем высота 45-этажного дома. Во время реконструкции в 2025 году на набережной установили 500 метров цифровых экранов, чтобы сохранить атмосферу.

Исторический контекст

2009 год — открытие Дубайского фонтана.

2010-е — превращение в одну из самых популярных достопримечательностей мира.

Апрель 2025 года — начало реконструкции.

Октябрь 2025 года — возобновление работы.

2026 год — финальный этап модернизации с новыми технологиями.

Уточнения

Дуба́й (араб. دُبَيْ‎ ) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока. Расположен на берегу Персидского залива.

