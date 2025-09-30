Бесплатное путешествие во времени: где в Чехии и Словакии искать архитектурные жемчужины

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
6:19
Туризм

С начала октября в Чехии и Словакии стартует один из самых масштабных культурных проектов года — Фестиваль архитектуры. С 2 по 7 октября 2025 года посетителям бесплатно откроют двери более 450 объектов в 136 городах. Для многих жителей и туристов это редкая возможность заглянуть в места, обычно скрытые от глаз публики: старые фабрики, рабочие поселения, бывшие заводы и исторические здания.

Замок Словакия
Фото: commons.wikimedia.org by StarJeka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Замок Словакия

Среди ярких площадок фестиваля — рабочая колония Буданка в Праге, фабрика люстр в Каменицком Шенове и бывшая пивоварня в Чешском Крумлове. Каждое место хранит свою уникальную историю и отражает разные эпохи развития страны.

Рабочая колония Буданка

На границе пражских районов Смихов и Коширж в XIX веке выросло необычное поселение. Оно было построено между 1800 и 1840 годами, предположительно рабочими местного песчаникового карьера. Со временем сюда перебрались также сотрудники фабрики "Татра Смихов" и кирпичного завода в Бржевнове.

Буданка представляла собой импровизированное "лоскутное одеяло" из небольших домов, сараев и хозяйственных построек, сложенных из подручного материала. Жизнь здесь текла в своём ритме: среди маленьких садиков бегали дети и домашние животные, а сами жители вели ремесленную или сезонную работу.

Всего в посёлке насчитывалось около 20-24 домов, где одновременно жили до 300 человек. Место имело романтическую репутацию: писатель Якуб Арбеш в начале XX века описывал его как своеобразную "деревню в центре Праги". Но существовал и другой образ — район связывали с бедностью, мелким криминалом и "коширским бандитизмом".

В годы правления коммунистической партии, Буданка стала убежищем для диссидентов, в том числе участников громкого процесса против группы "Plastic People of the Universe". В 1980-е поселение начало стремительно разрушаться: дома скупали, многие постройки разрушили. По плану 1988 года здесь хотели возвести панельный дом на 144 квартиры, а последний житель покинул колонию в 1991 году.

Фабрика люстр в Каменицком Шенове

Каменицкий Шенов в северной Чехии известен своими традициями стеклоделия. Местная фабрика люстр, которая будет доступна в рамках фестиваля, — уникальный памятник промышленного наследия. Здесь создавали светильники, экспортировавшиеся по всему миру, а мастера использовали как традиционные техники, так и современные приёмы.

Для гостей это шанс увидеть, как зарождалась "стеклянная слава" Чехии и почему изделия из Богемии считались символом роскоши ещё со времён Австро-Венгрии.

Бывшая пивоварня в Чешском Крумлове

Чешский Крумлов — один из самых посещаемых туристических городов страны, включённый в список наследия ЮНЕСКО. Но мало кто знает, что помимо замка и исторического центра здесь сохранилась бывшая пивоварня. В XX веке она перестала работать, но во время фестиваля здание вновь оживёт — здесь будут экскурсии и лекции о пивоваренных традициях региона.

Советы шаг за шагом для посетителей фестиваля

  1. Ознакомьтесь с картой мероприятий заранее: более 450 объектов рассредоточены по всей Чехии и Словакии.
  2. Планируйте маршруты с учётом времени на дорогу: многие площадки расположены в небольших городах.
  3. Используйте официальное приложение фестиваля для расписания экскурсий.
  4. Не ограничивайтесь известными объектами — менее популярные места часто оказываются самыми интересными.
  5. Бронируйте участие в популярных турах заранее: группы ограничены.

А что если…

А что если фестиваль расширится? Уже сейчас он проводится в двух странах, а в будущем может объединить ещё больше европейских городов. Это создаст уникальную платформу для популяризации архитектурного наследия Центральной Европы.

FAQ

Сколько стоит участие?
Посещение объектов в рамках фестиваля абсолютно бесплатно.

Какие города участвуют?
Фестиваль проходит в 136 местах по всей Чехии и Словакии, включая Прагу, Брно, Крумлов и множество малых городов.

Можно ли попасть внутрь частных зданий?
Да, многие объекты открываются специально для фестиваля, но доступ регулируется организаторами.

Мифы и правда

  • Миф: фестиваль интересен только архитекторам.
    Правда: его посещают семьи с детьми, туристы и студенты.
  • Миф: все площадки находятся в Праге.
    Правда: большая часть объектов расположена в регионах.
  • Миф: попасть можно без предварительной записи.
    Правда: на популярные экскурсии требуется регистрация.

3 интересных факта

  1. В 2024 году фестиваль посетили более 120 тысяч человек.
  2. Многие объекты после участия получают дополнительное финансирование на реставрацию.
  3. Рабочая колония Буданка считается одним из самых загадочных уголков Праги: сохранились легенды о "коширских бандитах".

Исторический контекст

  • XIX век — активное развитие промышленных и рабочих кварталов в Праге и северной Чехии.
  • Начало XX века — литературные описания Буданки как романтического уголка города.
  • 1988 год — планы застройки территории колонии панельными домами.
  • 1991 год — исчезновение последних жителей Буданки.
  • 2025 год — включение колонии и фабрик в маршрут фестиваля архитектуры.

Уточнения

Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika — государство в Центральной Европе. Современная Чехия образовалась в результате распада Чехословакии (Бархатный развод) 1 января 1993 года. Столица и крупнейший город страны — Прага.

Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika ) — государство в Центральной Европе. Столица и крупнейший город — Братислава.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
