Бесплатное путешествие во времени: где в Чехии и Словакии искать архитектурные жемчужины

С начала октября в Чехии и Словакии стартует один из самых масштабных культурных проектов года — Фестиваль архитектуры. С 2 по 7 октября 2025 года посетителям бесплатно откроют двери более 450 объектов в 136 городах. Для многих жителей и туристов это редкая возможность заглянуть в места, обычно скрытые от глаз публики: старые фабрики, рабочие поселения, бывшие заводы и исторические здания.
Среди ярких площадок фестиваля — рабочая колония Буданка в Праге, фабрика люстр в Каменицком Шенове и бывшая пивоварня в Чешском Крумлове. Каждое место хранит свою уникальную историю и отражает разные эпохи развития страны.
На границе пражских районов Смихов и Коширж в XIX веке выросло необычное поселение. Оно было построено между 1800 и 1840 годами, предположительно рабочими местного песчаникового карьера. Со временем сюда перебрались также сотрудники фабрики "Татра Смихов" и кирпичного завода в Бржевнове.
Буданка представляла собой импровизированное "лоскутное одеяло" из небольших домов, сараев и хозяйственных построек, сложенных из подручного материала. Жизнь здесь текла в своём ритме: среди маленьких садиков бегали дети и домашние животные, а сами жители вели ремесленную или сезонную работу.
Всего в посёлке насчитывалось около 20-24 домов, где одновременно жили до 300 человек. Место имело романтическую репутацию: писатель Якуб Арбеш в начале XX века описывал его как своеобразную "деревню в центре Праги". Но существовал и другой образ — район связывали с бедностью, мелким криминалом и "коширским бандитизмом".
В годы правления коммунистической партии, Буданка стала убежищем для диссидентов, в том числе участников громкого процесса против группы "Plastic People of the Universe". В 1980-е поселение начало стремительно разрушаться: дома скупали, многие постройки разрушили. По плану 1988 года здесь хотели возвести панельный дом на 144 квартиры, а последний житель покинул колонию в 1991 году.
Каменицкий Шенов в северной Чехии известен своими традициями стеклоделия. Местная фабрика люстр, которая будет доступна в рамках фестиваля, — уникальный памятник промышленного наследия. Здесь создавали светильники, экспортировавшиеся по всему миру, а мастера использовали как традиционные техники, так и современные приёмы.
Для гостей это шанс увидеть, как зарождалась "стеклянная слава" Чехии и почему изделия из Богемии считались символом роскоши ещё со времён Австро-Венгрии.
Чешский Крумлов — один из самых посещаемых туристических городов страны, включённый в список наследия ЮНЕСКО. Но мало кто знает, что помимо замка и исторического центра здесь сохранилась бывшая пивоварня. В XX веке она перестала работать, но во время фестиваля здание вновь оживёт — здесь будут экскурсии и лекции о пивоваренных традициях региона.
А что если фестиваль расширится? Уже сейчас он проводится в двух странах, а в будущем может объединить ещё больше европейских городов. Это создаст уникальную платформу для популяризации архитектурного наследия Центральной Европы.
Сколько стоит участие?
Посещение объектов в рамках фестиваля абсолютно бесплатно.
Какие города участвуют?
Фестиваль проходит в 136 местах по всей Чехии и Словакии, включая Прагу, Брно, Крумлов и множество малых городов.
Можно ли попасть внутрь частных зданий?
Да, многие объекты открываются специально для фестиваля, но доступ регулируется организаторами.
Уточнения
Че́шская Респу́блика (аббревиатура — ЧР), чеш. Česká republika — государство в Центральной Европе. Современная Чехия образовалась в результате распада Чехословакии (Бархатный развод) 1 января 1993 года. Столица и крупнейший город страны — Прага.
Слова́цкая Респу́блика (словац. Slovenská republika ) — государство в Центральной Европе. Столица и крупнейший город — Братислава.
