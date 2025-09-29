Крах надежд: названы страны Европы, где отменят больше всего авиарейсов

Европейскую авиацию ждёт один из самых напряжённых периодов последних лет. Уже в первые дни октября на континенте пройдут массовые забастовки диспетчеров, пилотов, бортпроводников и наземного персонала. Работники отрасли требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и более справедливых графиков. Всё это грозит тысячам пассажиров отменами и задержками рейсов.
Главная профсоюзная организация ΑΔΕΔΥ (АДЕДИ) объявила всеобщую акцию протеста 1 октября. Поводом стал новый закон, увеличивающий максимальный рабочий день до 13 часов. В забастовку включатся авиадиспетчеры, что приведёт к остановке рейсов в крупных аэропортах, включая "Элефтериос Венизелос" в Афинах.
Aegean Airlines и Olympic Air уже сообщили, что билеты можно обменять без штрафов, а также получить ваучеры.
2 и 3 октября акции пройдут среди экипажей, сотрудников аэропортов и наземного персонала. Работники требуют повышения зарплат и заключения более выгодных контрактов. Основной удар придётся по Милану (Мальпенса), Болонье и Пизе. Низкобюджетные перевозчики вроде Volotea и Wizz Air Malta заранее предупредили клиентов о рисках отмены рейсов.
Профсоюз диспетчеров SNCTA объявил о четырёхдневной забастовке с 7 по 10 октября. Сотрудники добиваются увеличения зарплат и модернизации технических систем. Сильнее всего пострадают аэропорты Парижа (Шарль-де-Голль), Ниццы и Лиона. Air France позволяет менять билеты бесплатно, а Ryanair предупреждает: может быть до 700 отмен рейсов, что затронет примерно 125 000 пассажиров.
1 октября с 6 утра до 14:00 бастует наземный персонал KLM в амстердамском аэропорту Схипхол. Требования касаются повышения оплаты и досрочного выхода на пенсию для работников тяжёлых профессий. Авиакомпания уже отменила часть рейсов. Задержки возможны и у партнёров, включая Delta Airlines.
В таком случае авиакомпании будут вынуждены активнее использовать ваучеры, предлагать рейсы с пересадками через страны, где протестов нет, и расширять сотрудничество с железнодорожными перевозчиками.
Как выбрать оптимальный маршрут в дни забастовок?
Лучше выбирать стыковочные рейсы через страны, где не планируются акции.
Сколько стоит перебронировка билета?
У большинства крупных компаний (Air France, Aegean, KLM) обмен бесплатный, но условия зависят от тарифа.
Что лучше — возврат денег или ваучер?
Возврат денег удобнее, если поездка отменяется полностью. Ваучер выгоден при переносе путешествия.
Уточнения
Забасто́вка (от итал. и исп. basta! "хватит! довольно!"), или ста́чка - коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться выполнения каких-либо требований.
Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС).
