Крах надежд: названы страны Европы, где отменят больше всего авиарейсов

5:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Европейскую авиацию ждёт один из самых напряжённых периодов последних лет. Уже в первые дни октября на континенте пройдут массовые забастовки диспетчеров, пилотов, бортпроводников и наземного персонала. Работники отрасли требуют повышения зарплаты, улучшения условий труда и более справедливых графиков. Всё это грозит тысячам пассажиров отменами и задержками рейсов.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) самолет

Где и когда будут забастовки

Греция

Главная профсоюзная организация ΑΔΕΔΥ (АДЕДИ) объявила всеобщую акцию протеста 1 октября. Поводом стал новый закон, увеличивающий максимальный рабочий день до 13 часов. В забастовку включатся авиадиспетчеры, что приведёт к остановке рейсов в крупных аэропортах, включая "Элефтериос Венизелос" в Афинах.

Aegean Airlines и Olympic Air уже сообщили, что билеты можно обменять без штрафов, а также получить ваучеры.

Италия

2 и 3 октября акции пройдут среди экипажей, сотрудников аэропортов и наземного персонала. Работники требуют повышения зарплат и заключения более выгодных контрактов. Основной удар придётся по Милану (Мальпенса), Болонье и Пизе. Низкобюджетные перевозчики вроде Volotea и Wizz Air Malta заранее предупредили клиентов о рисках отмены рейсов.

Франция

Профсоюз диспетчеров SNCTA объявил о четырёхдневной забастовке с 7 по 10 октября. Сотрудники добиваются увеличения зарплат и модернизации технических систем. Сильнее всего пострадают аэропорты Парижа (Шарль-де-Голль), Ниццы и Лиона. Air France позволяет менять билеты бесплатно, а Ryanair предупреждает: может быть до 700 отмен рейсов, что затронет примерно 125 000 пассажиров.

Нидерланды

1 октября с 6 утра до 14:00 бастует наземный персонал KLM в амстердамском аэропорту Схипхол. Требования касаются повышения оплаты и досрочного выхода на пенсию для работников тяжёлых профессий. Авиакомпания уже отменила часть рейсов. Задержки возможны и у партнёров, включая Delta Airlines.

Советы шаг за шагом

Регулярно проверяйте сайты аэропортов и авиакомпаний. Используйте возможность бесплатного обмена билетов (Air France, Aegean, KLM). Рассмотрите альтернативы — поезд, автобус или даже аренду автомобиля. При отмене рейса сразу связывайтесь с перевозчиком для возврата средств или перебронирования. Следите за новостями: забастовки могут быть продлены или расширены.

А что если забастовки затянутся?

В таком случае авиакомпании будут вынуждены активнее использовать ваучеры, предлагать рейсы с пересадками через страны, где протестов нет, и расширять сотрудничество с железнодорожными перевозчиками.

FAQ

Как выбрать оптимальный маршрут в дни забастовок?

Лучше выбирать стыковочные рейсы через страны, где не планируются акции.

Сколько стоит перебронировка билета?

У большинства крупных компаний (Air France, Aegean, KLM) обмен бесплатный, но условия зависят от тарифа.

Что лучше — возврат денег или ваучер?

Возврат денег удобнее, если поездка отменяется полностью. Ваучер выгоден при переносе путешествия.

Мифы и правда

Миф: все рейсы будут отменены.

Правда: часть рейсов сохранится, особенно международные транзиты.

Правда: часть рейсов сохранится, особенно международные транзиты. Миф: компенсации не выплачиваются.

Правда: согласно европейскому законодательству, пассажиры имеют право на возврат или перебронирование.

Правда: согласно европейскому законодательству, пассажиры имеют право на возврат или перебронирование. Миф: забастовки не касаются лоукостеров.

Правда: Ryanair и Wizz Air предупреждают клиентов о массовых отменах.

3 интересных факта

Аэропорт Схипхол в Амстердаме обслуживает более 70 млн пассажиров в год — его сбои сразу отражаются на трансатлантических рейсах.

В 2023 году во Франции диспетчеры бастовали более 20 раз, что сделало страну лидером Европы по числу отмен рейсов.

Греческая Aegean Airlines входит в Star Alliance, поэтому задержки затрагивают не только внутренние маршруты, но и трансферные рейсы Lufthansa и Turkish Airlines.

Исторический контекст

2010 год — массовые протесты авиадиспетчеров в Испании привели к введению чрезвычайного положения.

2018 год — во Франции забастовки парализовали до 50% рейсов Air France.

2022 год — в Италии несколько профсоюзов совместно остановили работу крупнейших аэропортов, что обошлось перевозчикам в десятки миллионов евро.

Уточнения

Забасто́вка (от итал. и исп. basta! "хватит! довольно!"), или ста́чка - коллективное организованное прекращение работы в организации или предприятии с целью добиться выполнения каких-либо требований.



Авиа́ция (через фр. aviation, от лат. avis - "птица") — теория и практика передвижения по воздуху на летательных аппаратах, область человеческой деятельности, охватывающая создание и использование воздушных судов (ВС).

