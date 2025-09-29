17 километров удовольствий: пляжи Адлера, которые превращают отдых в приключение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Адлер в 2025 году стал одним из самых востребованных курортов Черноморского побережья. Ещё недавно он воспринимался как "младший брат" Сочи, а теперь превратился в полноценное направление для отдыха. Главная гордость района — протянувшаяся на 17 километров береговая линия. Здесь каждый найдёт свой формат: от уединённых мест для спокойного купания до оживлённых зон с вечеринками и шумной набережной.

Адлер, пляж
Фото: commons.wikimedia.org by Narek75, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Адлер, пляж

Общие особенности пляжей

Все пляжи в Адлере покрыты галькой. Естественного песка здесь почти нет, лишь местами встречается крупный серый. Искусственные песчаные участки появляются рядом с отелями и санаториями — доступ туда чаще всего ограничен только для постояльцев или за отдельную плату.

Большинство городских пляжей бесплатные. Платить нужно лишь за аренду зонтов, лежаков, бунгало и развлечения. В то же время у отелей и комплексов есть собственные оборудованные зоны, где действует входной билет.

Пляж "Чайка"

Один из самых известных и многолюдных пляжей Адлера. Он расположен в центре города и тянется от санатория "Южное взморье" до реки Мзымта.

Покрытие — мелкая галька с вкраплениями песка. Здесь есть всё: лежаки, навесы, бунгало, аттракционы для детей, кафе и бары. По набережной протянулась целая полоса ресторанов и клубов. Работает спасательный пост.

Вход свободный, а удобства оплачиваются отдельно.

Пляж "Огонёк"

Один из самых протяжённых и популярных муниципальных пляжей. Его территория растянулась почти на километр — от улицы Просвещения до санатория "Южное взморье".

Галька здесь перемежается с крупным тёмным песком, вход в воду пологий и удобный. Есть лежаки, массажные шатры, водные аттракционы, прокат катеров и сапбордов.

Чистоту поддерживают городские службы: ранним утром уборка проходит и на пляже, и на набережной.

Пляж "Чкаловский"

Расположен в южной части Адлера. Здесь галька сочетается с песком. Днём работают кафе и батуты для детей, вечером включается музыка, появляются пуфы и открываются ночные клубы.

Инфраструктура включает шезлонги, зонты, массажные зоны, пандусы для людей с ограниченными возможностями. Атмосфера более молодёжная: пляж известен своими вечеринками и шоу-программами.

Закаты здесь особенно живописны.

Пляж "Мандарин"

Пляж в устье реки Мзымты, известный своей широкой территорией. Помимо стандартных лежаков и зонтов здесь есть бассейн, аквапарк и детские площадки.

Берег — мелкая галька с песком, вход в море плавный, поэтому это место особенно удобно для отдыха с детьми. Бунгало и аквазона работают по отдельной оплате.

Пляж "Грейс Лазурь"

Современный пляж в центре Адлера, известный стильным оформлением. На берегу стоят удобные шезлонги с матрасами, мягкие пуфы и бунгало. Здесь поддерживают чистоту не только на суше, но и в воде: мусор вылавливают с помощью сетей.

На пляже работают массажные зоны, ресторан, а для детей установлены горки и площадки. Вечером здесь проходят концерты и кинопоказы, а по выходным — пенные вечеринки.

Пляж "Сочифорния"

Современный комплекс, ориентированный на разные категории туристов. Есть два бассейна — семейный и детский, аквапарк, баня и мангальная зона.

Берег — мелкая галька, вход в море удобный. Территория разделена на сектора: семейный и "Adults only".

На пляже проходят концерты и шоу-программы, работают кальянные зоны. Изюминка — пролетающие над пляжем самолёты, которые становятся объектом фотосессий.Другие популярные пляжи

  • "Барракуда" — место для любителей активного отдыха: здесь можно арендовать катамаран, понырять с маской и трубкой.

  • "Южное взморье" — пляж при санатории, оборудованный по всем правилам. Вход для постояльцев бесплатный, для остальных платный.

  • "Изумруд" — более спокойное место, подходящее для отдыха с детьми.

  • "Весёлое" — пляж в посёлке рядом с Адлером, где меньше людей и можно насладиться уединением.

Сравнение

Пляж Покрытие Вход в море Атмосфера Особенности
Чайка Галька + песок Пологий Оживлённый Центр Адлера, рестораны
Огонёк Галька + песок Удобный Семейный Большая территория
Чкаловский Галька + песок Удобный Молодёжный Ночные клубы, шоу
Мандарин Галька + песок Пологий Семейный Бассейн, аквапарк
Грейс Лазурь Галька Пологий Стильный Пенные вечеринки
Сочифорния Галька Удобный Смешанный Бассейны, зонирование

Советы шаг за шагом

  1. Для отдыха с детьми выбирайте пляжи с пологим входом и аквазонами ("Мандарин", "Сочифорния").

  2. Для вечеринок и яркой ночной жизни лучше подходят "Чкаловский" и "Грейс Лазурь".

  3. Если ищете уединение — отправляйтесь на окраинные пляжи или в посёлок Весёлое.

  4. Для активных занятий подойдут "Огонёк" и "Барракуда".

  5. Помните про обувь для купания: на галечных пляжах она значительно упрощает заход в море.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Приехали с детьми на шумный пляж → усталость, стресс → выбираем "Мандарин" или "Сочифорния".

  • Игнорируем аренду зонта → ожог от солнца → берём навес или лёгкую палатку.

  • Планируем вечерний отдых без брони → нет мест на популярных пляжах → приезжайте заранее или выбирайте менее загруженные зоны.

А что если…

А что если совместить пляжный отдых с экскурсиями? В Адлере рядом с побережьем находятся дендрарий, океанариум и горные маршруты. Утром можно провести время у моря, а вечером отправиться в горы или на прогулку по набережной.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
