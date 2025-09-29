Плёс без фильтров: стоит ли ехать сюда ради вида

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:26
Туризм

Плёс — один из древнейших городов Ивановской области, получивший известность благодаря своей живописной природе, уютной архитектуре XIX века и художнику Исааку Левитану, который написал здесь множество знаменитых полотен.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Город давно стал туристическим магнитом, особенно в сезон "золотой осени".

Как добраться

  • На автомобиле: дорога из Ярославля занимает около 2 часов через Кострому. Траты на бензин — примерно 900 рублей в одну сторону.

  • На автобусе: прямого рейса из Ярославля нет, потребуется пересадка в Иванове (около 700 ₽ + 360 ₽).

  • На поезде: до Иванова, затем автобусом до Плёса.

  • С экскурсиями: организованные туры из Ярославля обойдутся примерно в 4700 ₽ на человека (без питания и музеев).

Где оставить машину

  • Улица Льва Толстого — удобная парковка рядом со смотровой площадкой "Тычок".

  • Центр города — пробки и толпы туристов, поэтому лучше ходить пешком.

Что посмотреть

  • Торговая площадь - сердце города с кафе, магазинами и сувенирами.

  • Набережная по Советской улице - с домом-музеем Левитана, культурным центром и лодочными прогулками.

  • Гора Левитана - живописный маршрут с меньшим количеством туристов.

  • Соборная гора - панорама города и реки, оборудованная смотровая площадка.

  • Церкви Плёса - Воскресенская, Варваринская и другие храмы в стиле провинциальной старины.

Где поесть

  • На главной площади работают рестораны и кофейни, цены выше среднего.

  • Простая альтернатива — уличные закуски (хот-доги, напитки).

  • Особая гастрономическая визитка — копчёный лещ, продаётся на каждом углу (включая частные машины, но безопаснее брать в магазинах).

  • Средний чек: около 1000 ₽ на двоих за лёгкий перекус.

Сувениры

  • Дорогие лавки на Торговой площади.

  • Более доступные варианты — на "рыбном базаре" по улице Ленина.

  • Средний бюджет на поездку с сувенирами — около 3000 ₽ на двоих.

Плюсы и минусы поездки в Плёс

Плюсы Минусы
Живописные виды и "золотая осень" Толпы туристов, сложно сделать фото без людей
Богатая история и связь с Левитаном Очереди в музеи (до часа ожидания)
Уютные улочки и деревянная архитектура Проблемы с парковкой в центре
Вкусная рыба и сувениры Высокие цены в ресторанах и лавках
Возможность пеших маршрутов и смотровых площадок Ограниченное количество кафе с кофе и быстрым обслуживанием

Три факта о Плёсе

  1. Плёс упоминается в летописях с XV века, но нынешний облик сформировался в XIX столетии.

  2. Именно здесь Левитан написал более 200 картин, включая "Над вечным покоем".

  3. Число туристов в сезон золотой осени превышает численность местных жителей в несколько раз.

FAQ

— Можно ли приехать в Плёс без экскурсовода?
Да, город маленький и удобный для самостоятельного исследования.

— Сколько времени нужно на осмотр?
1 день достаточно для основных достопримечательностей, но можно остаться на выходные ради прогулок и отдыха.

— Есть ли жильё?
Да, гостевые дома, отели и сельские фермы, но в высокий сезон лучше бронировать заранее.

— Чем известен Плёс кроме Левитана?
Традиционной архитектурой русского уезда, старинными храмами и волжскими видами.

— Стоит ли ехать осенью?
Да, "золотая осень" — лучший сезон, но готовьтесь к наплыву туристов.

Советы туристам

  1. Выезжайте рано утром, чтобы избежать пробок на трассе и очередей в музеях.

  2. Припаркуйтесь на окраине, а дальше исследуйте город пешком.

  3. Запаситесь перекусом и напитками, так как кафе бывают переполнены.

  4. Обязательно попробуйте рыбу, но покупайте только в проверенных местах.

  5. Поднимитесь на Соборную и Левитанову горы - виды компенсируют любые неудобства.

Несмотря на толпы туристов и высокие цены, Плёс стоит того, чтобы приехать хотя бы раз в жизни — особенно осенью, когда золотые листья делают его пейзажи поистине живописными.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
