Плёс без фильтров: стоит ли ехать сюда ради вида

Плёс — один из древнейших городов Ивановской области, получивший известность благодаря своей живописной природе, уютной архитектуре XIX века и художнику Исааку Левитану, который написал здесь множество знаменитых полотен.
Город давно стал туристическим магнитом, особенно в сезон "золотой осени".
На автомобиле: дорога из Ярославля занимает около 2 часов через Кострому. Траты на бензин — примерно 900 рублей в одну сторону.
На автобусе: прямого рейса из Ярославля нет, потребуется пересадка в Иванове (около 700 ₽ + 360 ₽).
На поезде: до Иванова, затем автобусом до Плёса.
С экскурсиями: организованные туры из Ярославля обойдутся примерно в 4700 ₽ на человека (без питания и музеев).
Улица Льва Толстого — удобная парковка рядом со смотровой площадкой "Тычок".
Центр города — пробки и толпы туристов, поэтому лучше ходить пешком.
Торговая площадь - сердце города с кафе, магазинами и сувенирами.
Набережная по Советской улице - с домом-музеем Левитана, культурным центром и лодочными прогулками.
Гора Левитана - живописный маршрут с меньшим количеством туристов.
Соборная гора - панорама города и реки, оборудованная смотровая площадка.
Церкви Плёса - Воскресенская, Варваринская и другие храмы в стиле провинциальной старины.
На главной площади работают рестораны и кофейни, цены выше среднего.
Простая альтернатива — уличные закуски (хот-доги, напитки).
Особая гастрономическая визитка — копчёный лещ, продаётся на каждом углу (включая частные машины, но безопаснее брать в магазинах).
Средний чек: около 1000 ₽ на двоих за лёгкий перекус.
Дорогие лавки на Торговой площади.
Более доступные варианты — на "рыбном базаре" по улице Ленина.
Средний бюджет на поездку с сувенирами — около 3000 ₽ на двоих.
|Плюсы
|Минусы
|Живописные виды и "золотая осень"
|Толпы туристов, сложно сделать фото без людей
|Богатая история и связь с Левитаном
|Очереди в музеи (до часа ожидания)
|Уютные улочки и деревянная архитектура
|Проблемы с парковкой в центре
|Вкусная рыба и сувениры
|Высокие цены в ресторанах и лавках
|Возможность пеших маршрутов и смотровых площадок
|Ограниченное количество кафе с кофе и быстрым обслуживанием
Плёс упоминается в летописях с XV века, но нынешний облик сформировался в XIX столетии.
Именно здесь Левитан написал более 200 картин, включая "Над вечным покоем".
Число туристов в сезон золотой осени превышает численность местных жителей в несколько раз.
— Можно ли приехать в Плёс без экскурсовода?
Да, город маленький и удобный для самостоятельного исследования.
— Сколько времени нужно на осмотр?
1 день достаточно для основных достопримечательностей, но можно остаться на выходные ради прогулок и отдыха.
— Есть ли жильё?
Да, гостевые дома, отели и сельские фермы, но в высокий сезон лучше бронировать заранее.
— Чем известен Плёс кроме Левитана?
Традиционной архитектурой русского уезда, старинными храмами и волжскими видами.
— Стоит ли ехать осенью?
Да, "золотая осень" — лучший сезон, но готовьтесь к наплыву туристов.
Выезжайте рано утром, чтобы избежать пробок на трассе и очередей в музеях.
Припаркуйтесь на окраине, а дальше исследуйте город пешком.
Запаситесь перекусом и напитками, так как кафе бывают переполнены.
Обязательно попробуйте рыбу, но покупайте только в проверенных местах.
Поднимитесь на Соборную и Левитанову горы - виды компенсируют любые неудобства.
Несмотря на толпы туристов и высокие цены, Плёс стоит того, чтобы приехать хотя бы раз в жизни — особенно осенью, когда золотые листья делают его пейзажи поистине живописными.
