Китайские каникулы: почему 8-дневный отдых так популярен в стране

Китай встречает Национальный день и Праздник середины осени с рекордным ростом туристического потока. Восьмидневные каникулы, которые продлятся с 1 по 8 октября, стали катализатором взрывного увеличения бронирований авиабилетов и гостиниц.
Согласно данным онлайн-платформ, число бронирований туда-обратно превысило 800 000, а отели в более чем 2850 городах по всему миру уже готовятся к наплыву гостей. Особенно заметен рост интереса к Китаю со стороны иностранных туристов, включая россиян.
Что посмотреть: Запретный город, Великая Китайская стена, площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба, Летний дворец.
Почему едут: сочетание древности и современности, удобная инфраструктура и широкие туристические возможности.
Что посмотреть: набережная Вайтань, телебашня "Восточная жемчужина", сад Юйюань, Нанкинская улица, Шанхайский финансовый центр.
Почему едут: ультрасовременная архитектура, дух инноваций, активная ночная жизнь.
Что посмотреть: терракотовая армия, городская стена, пагода Диких гусей, мусульманский квартал.
Почему едут: уникальная история, археология и культурное разнообразие.
Что посмотреть: река Лицзян, рисовые террасы Лунцзи, пещера Тростниковой флейты.
Почему едут: живописная природа, гармония и отдых вдали от мегаполисов.
Что посмотреть: исследовательская база панд, статуя Будды в Лэшане, гора Эмэй, улица Цзиньли.
Почему едут: встреча с пандами, знакомство с сычуаньской кухней, религиозные и исторические памятники.
Что посмотреть: пляж Ялунвань, парк "Край света", остров обезьян, центр Наньшань.
Почему едут: пляжный отдых, тёплый климат, релаксация.
Что посмотреть: Софийский собор, фестиваль льда и снега, кварталы русской архитектуры.
Почему едут: культурная близость, традиционная кухня и фестивали.
|Плюсы
|Минусы
|Разнообразие направлений: от мегаполисов до природы
|Переполненные популярные туристические зоны
|Отмена визового режима для россиян
|Рост цен на билеты и отели в высокий сезон
|Удобная транспортная инфраструктура
|Языковой барьер и культурные различия
|Возможность познакомиться с традиционной культурой
|Жара или влажность в южных регионах
|Туристическая безопасность и организованность
|Сложности бронирования из-за высокого спроса
В "золотую неделю" 2023 года количество бронирований иностранных туристов в Китай выросло более чем на 40% по сравнению с 2019 годом.
Чжанцзяцзе в Хунани стал новым хитом среди российских путешественников, благодаря природным красотам и традиционной культуре.
В деревенских гостевых домах до 40% постояльцев теперь составляют иностранцы, что свидетельствует о росте интереса к сельскому туризму.
— Нужно ли оформлять визу россиянам для поездки в Китай?
С недавнего времени между Россией и Китаем действует безвизовый режим.
— Как лучше добраться в Китай?
Прямые рейсы доступны из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга и ряда других городов.
— Когда лучше ехать в Китай?
Весна и осень — оптимальные сезоны: мягкий климат и красочные пейзажи.
— Какие города выбрать в первую поездку?
Для знакомства подойдут Пекин и Шанхай. Любителям природы лучше отправиться в Гуйлинь или Чжанцзяцзе.
— Дорогой ли отдых в Китае?
Цены варьируются: можно найти как бюджетные хостелы, так и люксовые отели.
Бронируйте заранее: в период "золотой недели" спрос достигает пика.
Учите базовые фразы на китайском: даже несколько слов помогут наладить контакт.
Попробуйте региональную кухню: каждое направление предлагает уникальные блюда.
Планируйте маршруты заранее: популярные достопримечательности могут быть перегружены.
Обратите внимание на культуру: уважительное отношение к традициям сделает поездку комфортнее.
Поднебесная предлагает каждому найти свой Китай — будь то мегаполис, природный ландшафт, культурное наследие или гастрономические открытия.
