Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Защита растворяется без предупреждения: жёлтая лампа превращает руль в рулетку
Горячее, чем Юпитер: как живут планеты без своего солнца
Когда лечение превращается в риск: сколько таблеток можно пить сразу без угрозы для здоровья
Лес, коробка, ленточка: почему Бородину не понравилось создание Шаманом и Мизулиной партии Мы
Мутная ванна старит интерьер: 4 дешёвых средства вернут акрилу блеск и свежесть
Мясо, как шелк: этот рецепт свинины перенесет вас в лучшие рестораны Азии
Щупальца вместо лап: зачем природа породила насекомое-химеру, которое пугает сильнее любого паука
Конец привычного климата: каким станет мир к концу XXI века
Горох и курица в союзе с дымом: суп, который превращает холодный день в праздник

Китайские каникулы: почему 8-дневный отдых так популярен в стране

Туризм

Китай встречает Национальный день и Праздник середины осени с рекордным ростом туристического потока. Восьмидневные каникулы, которые продлятся с 1 по 8 октября, стали катализатором взрывного увеличения бронирований авиабилетов и гостиниц.

Туризм
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Туризм

Рекордное число бронирований

Согласно данным онлайн-платформ, число бронирований туда-обратно превысило 800 000, а отели в более чем 2850 городах по всему миру уже готовятся к наплыву гостей. Особенно заметен рост интереса к Китаю со стороны иностранных туристов, включая россиян.

Популярные направления для российских туристов

Пекин — сердце Поднебесной

  • Что посмотреть: Запретный город, Великая Китайская стена, площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба, Летний дворец.

  • Почему едут: сочетание древности и современности, удобная инфраструктура и широкие туристические возможности.

Шанхай — город будущего

  • Что посмотреть: набережная Вайтань, телебашня "Восточная жемчужина", сад Юйюань, Нанкинская улица, Шанхайский финансовый центр.

  • Почему едут: ультрасовременная архитектура, дух инноваций, активная ночная жизнь.

Сиань — город терракотовой армии

  • Что посмотреть: терракотовая армия, городская стена, пагода Диких гусей, мусульманский квартал.

  • Почему едут: уникальная история, археология и культурное разнообразие.

Гуйлинь — жемчужина карстовых пейзажей

  • Что посмотреть: река Лицзян, рисовые террасы Лунцзи, пещера Тростниковой флейты.

  • Почему едут: живописная природа, гармония и отдых вдали от мегаполисов.

Чэнду — родина панд и острой кухни

  • Что посмотреть: исследовательская база панд, статуя Будды в Лэшане, гора Эмэй, улица Цзиньли.

  • Почему едут: встреча с пандами, знакомство с сычуаньской кухней, религиозные и исторические памятники.

Санья — тропический рай на Хайнане

  • Что посмотреть: пляж Ялунвань, парк "Край света", остров обезьян, центр Наньшань.

  • Почему едут: пляжный отдых, тёплый климат, релаксация.

Харбин — "Восточная Москва"

  • Что посмотреть: Софийский собор, фестиваль льда и снега, кварталы русской архитектуры.

  • Почему едут: культурная близость, традиционная кухня и фестивали.

Плюсы и минусы туристического бума

Плюсы Минусы
Разнообразие направлений: от мегаполисов до природы Переполненные популярные туристические зоны
Отмена визового режима для россиян Рост цен на билеты и отели в высокий сезон
Удобная транспортная инфраструктура Языковой барьер и культурные различия
Возможность познакомиться с традиционной культурой Жара или влажность в южных регионах
Туристическая безопасность и организованность Сложности бронирования из-за высокого спроса

Три факта о туристическом росте

  1. В "золотую неделю" 2023 года количество бронирований иностранных туристов в Китай выросло более чем на 40% по сравнению с 2019 годом.

  2. Чжанцзяцзе в Хунани стал новым хитом среди российских путешественников, благодаря природным красотам и традиционной культуре.

  3. В деревенских гостевых домах до 40% постояльцев теперь составляют иностранцы, что свидетельствует о росте интереса к сельскому туризму.

FAQ

— Нужно ли оформлять визу россиянам для поездки в Китай?
С недавнего времени между Россией и Китаем действует безвизовый режим.

— Как лучше добраться в Китай?
Прямые рейсы доступны из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга и ряда других городов.

— Когда лучше ехать в Китай?
Весна и осень — оптимальные сезоны: мягкий климат и красочные пейзажи.

— Какие города выбрать в первую поездку?
Для знакомства подойдут Пекин и Шанхай. Любителям природы лучше отправиться в Гуйлинь или Чжанцзяцзе.

— Дорогой ли отдых в Китае?
Цены варьируются: можно найти как бюджетные хостелы, так и люксовые отели.

Советы путешественникам

  1. Бронируйте заранее: в период "золотой недели" спрос достигает пика.

  2. Учите базовые фразы на китайском: даже несколько слов помогут наладить контакт.

  3. Попробуйте региональную кухню: каждое направление предлагает уникальные блюда.

  4. Планируйте маршруты заранее: популярные достопримечательности могут быть перегружены.

  5. Обратите внимание на культуру: уважительное отношение к традициям сделает поездку комфортнее.

Поднебесная предлагает каждому найти свой Китай — будь то мегаполис, природный ландшафт, культурное наследие или гастрономические открытия.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Наука и техника
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Домашние животные
Монстр с кольцами толщиной в дерево: пойманная особь доказала, что мифы о питонах гигантах — не выдумка
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Авто
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Машины из Индии примеряют Москву: но встреча оказалась жёстче, чем рассчитывали производители
Последние материалы
Когда лечение превращается в риск: сколько таблеток можно пить сразу без угрозы для здоровья
Лес, коробка, ленточка: почему Бородину не понравилось создание Шаманом и Мизулиной партии Мы
Мутная ванна старит интерьер: 4 дешёвых средства вернут акрилу блеск и свежесть
Мясо, как шелк: этот рецепт свинины перенесет вас в лучшие рестораны Азии
Щупальца вместо лап: зачем природа породила насекомое-химеру, которое пугает сильнее любого паука
Конец привычного климата: каким станет мир к концу XXI века
Горох и курица в союзе с дымом: суп, который превращает холодный день в праздник
Их выбирают раз и навсегда: кошки, после которых вы уже не сможете завести другую породу
Минимум забот, максимум красоты: почему это растение идеальна для ленивого садовода
Энергия исчезает, кости трещат: враг не в возрасте, а в этих пяти недостающих элементах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.