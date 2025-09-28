Китайские каникулы: почему 8-дневный отдых так популярен в стране

Китай встречает Национальный день и Праздник середины осени с рекордным ростом туристического потока. Восьмидневные каникулы, которые продлятся с 1 по 8 октября, стали катализатором взрывного увеличения бронирований авиабилетов и гостиниц.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Туризм

Рекордное число бронирований

Согласно данным онлайн-платформ, число бронирований туда-обратно превысило 800 000, а отели в более чем 2850 городах по всему миру уже готовятся к наплыву гостей. Особенно заметен рост интереса к Китаю со стороны иностранных туристов, включая россиян.

Популярные направления для российских туристов

Пекин — сердце Поднебесной

Что посмотреть: Запретный город, Великая Китайская стена, площадь Тяньаньмэнь, Храм Неба, Летний дворец.

Почему едут: сочетание древности и современности, удобная инфраструктура и широкие туристические возможности.

Шанхай — город будущего

Что посмотреть: набережная Вайтань, телебашня "Восточная жемчужина", сад Юйюань, Нанкинская улица, Шанхайский финансовый центр.

Почему едут: ультрасовременная архитектура, дух инноваций, активная ночная жизнь.

Сиань — город терракотовой армии

Что посмотреть: терракотовая армия, городская стена, пагода Диких гусей, мусульманский квартал.

Почему едут: уникальная история, археология и культурное разнообразие.

Гуйлинь — жемчужина карстовых пейзажей

Что посмотреть: река Лицзян, рисовые террасы Лунцзи, пещера Тростниковой флейты.

Почему едут: живописная природа, гармония и отдых вдали от мегаполисов.

Чэнду — родина панд и острой кухни

Что посмотреть: исследовательская база панд, статуя Будды в Лэшане, гора Эмэй, улица Цзиньли.

Почему едут: встреча с пандами, знакомство с сычуаньской кухней, религиозные и исторические памятники.

Санья — тропический рай на Хайнане

Что посмотреть: пляж Ялунвань, парк "Край света", остров обезьян, центр Наньшань.

Почему едут: пляжный отдых, тёплый климат, релаксация.

Харбин — "Восточная Москва"

Что посмотреть: Софийский собор, фестиваль льда и снега, кварталы русской архитектуры.

Почему едут: культурная близость, традиционная кухня и фестивали.

Плюсы и минусы туристического бума

Плюсы Минусы Разнообразие направлений: от мегаполисов до природы Переполненные популярные туристические зоны Отмена визового режима для россиян Рост цен на билеты и отели в высокий сезон Удобная транспортная инфраструктура Языковой барьер и культурные различия Возможность познакомиться с традиционной культурой Жара или влажность в южных регионах Туристическая безопасность и организованность Сложности бронирования из-за высокого спроса

Три факта о туристическом росте

В "золотую неделю" 2023 года количество бронирований иностранных туристов в Китай выросло более чем на 40% по сравнению с 2019 годом. Чжанцзяцзе в Хунани стал новым хитом среди российских путешественников, благодаря природным красотам и традиционной культуре. В деревенских гостевых домах до 40% постояльцев теперь составляют иностранцы, что свидетельствует о росте интереса к сельскому туризму.

FAQ

— Нужно ли оформлять визу россиянам для поездки в Китай?

С недавнего времени между Россией и Китаем действует безвизовый режим.

— Как лучше добраться в Китай?

Прямые рейсы доступны из Москвы, Владивостока, Санкт-Петербурга и ряда других городов.

— Когда лучше ехать в Китай?

Весна и осень — оптимальные сезоны: мягкий климат и красочные пейзажи.

— Какие города выбрать в первую поездку?

Для знакомства подойдут Пекин и Шанхай. Любителям природы лучше отправиться в Гуйлинь или Чжанцзяцзе.

— Дорогой ли отдых в Китае?

Цены варьируются: можно найти как бюджетные хостелы, так и люксовые отели.

Советы путешественникам

Бронируйте заранее: в период "золотой недели" спрос достигает пика. Учите базовые фразы на китайском: даже несколько слов помогут наладить контакт. Попробуйте региональную кухню: каждое направление предлагает уникальные блюда. Планируйте маршруты заранее: популярные достопримечательности могут быть перегружены. Обратите внимание на культуру: уважительное отношение к традициям сделает поездку комфортнее.

Поднебесная предлагает каждому найти свой Китай — будь то мегаполис, природный ландшафт, культурное наследие или гастрономические открытия.