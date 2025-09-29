Забудьте об антибактериальных гелях: эти 2 вещи из вашей аптечки уничтожат микробы на смартфоне

Сегодня сложно представить путешественника без смартфона. Телефон стал универсальным спутником: он заменяет карту, кошелёк, фотоаппарат и даже гид-переводчик. Многие берут с собой ещё и планшеты или ноутбуки. Но есть обратная сторона — вся эта техника постоянно контактирует с поверхностями в аэропортах, отелях и транспорте, а значит, становится "коллекционером" микробов.
Аэропорты и вокзалы ежедневно пропускают тысячи людей. Поручни, кнопки лифтов, сенсорные панели в терминалах и даже пластиковые контейнеры на досмотре — всё это точки повышенного риска.
Самолёты и арендованные автомобили тоже не всегда проходят тщательную уборку. Стандартизированных правил чистоты в индустрии нет, поэтому микробы легко перемещаются с поверхности на поверхность, оседая и на вашу электронику.
Именно поэтому специалисты советуют регулярно обрабатывать устройства. К счастью, сделать это просто — достаточно пары вещей, которые без проблем помещаются в ручную кладь.
Чтобы поддерживать гаджеты в чистоте, нужны всего два предмета: спиртовые салфетки и салфетка из микрофибры. Оба средства лёгкие, компактные и подходят даже для минималистов в путешествиях. К тому же их рекомендуют сами производители электроники.
Микрофибра особенно ценна: её текстура убирает налёт и отпечатки, не оставляя царапин и разводов.
Их польза не ограничивается электроникой. В дороге ими можно обработать:
Эти поверхности редко дезинфицируются между рейсами или уборками. Даже в дорогих отелях пульты и телефоны часто остаются вне зоны внимания персонала.
Совет: используйте салфетки и для рук, особенно после похода в туалет самолёта, где пространство ограничено, а качество гигиены далеко от идеала.
Можно использовать гель-антисептик: нанесите немного на ватный диск и аккуратно протрите корпус. Но не используйте его для экрана, если нет микрофибры. В крайнем случае подойдёт и мыло с водой, но важно не допустить попадания влаги внутрь устройства.
Можно ли брать спиртовые салфетки в самолёт?
Да, в разумных количествах они разрешены в ручной клади.
Безопасна ли УФ-дезинфекция для телефона?
Да, сертифицированные боксы не вредят электронике.
Сколько раз в день стоит протирать смартфон в дороге?
Достаточно 2-3 раз, особенно после контакта с общественными поверхностями.
Идея антимикробной защиты бытовых предметов возникла ещё в середине XX века, когда учёные начали массово изучать роль микроорганизмов в быту. Первыми были телефонные трубки и кнопки лифтов. Сегодня привычка очищать технику стала частью культуры безопасности — так же, как мытьё рук после улицы.
Уточнения
Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.
Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.