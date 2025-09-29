Забудьте об антибактериальных гелях: эти 2 вещи из вашей аптечки уничтожат микробы на смартфоне

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:04
Туризм

Сегодня сложно представить путешественника без смартфона. Телефон стал универсальным спутником: он заменяет карту, кошелёк, фотоаппарат и даже гид-переводчик. Многие берут с собой ещё и планшеты или ноутбуки. Но есть обратная сторона — вся эта техника постоянно контактирует с поверхностями в аэропортах, отелях и транспорте, а значит, становится "коллекционером" микробов.

Очистка смартфона в путешествии
Фото: Flickr by Marco Verch, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Очистка смартфона в путешествии

Почему техника в дороге быстро загрязняется

Аэропорты и вокзалы ежедневно пропускают тысячи людей. Поручни, кнопки лифтов, сенсорные панели в терминалах и даже пластиковые контейнеры на досмотре — всё это точки повышенного риска.

Самолёты и арендованные автомобили тоже не всегда проходят тщательную уборку. Стандартизированных правил чистоты в индустрии нет, поэтому микробы легко перемещаются с поверхности на поверхность, оседая и на вашу электронику.

Именно поэтому специалисты советуют регулярно обрабатывать устройства. К счастью, сделать это просто — достаточно пары вещей, которые без проблем помещаются в ручную кладь.

Базовый набор путешественника для чистоты

Чтобы поддерживать гаджеты в чистоте, нужны всего два предмета: спиртовые салфетки и салфетка из микрофибры. Оба средства лёгкие, компактные и подходят даже для минималистов в путешествиях. К тому же их рекомендуют сами производители электроники.

Как правильно использовать:

  1. Выключите устройство и отключите его от питания.
  2. Снимите чехлы и аксессуары.
  3. Аккуратно протрите корпус спиртовой салфеткой, избегая лишней влаги в портах и динамиках.
  4. Просушите и отполируйте поверхность микрофиброй, чтобы убрать остатки влаги и следы.
  5. Повторите процедуру с чехлом, а затем снова установите его на устройство.

Микрофибра особенно ценна: её текстура убирает налёт и отпечатки, не оставляя царапин и разводов.

Многофункциональность спиртовых салфеток

Их польза не ограничивается электроникой. В дороге ими можно обработать:

  • столики в самолёте,
  • подлокотники,
  • карманы на спинках кресел,
  • гостиничные телефоны и пульты.

Эти поверхности редко дезинфицируются между рейсами или уборками. Даже в дорогих отелях пульты и телефоны часто остаются вне зоны внимания персонала.

Совет: используйте салфетки и для рук, особенно после похода в туалет самолёта, где пространство ограничено, а качество гигиены далеко от идеала.

Советы шаг за шагом: как минимизировать риск в пути

  1. Перед поездкой положите в ручную кладь упаковку спиртовых салфеток и микрофибру.
  2. Обрабатывайте телефон после прохождения контроля безопасности и перед посадкой.
  3. В самолёте сотрите подлокотники и столик перед использованием.
  4. В отеле первым делом продезинфицируйте пульт и телефон.
  5. Если есть УФ-бокс — используйте его вечером, совмещая с зарядкой устройства.

А что если нет под рукой салфеток?

Можно использовать гель-антисептик: нанесите немного на ватный диск и аккуратно протрите корпус. Но не используйте его для экрана, если нет микрофибры. В крайнем случае подойдёт и мыло с водой, но важно не допустить попадания влаги внутрь устройства.

FAQ

Можно ли брать спиртовые салфетки в самолёт?
Да, в разумных количествах они разрешены в ручной клади.

Безопасна ли УФ-дезинфекция для телефона?
Да, сертифицированные боксы не вредят электронике.

Сколько раз в день стоит протирать смартфон в дороге?
Достаточно 2-3 раз, особенно после контакта с общественными поверхностями.

Мифы и правда

  • Миф: достаточно протирать телефон рукавом.
    Правда: ткань не убивает микробы и лишь размазывает грязь.
  • Миф: антимикробные плёнки делают дезинфекцию ненужной.
    Правда: они лишь снижают рост бактерий, но не заменяют регулярную очистку.
  • Миф: техника сама "очищается" благодаря нагреву.
    Правда: температура смартфона не убивает бактерии.

3 интересных факта

  1. На телефоне в среднем больше бактерий, чем на дверной ручке в общественном месте.
  2. УФ-дезинфекторы начали активно использоваться в медицине и только потом перекочевали в быт.
  3. Apple, Samsung и другие бренды прямо рекомендуют использовать 70%-ные спиртовые салфетки.

Исторический контекст

Идея антимикробной защиты бытовых предметов возникла ещё в середине XX века, когда учёные начали массово изучать роль микроорганизмов в быту. Первыми были телефонные трубки и кнопки лифтов. Сегодня привычка очищать технику стала частью культуры безопасности — так же, как мытьё рук после улицы.

Уточнения

Дезинфе́кция — это комплекс мероприятий, направленный на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды для предотвращения попадания их на кожу, слизистые и раневую поверхность. Является одним из видов обеззараживания.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
