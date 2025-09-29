Англия без дождей: 5 секретов Корнуолла, которые заставят вас влюбиться в его побережье

Англия нередко ассоциируется с дождями и серым небом, но для путешественника это лишь фон, на котором ярко раскрывается её природа. Стоит выйти за пределы шумных городов — и перед глазами открываются пляжи, утёсы, бухты и тропы, где можно найти и умиротворение, и приключение. Одним из таких мест является побережье Корнуолла, где лазурные волны накатывают на золотистый песок, а скалистые утёсы создают драматический фон для пеших маршрутов и исторических легенд.

Фото: commons.wikimedia.org by Dwyatt 101, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Бедрутан Корнуолл, Великобритания

Пляж Порткотан-Бэй и его магия

Порткотан-Бэй — это природный амфитеатр из мягкого песка и высоких скал. Даже после того как знаменитая каменная арка была разрушена штормами, место не потеряло своей красоты. Напротив, теперь внимание притягивают валуны, возвышающиеся из пенного прибоя.

Прогуливаясь по побережью, можно дойти до залива Трейарнон. Этот пляж со сверкающим песком знаком поклонникам сериала "Полдарк": именно здесь снимали сцены с капитаном Россом. Атмосфера настолько кинематографична, что легко почувствовать себя героем исторической драмы.

Отголоски контрабандного прошлого

Корнуолл хранит множество историй о смельчаках-контрабандистах. Скрытые бухты и пещеры служили им тайниками для товаров. Сегодня они доступны туристам, особенно во время отлива, когда вода открывает скрытые гроты. Провести ночь в палатке на вершине утёса — способ прикоснуться к этому духу приключений, проснувшись под шум океана и рассветный свет.

Путешествие вдоль тропы Юго-Западного побережья

Тропа проходит по травянистым вершинам утёсов, открывая всё новые виды. Двигаясь на юг, можно оказаться на знаменитых Бедрутанских ступенях, где острые скалы образуют невероятный природный ландшафт. На севере стоит остановиться в бухте Пеппер-Коув, связанной с легендами о специях, которые тайком выгружали ночью.

Конечной точкой маршрута становится залив Трейарнон. Здесь во время отлива образуются бассейны с кристально чистой водой, в одном из которых можно искупаться. Через пропасть ведёт путь на остров Третиас, где скрывается фантастическая пещера. Но стоит помнить: прилив приходит быстро и может отрезать путь обратно.

Советы шаг за шагом: как спланировать поездку

Начните путешествие с поездки в Сент-Айвс — очаровательный рыбацкий городок в часе езды от Порткотана. Добраться сюда можно поездом из Лондона за 5 часов или арендованным автомобилем. Планируйте прогулки по пляжам с учётом приливов и отливов: отлив открывает бассейны и пещеры, прилив оставляет достаточно места для отдыха. Для походов по тропам возьмите удобную обувь — маршруты проходят по холмам и утёсам. Не забудьте воду и перекус: ближайшие кафе находятся только в деревнях и у популярных пляжей.

Где остановиться и что попробовать

Кемпинг Porthcothan Clifftop — отдых с видом на море и тропу.

Trethias Farm — классический кемпинг с удобствами рядом с Трейарноном.

Коттеджи Hillside и Trevethan Escapes — уютные домики с патио и зелёными лужайками.

Для гурманов обязательны:

чай со сливками и сконами в Berryfields;

рыбацкие блюда с копчёной скумбрией;

сырные тосты в Melt у залива Трейарнон.

FAQ

Какое время года лучше для поездки?

Лето и начало осени — теплее и безопаснее для купания, но весной меньше туристов.

Сколько стоит кемпинг?

Средняя цена за место для палатки или автодома — £20-30 за ночь.

Можно ли купаться в бассейнах при Трейарноне?

Да, но только во время отлива и при спокойной погоде.

Мифы и правда

Миф: Корнуолл — только для серферов.

Правда: здесь есть пешие маршруты, семейные пляжи и культурные достопримечательности.

Миф: дожди делают отдых невозможным.

Правда: правильная экипировка превращает дождь в часть атмосферы.

Миф: здесь нет истории кроме пляжей.

Правда: контрабандисты и мифы Корнуолла — важная часть наследия.

3 интересных факта

Корнуолл считается самым солнечным регионом Великобритании. Многие бухты имеют собственные легенды о пиратах и привидениях. Южно-западная тропа — одна из самых длинных пеших троп Европы (более 1000 км).

Исторический контекст

В XVII-XVIII веках Корнуолл был центром контрабанды. Из-за сурового побережья и множества бухт этот регион идеально подходил для тайных перевозок вина, рома и специй. Сегодня эти места хранят следы прошлого и превращены в туристические маршруты, где история переплетается с природной красотой.

Уточнения

Ко́рнуолл Ко́рнуэлл; устаревшее название — Корнваллис (англ. Cornwall) — графство и унитарная единица (как часть) на юго-западе Англии. Входит в состав региона Юго-Западная Англия. Столица — город Труро.

