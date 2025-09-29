Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Японский тигр против империи Adidas: трон на модной арене культовых кроссовок пошатнулся
Забудьте всё, что вы знали о выпечке: это сырное печенье навсегда изменит ваше представление о чаепитии
Рис — это кулинарная лотерея, в которой выигрывают единицы: вот как перестать проигрывать
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Мода снова смеётся над порядком: бьюти-трюки, которые выглядят случайностью, но правят будущим сезоном
Цветы, которые возвращаются весной: вот как подготовить пеларгонию к отдыху
Mercedes готовит доступный внедорожник: ещё недавно это звучало как шутка
Больше, чем вкус: как пиво и вино влияют на ваш организм
Юрий Лоза предрёк человечеству скорое вымирание: это убьёт людей, по мнению певца

Англия без дождей: 5 секретов Корнуолла, которые заставят вас влюбиться в его побережье

Туризм

Англия нередко ассоциируется с дождями и серым небом, но для путешественника это лишь фон, на котором ярко раскрывается её природа. Стоит выйти за пределы шумных городов — и перед глазами открываются пляжи, утёсы, бухты и тропы, где можно найти и умиротворение, и приключение. Одним из таких мест является побережье Корнуолла, где лазурные волны накатывают на золотистый песок, а скалистые утёсы создают драматический фон для пеших маршрутов и исторических легенд.

Бедрутан Корнуолл, Великобритания
Фото: commons.wikimedia.org by Dwyatt 101, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Бедрутан Корнуолл, Великобритания

Пляж Порткотан-Бэй и его магия

Порткотан-Бэй — это природный амфитеатр из мягкого песка и высоких скал. Даже после того как знаменитая каменная арка была разрушена штормами, место не потеряло своей красоты. Напротив, теперь внимание притягивают валуны, возвышающиеся из пенного прибоя.

Прогуливаясь по побережью, можно дойти до залива Трейарнон. Этот пляж со сверкающим песком знаком поклонникам сериала "Полдарк": именно здесь снимали сцены с капитаном Россом. Атмосфера настолько кинематографична, что легко почувствовать себя героем исторической драмы.

Отголоски контрабандного прошлого

Корнуолл хранит множество историй о смельчаках-контрабандистах. Скрытые бухты и пещеры служили им тайниками для товаров. Сегодня они доступны туристам, особенно во время отлива, когда вода открывает скрытые гроты. Провести ночь в палатке на вершине утёса — способ прикоснуться к этому духу приключений, проснувшись под шум океана и рассветный свет.

Путешествие вдоль тропы Юго-Западного побережья

Тропа проходит по травянистым вершинам утёсов, открывая всё новые виды. Двигаясь на юг, можно оказаться на знаменитых Бедрутанских ступенях, где острые скалы образуют невероятный природный ландшафт. На севере стоит остановиться в бухте Пеппер-Коув, связанной с легендами о специях, которые тайком выгружали ночью.

Конечной точкой маршрута становится залив Трейарнон. Здесь во время отлива образуются бассейны с кристально чистой водой, в одном из которых можно искупаться. Через пропасть ведёт путь на остров Третиас, где скрывается фантастическая пещера. Но стоит помнить: прилив приходит быстро и может отрезать путь обратно.

Советы шаг за шагом: как спланировать поездку

  1. Начните путешествие с поездки в Сент-Айвс — очаровательный рыбацкий городок в часе езды от Порткотана.
  2. Добраться сюда можно поездом из Лондона за 5 часов или арендованным автомобилем.
  3. Планируйте прогулки по пляжам с учётом приливов и отливов: отлив открывает бассейны и пещеры, прилив оставляет достаточно места для отдыха.
  4. Для походов по тропам возьмите удобную обувь — маршруты проходят по холмам и утёсам.
  5. Не забудьте воду и перекус: ближайшие кафе находятся только в деревнях и у популярных пляжей.

Где остановиться и что попробовать

  • Кемпинг Porthcothan Clifftop — отдых с видом на море и тропу.
  • Trethias Farm — классический кемпинг с удобствами рядом с Трейарноном.
  • Коттеджи Hillside и Trevethan Escapes — уютные домики с патио и зелёными лужайками.

Для гурманов обязательны:

  • чай со сливками и сконами в Berryfields;
  • рыбацкие блюда с копчёной скумбрией;
  • сырные тосты в Melt у залива Трейарнон.

FAQ

Какое время года лучше для поездки?
Лето и начало осени — теплее и безопаснее для купания, но весной меньше туристов.

Сколько стоит кемпинг?
Средняя цена за место для палатки или автодома — £20-30 за ночь.

Можно ли купаться в бассейнах при Трейарноне?
Да, но только во время отлива и при спокойной погоде.

Мифы и правда

  • Миф: Корнуолл — только для серферов.
    Правда: здесь есть пешие маршруты, семейные пляжи и культурные достопримечательности.
  • Миф: дожди делают отдых невозможным.
    Правда: правильная экипировка превращает дождь в часть атмосферы.
  • Миф: здесь нет истории кроме пляжей.
    Правда: контрабандисты и мифы Корнуолла — важная часть наследия.

3 интересных факта

  1. Корнуолл считается самым солнечным регионом Великобритании.
  2. Многие бухты имеют собственные легенды о пиратах и привидениях.
  3. Южно-западная тропа — одна из самых длинных пеших троп Европы (более 1000 км).

Исторический контекст

В XVII-XVIII веках Корнуолл был центром контрабанды. Из-за сурового побережья и множества бухт этот регион идеально подходил для тайных перевозок вина, рома и специй. Сегодня эти места хранят следы прошлого и превращены в туристические маршруты, где история переплетается с природной красотой.

Уточнения

Ко́рнуолл Ко́рнуэлл; устаревшее название — Корнваллис (англ. Cornwall) — графство и унитарная единица (как часть) на юго-западе Англии. Входит в состав региона Юго-Западная Англия. Столица — город Труро.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Новости спорта
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Домашние животные
Ядовитая династия без короны: что скрывает змея, которой боится даже удав
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Военные новости
Черноморский флот поставил точку: 28 катеров ВСУ не достигли своей цели
Популярное
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца

Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.

Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку Сергей Милешкин Тайна уничтоженной гаубицы TRF1: почему флот французских орудий тает на поле боя Андрей Николаев
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Прощай, ибупрофен: новое обезболивающее не вредит здоровью
Последние материалы
Забудьте всё, что вы знали о выпечке: это сырное печенье навсегда изменит ваше представление о чаепитии
Рис — это кулинарная лотерея, в которой выигрывают единицы: вот как перестать проигрывать
Собака расплачивается своим здоровьем за привычки хозяина: вот что ждёт питомца в ближайшем будущем
Мода снова смеётся над порядком: бьюти-трюки, которые выглядят случайностью, но правят будущим сезоном
Цветы, которые возвращаются весной: вот как подготовить пеларгонию к отдыху
Mercedes готовит доступный внедорожник: ещё недавно это звучало как шутка
Больше, чем вкус: как пиво и вино влияют на ваш организм
Англия без дождей: 5 секретов Корнуолла, которые заставят вас влюбиться в его побережье
Юрий Лоза предрёк человечеству скорое вымирание: это убьёт людей, по мнению певца
Секрет сильных рук без гантелей: эти упражнения можно делать где угодно
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.