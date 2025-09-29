Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кровь закипает — волосы оживают: этот рацион ломает схему выпадения и возвращает густоту
Изменение климата переписывает законы природы: градины становятся смертельной угрозой для городов
Неаполь как гастрономический рай: что нужно знать туристу о лучшей пицце мира
Что мешает школьникам учиться: путь к новым знаниям через сотрудничество взрослых
Садальский вспомнил слова из знаменитой песни Высоцкого и провёл неожиданную параллель с Пугачёвой
Онлайн-тренировки меняют спорт: вот почему залы пустеют, а люди выбирают экран ноутбука
Обычный картофель превращается в сырное облако: блюдо, что влюбляет с первой ложки
Храп соседа — повод для иска: застройщики будут отвечать рублём за плохую шумоизоляцию
Анемон с Дэй-Льюисом: почему возвращение актёра после долгого перерыва разделило критиков

Колодец Тора в Орегоне: ворота в подземный мир или смертельная ловушка океана

4:16
Туризм

Колодец Тора в американском штате Орегон — одно из самых загадочных мест на побережье Тихого океана. Сюда приезжают не только за красивыми видами, но и за ощущением мистики, которое словно витает над этим природным феноменом. Удивительно, но на сравнительно небольшом участке океан превращает спокойное углубление в бурлящее шоу, которое завораживает и пугает одновременно.

Колодец Тора
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Колодец Тора

Легенды о происхождении

Истории о появлении Колодца Тора окутаны тайной. Самая известная легенда рассказывает о несчастной любви. Влюблённая девушка в порыве ревности лишила жизни своего возлюбленного. Бог грома Тор, узнав об этом, превратил кровь юноши в лаву, прожёгшую скалу и открывшую путь в подземный мир.

Местные жители по-разному трактуют этот сюжет: для одних колодец — символ разрушительной силы ревности, для других — напоминание о вечной любви, не имеющей границ.

Как выглядит Колодец Тора

В спокойное время это небольшое углубление около пяти метров в диаметре почти незаметно. Но всё меняется во время приливов или шторма. Вода с силой уходит в глубину, словно в бездонную воронку, а затем с грохотом вырывается обратно, превращаясь в мощный фонтан. Брызги разлетаются на десятки метров, создавая впечатление природного спектакля.

Ближе подходить к краю крайне опасно, поэтому для туристов оборудованы специальные смотровые площадки. Сценарий всегда разный — океан диктует свои правила, поэтому наблюдать за этим явлением можно снова и снова.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Подойти слишком близко к краю.
    Последствие: Риск быть смытым волной.
    Альтернатива: Использовать смотровую площадку с безопасной дистанции.

  • Ошибка: Приехать в период отлива.
    Последствие: Колодец выглядит как обычная яма.
    Альтернатива: Проверить расписание приливов заранее.

  • Ошибка: Брать с собой детей к самому краю.
    Последствие: Опасная ситуация при неожиданных волнах.
    Альтернатива: Наблюдать с верхних точек побережья.

А что если…

Что если Колодец Тора действительно соединяется с подземными пещерами? Некоторые исследователи предполагают, что вода уходит в целую систему подводных тоннелей. Если бы удалось безопасно их исследовать, человечество могло бы открыть новый взгляд на геологию побережья.

Плюсы и минусы поездки

Плюсы Минусы
Уникальное зрелище Высокий уровень опасности
Отличные возможности для фото Ограниченный доступ во время шторма
Атмосфера мистики Непредсказуемость океана
Популярное место у туристов Сложно попасть в момент "идеального шоу"

FAQ

Как лучше всего добраться до Колодца Тора?
На машине из города Юджин или Портленда, дорога займёт около 2-3 часов.

Когда приезжать?
Самое зрелищное время — во время приливов или штормов.

Что взять с собой?
Непромокаемую куртку, обувь с хорошим сцеплением и защиту для фотоаппаратуры.

Мифы и правда

  • Миф: Колодец Тора бездонный.
    Правда: Он имеет систему трещин и полостей, уходящих вглубь скал.

  • Миф: Это рукотворное сооружение.
    Правда: Колодец образовался в результате вулканических процессов.

  • Миф: В него можно погрузиться с аквалангом.
    Правда: Сильные течения делают погружение смертельно опасным.

3 интересных факта

  1. Местные называют его не только "Колодцем Тора", но и "Дверью в ад".

  2. Высота фонтанирующих брызг иногда достигает трёх метров.

  3. Колодец Тора — один из самых фотографируемых объектов Орегона.

Исторический контекст

  • Несколько тысяч лет назад здесь происходили активные вулканические процессы.

  • Сильные извержения сформировали скалы побережья и образовали пустоты.

  • С течением времени вода пробила выход к океану, создав воронку.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Домашние животные
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Авто
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Популярное
Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов

Можно ли сладкое оставить в рационе при похудении? Разбираем пастилу, зефир и другие десерты, которые не навредят фигуре.

Ешь и спи спокойно: сладость, которая не вредит фигуре ночью — удивительный парадокс среди десертов
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Белая акула теряет корону: хищники, которые превращают грозу океана в трусливого беглеца
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Время — иллюзия: ученые открыли отрицательное время
Санду подготовила план: оппозицию ждет судьба украинских политиков. Кто выживет Любовь Степушова Почему в Крыму нет бензина или он дорогой и когда топливо вернётся на АЗС Крыма Александр Шторм Астероид 2024 YR4: почему столкновение с Луной уничтожит спутники Земли Олег Володин
Из саванн Австралии в сердца людей: птица-радуга, ставшая символом любви и преданности
Ошибки, что стоят крови: что категорически нельзя делать при встрече с бродячими псами
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Старость отменяется: машины, которые проходят 250 000 км и только начинают жить
Последние материалы
Старый малинник превратится в источник нового урожая: советы опытных садоводов
Единственный в своём роде: как завод на Камчатке превращает икринки чавычи в будущих рыб
Грим стирается, а морщины остаются: чистая правда о неправильном уходе за лицом
Ваш организм подает тревожный сигнал: почему вес меняется без причины
Киркоров спалился в соцсетях Вероники Степановой: что он действительно думает о Пугачёвой
Небо на грани: Европа заявляет о нарушениях, Кремль отвечает коротко
Кабачки вместо томатов: рецепт кетчупа, который перевернёт представление о соусах
Выбор ДиКаприо: какие киноленты Спилберга, Нолана и Кубрика он считает гениальными
Белорусский ответ китайцам: новый седан Belgee S50 уже у дилеров и обещает быть дешевле Geely Emgrand
Учёные были в тупике десятилетиями: вот как кошки находят дорогу домой за сотни километров
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.