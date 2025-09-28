Пот в городе, снег внутри: как китайцы и в тропиках с лыжами не расстаются

Китай удивил мир ещё одним амбициозным проектом — на юге страны, в субтропическом Шэньчжэне, открылся Qianhai Huafa Snow World, позиционируемый как крупнейший в мире крытый горнолыжный курорт.
Запуск приурочен к празднованию "золотой недели" (с 1 по 8 октября) — восьмидневных каникул, совпадающих с национальным Днём независимости.
Площадь комплекса впечатляет: около 10 гектаров, пять горнолыжных трасс, включая одну с перепадом высот 83 метра. При этом за пределами комплекса температура будет достигать +30°C.
Популярность зимних видов спорта в Китае резко возросла после Олимпийских игр в Пекине 2022 года.
Всё больше жителей мегаполисов Южного Китая увлекаются лыжами и сноубордом, но у них нет возможности регулярно ездить на северные курорты.
Правительство связывает развитие зимних видов спорта с ростом внутреннего туризма и потребления.
|Плюсы
|Минусы
|Доступность зимних видов спорта для жителей южных регионов
|Высокие затраты на строительство и эксплуатацию
|Возможность кататься круглый год, независимо от сезона
|Огромное энергопотребление для поддержания снега и холода
|Туристический магнит для Шэньчжэня, привлечение отдыхающих
|Некоторые скептики считают это "искусственным" опытом
|Развитие индустрии зимних видов спорта в нестандартных регионах
|Стоимость посещения может быть выше среднего уровня
|Удобство: не нужно лететь на север Китая или за границу
|Ограниченная по масштабу альтернатива настоящим горам
Самый большой крытый курорт в мире: 10 гектаров площади и пять трасс для катания.
Инженерное чудо: перепад высот в 83 метра внутри крытого пространства — рекордный показатель.
Экономическая цель: проект встроен в государственную стратегию стимулирования потребления и развития "зимней экономики".
— Можно ли кататься летом?
Да, комплекс работает круглый год, даже при +30°C на улице.
— Сколько стоит посещение?
По словам лыжников, катающихся на подобных курортах, месячные траты могут составлять около 1000 юаней (≈140 долларов США). Поездки на настоящие горные курорты обходятся в 5000 юаней и выше.
— Для кого это интересно?
Для новичков, семей с детьми и любителей катания, которые живут в южных городах и не могут часто путешествовать.
— Настоящий ли это снег?
Да, искусственный снег создаётся и поддерживается системами охлаждения.
Планируйте визит в "золотую неделю" заранее - наплыв туристов будет особенно большим.
Выбирайте трассу по уровню подготовки: в комплексе есть зоны как для новичков, так и для опытных лыжников.
Комбинируйте отдых: Шэньчжэнь — технологический и культурный центр, так что поездка может включать не только лыжи, но и экскурсии.
Одежду берите многослойную - внутри холодно, но снаружи остаётся тридцатиградусная жара.
Сравните стоимость: для регулярных тренировок крытые курорты обходятся дешевле, чем поездки на северные горы.
Для кого-то это экзотика и развлечение, для других — способ тренироваться круглый год. Но несомненно одно: проект отражает масштабность китайских амбиций и способность соединять несовместимое — лыжи и тропики, +30°C на улице и минусовую температуру под крышей.
Почему даже белая акула, мощный океанский хищник, избегает столкновений с косатками, кашалотами и морскими крокодилами? Узнайте об этих законах природы.