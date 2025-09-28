Пот в городе, снег внутри: как китайцы и в тропиках с лыжами не расстаются

3:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Китай удивил мир ещё одним амбициозным проектом — на юге страны, в субтропическом Шэньчжэне, открылся Qianhai Huafa Snow World, позиционируемый как крупнейший в мире крытый горнолыжный курорт.

Фото: ask.chadgpt.ru is licensed under free for commercial use крытый горнолыжный комплекс

Запуск приурочен к празднованию "золотой недели" (с 1 по 8 октября) — восьмидневных каникул, совпадающих с национальным Днём независимости.

Площадь комплекса впечатляет: около 10 гектаров, пять горнолыжных трасс, включая одну с перепадом высот 83 метра. При этом за пределами комплекса температура будет достигать +30°C.

Контекст: почему именно сейчас

Популярность зимних видов спорта в Китае резко возросла после Олимпийских игр в Пекине 2022 года.

Всё больше жителей мегаполисов Южного Китая увлекаются лыжами и сноубордом, но у них нет возможности регулярно ездить на северные курорты.

Правительство связывает развитие зимних видов спорта с ростом внутреннего туризма и потребления.

Плюсы и минусы проекта

Плюсы Минусы Доступность зимних видов спорта для жителей южных регионов Высокие затраты на строительство и эксплуатацию Возможность кататься круглый год, независимо от сезона Огромное энергопотребление для поддержания снега и холода Туристический магнит для Шэньчжэня, привлечение отдыхающих Некоторые скептики считают это "искусственным" опытом Развитие индустрии зимних видов спорта в нестандартных регионах Стоимость посещения может быть выше среднего уровня Удобство: не нужно лететь на север Китая или за границу Ограниченная по масштабу альтернатива настоящим горам

Три факта о Qianhai Huafa Snow World

Самый большой крытый курорт в мире: 10 гектаров площади и пять трасс для катания. Инженерное чудо: перепад высот в 83 метра внутри крытого пространства — рекордный показатель. Экономическая цель: проект встроен в государственную стратегию стимулирования потребления и развития "зимней экономики".

FAQ

— Можно ли кататься летом?

Да, комплекс работает круглый год, даже при +30°C на улице.

— Сколько стоит посещение?

По словам лыжников, катающихся на подобных курортах, месячные траты могут составлять около 1000 юаней (≈140 долларов США). Поездки на настоящие горные курорты обходятся в 5000 юаней и выше.

— Для кого это интересно?

Для новичков, семей с детьми и любителей катания, которые живут в южных городах и не могут часто путешествовать.

— Настоящий ли это снег?

Да, искусственный снег создаётся и поддерживается системами охлаждения.

Советы посетителям

Планируйте визит в "золотую неделю" заранее - наплыв туристов будет особенно большим. Выбирайте трассу по уровню подготовки: в комплексе есть зоны как для новичков, так и для опытных лыжников. Комбинируйте отдых: Шэньчжэнь — технологический и культурный центр, так что поездка может включать не только лыжи, но и экскурсии. Одежду берите многослойную - внутри холодно, но снаружи остаётся тридцатиградусная жара. Сравните стоимость: для регулярных тренировок крытые курорты обходятся дешевле, чем поездки на северные горы.

Для кого-то это экзотика и развлечение, для других — способ тренироваться круглый год. Но несомненно одно: проект отражает масштабность китайских амбиций и способность соединять несовместимое — лыжи и тропики, +30°C на улице и минусовую температуру под крышей.