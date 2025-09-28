Миллионы туристов в Эль-Аламейне: как бывшая опасная территория стала новым Дубаем Египта

7:18 Your browser does not support the audio element. Туризм

Египет снова на подъёме: ставка на инфраструктуру и удобство передвижения заметно расширяет туристическую карту страны. Скоростные поезда, новые курорты и продуманная логистика делают путь к морю, древним храмам и пустынным каньонам короче и комфортнее. Главное — грамотно спланировать маршрут и понимать, где "минимум усилий" даёт "максимум впечатлений".

Фото: commons.wikimedia.org by Mohammed Moussa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Эль-Аламейн, Египет

Эксперт подчёркивает, что ключ к конкурентоспособности — не только древности, но и современная транспортная сеть. Это меняет экономику поездок и открывает направления, о которых раньше многие даже не задумывались.

"Секрет трансформации в том, что Египет отличается долговечностью в сфере туризма и древностей, но что является новым, так это инфраструктура, особенно скоростной поезд, потому что он быстро и легко соединяется из Матруха в Сохну и на два расстояния до Красного моря, Луксора и Асуана", — отметил эксперт по туризму Тарек Сархан.

Базовые утверждения и что это значит для туриста

Скоростные линии сокращают время в пути между морем и "долиной храмов", расширяя географию отдыха: стало проще комбинировать пляж и историю в одном туре.

Доступность удалённых регионов стимулирует внутренний туризм и перераспределяет поток из перегруженных зон в новые точки интереса.

Отдельный пример — Новый Аламейн на Средиземном море: ещё недавно это была опасная территория, а теперь — современный город-курорт с отелями, променадами и событиями. Здесь уже миллионы приезжих за сезон — и при этом потенциал далеко не исчерпан.

"Новый город Аламейн считается деревней в пределах своего охвата, которую в этом году посетили от 3,4 до 4 миллионов туристов, а его площадь составляет примерно 3600 квадратных километров по сравнению с Дубаем, который составляет 4000 квадратных километров и который посетили 18 миллионов туристов, что подтверждает наличие большого неиспользованного потенциала", — отметил Тарек Сархан.

На руку Египту — логистика и погода. Европейцам стало ближе и выгоднее "солнечное окно" с апреля по октябрь; перелёты короткие, а "ценник за солнце" остаётся ниже средиземноморского.

"Египет, благодаря своему расположению в центре мира и мягкой погоде с апреля по октябрь, стал очень близок к европейским рынкам, где туристы добираются из Лондона в Эль-Аламейн всего за 3 часа, что делает египетский туристический продукт более конкурентоспособным и менее дорогим", — подчеркнул эксперт.

Для российских путешественников это означает круглогодичную доступность формата "море+экскурсии" с понятной ценой: от бюджетных "всё включено" до премиума с частными сафар и круизами по Нилу.

Советы шаг за шагом

Определите формат: "пляж+экскурсии", "дайв-сафари", "город+Нил". Это задаст курорт и бюджет. Выберите сезон: комфортнее апрель-июнь и октябрь-ноябрь; июль-август жарко, но выгодно. Решите вопрос перелётов и трансфера: пакетный тур, индивидуальный трансфер, железнодорожная связка "море+Луксор/Асуан" по скоростным линиям. Забронируйте проживание под задачи: "ультра всё включено" для семьи; бутик-отель или апартаменты — для независимых путешественников. Экскурсии бронируйте у лицензированных операторов: пирамиды, Луксор/Карнак, Рас-Мохаммед, Цветной каньон, монастырь Святой Екатерины, круиз по Нилу. Оформите медстраховку с покрытием дайвинга/активностей; возьмите международную карту + локальную eSIM. Соберите тревел-набор: крем SPF (reef-safe), рифовые тапки, маска/трубка, лёгкий платок для храмов, аптечка (солнечные ожоги, ЖКТ). Проверьте дресс-код в религиозных местах и правила природных парков (кораллы не трогать, животных не кормить). Запланируйте "день без экскурсий" для адаптации и отдыха у моря.

А что если…

вы с детьми впервые? Берите Хургаду с песчаным входом и аквапарком; экскурсии — короткие (океанариум, музей под открытым небом), сафари — в формате "мини".

вы "за рифами"? Шарм (Рас-Мохаммед, Тиран) или Марса-Алам (Сатьяя, Абу-Дабаб). Проверьте, чтобы отель имел пирс/домашний риф.

бюджет ограничен? Дахаб и "умный" шопинг: апарт-формат + самостоятельные поездки по городу, групповые туры вместо индивидуальных.

FAQ

Как выбрать курорт впервые? Если важен песчаный вход и развлечения — Хургада; если рифы и активы — Шарм; тишина и природа — Марса-Алам; свобода и серф — Дахаб; стиль и яхты — Эль-Гуна.

Сколько стоит "база" на неделю? Приблизительно от 40-50 тыс. ₽ за двоих в "экономе" (вне пика) до 90-150 тыс. ₽ и выше за комфорт/премиум.

Что лучше: пакет или "сам себе туроператор"? Для первого раза — пакет (простая логистика), для опытных — самостоятельный микс "перелёт+отель+экскурсии".

Нужна ли спецстраховка для дайвинга? Да, добавьте покрытие водных активностей и эвакуацию.

Можно ли трогать кораллы/кормить рыб? Нет — это запрещено и опасно для экосистемы и вас.

Мифы и правда

Миф: "В Египте всегда одинаково жарко."

Правда: Лучшие окна — весна и осень; летом берег спасает бриз, но в полдень очень жарко.

Правда: Лучшие окна — весна и осень; летом берег спасает бриз, но в полдень очень жарко. Миф: "All Inclusive — всегда посредственно."

Правда: В сетевых/премиум-отелях кухня сильная; читайте свежие отзывы и выбирайте категорию.

Правда: В сетевых/премиум-отелях кухня сильная; читайте свежие отзывы и выбирайте категорию. Миф: "Кораллы — просто красивые камни."

Правда: Это живые организмы; прикосновения их убивают, а штрафы реальны.

3 интересных факта

Красное море — один из самых тёплых рифовых бассейнов мира: видимость до 30-40 м в ясные дни. Новый Аламейн вырос на месте бывших минных полей и стал витриной современных урбан-курортов Египта. Круизы по Нилу часто совмещают с "сухопутными" маршрутами: по воде — храмы, по скоростной магистрали — море за несколько часов.

Исторический контекст: краткая хронология

XIX век: "открытие" Нила европейцами — первые путешествия к храмам Фив и Абу-Симбела.

Середина XX века: становление курортов на Красном море, массовый пляжный туризм.

Начало XXI века: бум "всё включено" и дайвинга, расширение отельных сетей.

2010-е: колебания потока, переосмысление безопасности и стандартов сервиса.

2020-е: инфраструктурный рывок — новая логистика, "умные" курорты, диверсификация продуктов (меди, семейный, активный).

Уточнения

Эль-Аламейн (араб. العلمين‎) — город на севере Египта, на побережье Аравийского залива, в 106 км к западу от Александрии. Морской порт и нефтяной терминал.

