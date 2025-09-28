Миллионы туристов в Эль-Аламейне: как бывшая опасная территория стала новым Дубаем Египта

Египет снова на подъёме: ставка на инфраструктуру и удобство передвижения заметно расширяет туристическую карту страны. Скоростные поезда, новые курорты и продуманная логистика делают путь к морю, древним храмам и пустынным каньонам короче и комфортнее. Главное — грамотно спланировать маршрут и понимать, где "минимум усилий" даёт "максимум впечатлений".
Фото: commons.wikimedia.org by Mohammed Moussa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Эль-Аламейн, Египет
Эксперт подчёркивает, что ключ к конкурентоспособности — не только древности, но и современная транспортная сеть. Это меняет экономику поездок и открывает направления, о которых раньше многие даже не задумывались.
"Секрет трансформации в том, что Египет отличается долговечностью в сфере туризма и древностей, но что является новым, так это инфраструктура, особенно скоростной поезд, потому что он быстро и легко соединяется из Матруха в Сохну и на два расстояния до Красного моря, Луксора и Асуана", — отметил эксперт по туризму Тарек Сархан.
Базовые утверждения и что это значит для туриста
Скоростные линии сокращают время в пути между морем и "долиной храмов", расширяя географию отдыха: стало проще комбинировать пляж и историю в одном туре.
Доступность удалённых регионов стимулирует внутренний туризм и перераспределяет поток из перегруженных зон в новые точки интереса.
Отдельный пример — Новый Аламейн на Средиземном море: ещё недавно это была опасная территория, а теперь — современный город-курорт с отелями, променадами и событиями. Здесь уже миллионы приезжих за сезон — и при этом потенциал далеко не исчерпан.
"Новый город Аламейн считается деревней в пределах своего охвата, которую в этом году посетили от 3,4 до 4 миллионов туристов, а его площадь составляет примерно 3600 квадратных километров по сравнению с Дубаем, который составляет 4000 квадратных километров и который посетили 18 миллионов туристов, что подтверждает наличие большого неиспользованного потенциала", — отметил Тарек Сархан.
На руку Египту — логистика и погода. Европейцам стало ближе и выгоднее "солнечное окно" с апреля по октябрь; перелёты короткие, а "ценник за солнце" остаётся ниже средиземноморского.
"Египет, благодаря своему расположению в центре мира и мягкой погоде с апреля по октябрь, стал очень близок к европейским рынкам, где туристы добираются из Лондона в Эль-Аламейн всего за 3 часа, что делает египетский туристический продукт более конкурентоспособным и менее дорогим", — подчеркнул эксперт.
Для российских путешественников это означает круглогодичную доступность формата "море+экскурсии" с понятной ценой: от бюджетных "всё включено" до премиума с частными сафар и круизами по Нилу.
Советы шаг за шагом
Определите формат: "пляж+экскурсии", "дайв-сафари", "город+Нил". Это задаст курорт и бюджет.
Выберите сезон: комфортнее апрель-июнь и октябрь-ноябрь; июль-август жарко, но выгодно.
Решите вопрос перелётов и трансфера: пакетный тур, индивидуальный трансфер, железнодорожная связка "море+Луксор/Асуан" по скоростным линиям.
Забронируйте проживание под задачи: "ультра всё включено" для семьи; бутик-отель или апартаменты — для независимых путешественников.
Экскурсии бронируйте у лицензированных операторов: пирамиды, Луксор/Карнак, Рас-Мохаммед, Цветной каньон, монастырь Святой Екатерины, круиз по Нилу.
Оформите медстраховку с покрытием дайвинга/активностей; возьмите международную карту + локальную eSIM.